Anuel AA reaccionó a las declaraciones de Karol G, quien calificó como un “infierno” su relación y dijo que sentía que se iba a morir: “Me ha escrito todo el mundo”

Tras el estreno exclusivo de 'Mañana fue muy bonito', se difundieron escenas del documental en las que Karol G habla por primera vez de su pasada relación con Anuel AA - crédito @karolg y @anuel/Instagram

Tras la premier mundial en Medellín de Mañana fue muy bonito, documental que narra la vida y carrera de Karol G desde sus inicios hasta el estrellato internacional alcanzado con Mañana será bonito y su posterior gira mundial; las expectativas están por las nubes cuando faltan pocos días para la publicación del largometraje en Netflix, el próximo 8 de mayo.

En un evento que contó con celebridades de la farándula colombiana, así como amigos y conocidos que apoyaron a la Bichota desde el principio, se dieron a conocer algunos fragmentos del documental, pero hubo uno en particular que alcanzó resonancia: las palabras de la cantante que, por primera vez, se refirió a su pasada relación con el reguetonero Anuel AA.

La cantante describió dicha experiencia como "un infierno" en las escenas que se dieron a conocer del documental que se estrenará el 8 de mayo en Netflix - crédito @wilkinmeta/X

La premiere del documental se llevó a cabo el pasado miércoles 30 de abril en Medellín, donde se filtró una parte de la producción en la que habla sobre su relación con el puertorriqueño, con el que se conoció en 2018, cuando colaboraron en la canción Culpables.

Un año después confirmaron su noviazgo, y en un punto estuvieron comprometidos. No obstante, en 2021 se dio a conocer la ruptura de la pareja sin dar motivos para dicha decisión y sin profundizar en los detalles que ahora sí da a conocer la paisa en Mañana fue muy bonito.

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que como que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza. Yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno”, expresa en el largometraje.

Anuel AA aseguró que todavía no ha visto el fragmento en el que Karol G habla de él en su documental - crédito @anuel/Instagram

Debido al alcance que tuvo la difusión de dicho fragmento, Anuel AA (que por estos días publicó su canción Bugatti) fue cuestionado al respecto por Santiago Matías, más conocido en plataformas digitales como Alofoke. El reguetonero, que en su día le dedicó Mejor que yo, en la que se refería a ella de manera despectiva, respondió.

“Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada. Si estuve con ella y duré todo ese tiempo no tengo nada que decir, una mujer hablando de un hombre es normal. Pero un hombre hablando de una mujer, que le pongan las tetas”, dijo.

Durante la charla también se le preguntó por Yailin ‘la más viral’, con quien se casó, tuvo una hija y se separó posterior a su ruptura con Karol G. Tiempo después, la dominicana se separó e inició una relación con el rapero estadounidense 6ix9ine, que concluyó de manera igualmente controvertida a finales de 2024.

Anuel también reveló que su relación con Yailin la más viral ahora se limita únicamente a lo concerniente con la hija de ambos - crédito Captura de video/Yailin La Más Viral

“Nuestra comunicación se enfoca es en Cata (su hija), nosotros no hablamos de música, es la madre de mi hija y la apoyo bien hijueputa en todo lo que haga y hace, como siempre, desde el primer día”, comentó. Luego insistió en que no le interesaba hablar de mujeres: “Como te digo, yo no hablo de las mujeres si estuve con ella y más si tiene un hijo mío. Yo no tengo nada que decir de la madre de mi hija, no importa que pase o no en las redes”, concluyó.

Por otra parte, y pese a negarse a pronunciarse sobre ambas relaciones pasadas, Anuel dejó en claro que es consciente de que su vida personal pueda estar en boca de todos sus fanáticos debido a su popularidad, reconociendo que hace parte de su profesión.

“Yo soy famoso, mi vida no es privada, yo vivo con eso y ya, yo vivo en paz en mi corazón. Hay montón de disparates que se inventan bien locas, que si yo pudiera saldría a hablar y desmentir, pero yo no estoy para hablar estar hablando de ninguna mujer en las redes y tampoco de problemas, olvídate”, agregó.