SAI, hijo del actor Diego Trujillo, enfrenta duras críticas tras compartir el escenario con Maluma

El sábado 3 de mayo de 2025, el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá se convirtió en el epicentro de uno de los conciertos más esperados del año, protagonizado por el cantante colombiano Maluma.

El evento no solo destacó por la interpretación de los éxitos más emblemáticos del artista, como Hawái, ya que también contó con la presencia de varios invitados especiales que compartieron el escenario con él.

Entre ellos se encontraban figuras como Pipe Bueno, Luis Alfonso, Noriel, Ryan Castro, Pipe Peláez y el reconocido cantautor bogotano Andrés Cepeda.

Antes de que Maluma tomara el escenario, dos artistas locales tuvieron la oportunidad de presentarse ante el público, Juliana Trujillo y Simón Trujillo, este último conocido artísticamente como SAI.

La participación de Simón generó un amplio debate en redes sociales y entre los asistentes, ya que muchos desconocían su trayectoria musical. Además, su estilo, enfocado en temáticas relacionadas con problemáticas sociales, ha sido objeto de críticas debido a su origen en una familia acomodada, puesto que es hijo del reconocido actor colombiano Diego Trujillo.

A pesar de las opiniones divididas, SAI respondió a las críticas con un mensaje cargado de emoción y gratitud, compartido a través de un video en sus redes sociales. En este material, el joven artista mostró imágenes de los momentos posteriores a su presentación y expresó su agradecimiento tanto a sus seguidores como a Maluma, que le brindó la oportunidad de presentarse en un evento de tal magnitud. “Cuchos, la estamos haciendo real. No ha sido fácil el camino, pero días como estos me recuerdan por qué lo hago: Por ustedes, por los míos, por poner a Bogotá en el Mapa. No me cansaré nunca de agradecerte por severa oportunidad pa mi carrera, ni de felicitarte por hacerla real y abrir camino para la nueva, Maluma”, declaró SAI en su publicación.

El respaldo hacia Simón no solo provino de su público, también de su madre, que utilizó sus redes sociales para defender y elogiar el talento de su hijo. En un mensaje lleno de orgullo, escribió: “Qué buen video, me encanta todo. (...) Fue demasiado emocionante… Estuviste increíble SAI…. ¡Tienes mucho power y mucho tumbao! Te admiro y te amo con mi alma". Estas palabras reflejan el apoyo incondicional de su familia en medio de las críticas que ha enfrentado.

El concierto de Maluma en Bogotá no solo fue un espectáculo musical, también una plataforma para artistas emergentes como SAI, que buscan abrirse camino en la dentro de la industria musical. El evento marcó el inicio de la gira mundial del Pretty Boy, que previamente había ofrecido otra presentación en su ciudad natal, Medellín. Con estas dos fechas, el intérprete de Felices los 4 reafirmó su compromiso con sus raíces y su deseo de impulsar nuevos talentos en el panorama musical colombiano.

Además, Bogotá en el Mapa no solo representó un sueño cumplido para el artista paisa, también fue una muestra de su evolución musical y de su arraigo con el país que lo vio nacer. “Este es uno de los conciertos más importantes de mi vida”, expresó el “Pretty Boy” visiblemente emocionado al compartir escenario con su banda, bailarines y una producción pensada para enaltecer el talento colombiano con efectos especiales.

Esta parada del artista paisa por Bogotá formó parte de su gira mundial Don Juan World Tour y fue una de las paradas más significativas, no solo por el escenario, sino por el simbolismo de presentarse ante su gente en la capital del país, además de contar con increíbles artistas invitados.