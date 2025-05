Presentación del Festival Vallenato terminó en pelea: asistentes se fueron a los golpes y se lanzaron sillas

Pelea en el Festival de la Leyenda Vallenata generó preocupación por seguridad en Valledupar - crédito Carlos Valencia/Facebook - @fesvallenato/Instagram

Un enfrentamiento entre asistentes al Festival de la Leyenda Vallenata quedó registrado en un video que circula en redes sociales, mostrando una pelea que incluyó golpes y lanzamiento de sillas.

Según lo compartido por el usuario Carlos Valencia en la red social Facebook, el incidente ocurrió en medio de este evento, considerado uno de los más importantes del país en cuanto a música vallenata.

Este hecho generó preocupación en torno a la seguridad durante el festival, que este año celebra su edición número 58 en la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar.

En un video viral se captó el momento de un enfrentamiento con golpes y sillas voladoras en el evento - crédito Carlos Valencia/Facebook

“Que pena con la gente que viene de afuera de verdad estos tipo de escándalo dan es pena”; “uy no”; “La gente no puede disfrutar sin pelear, uy no que tristeza”; “Ya esas épocas donde se podía disfrutar de esos tipos de eventos y no solo en Valledupar sí no a nivel nacional se acabaron, debido al aumento de tanto chirrete que lo único que generan es intolerancia y caos”, “Que vergüenza con la gente que vienen de visita como nos dirán”, son algunas reacciones en las redes sociales.

El Festival de la Leyenda Vallenata es reconocido como la fiesta de acordeones más relevante. Su programación incluye competencias en categorías como acordeoneros juveniles, aficionados y profesionales, además de la categoría de canción inédita. Las rondas preliminares se desarrollan en diversos escenarios de la ciudad, culminando con las finales en el emblemático Parque de la Leyenda Vallenata, un espacio icónico para esta celebración.

En 2025, el festival rinde homenaje al fallecido cantautor y Rey Vallenato Omar Geles, que murió el 21 de mayo de 2024, y cuenta con la participación de artistas nacionales e internacionales.

El homenaje al fallecido Omar Geles en la edición 58 del festival - crédito fesvallenato/Instagram

La Policía Metropolitana de Valledupar implementó un dispositivo de seguridad para garantizar el orden público y la convivencia durante los días del festival, que se lleva a cabo del 30 de abril al 3 de mayo de 2025.

Según informó el coronel Alex Durán, un total de 883 agentes, entre hombres y mujeres, están desplegados en turnos rotativos las 24 horas para cubrir los 105 eventos aprobados por la Secretaría de Gobierno Municipal. Este operativo incluye personal de diversas especialidades, como Inteligencia, Policía Judicial, Infancia y Adolescencia, y la Seccional de Carabineros y Seguridad Rural.

El plan de seguridad también contempla la instalación de tres puntos seguros en el Parque de la Vida, el Parque de la Provincia y el Parque Algarrobillo, además de la habilitación de la línea 155 para atender casos de violencia de género.

La Policía desplegó 883 agentes para cubrir actividades del festival vallenato - crédito Colprensa

“Estaremos atendiendo toda la demanda de eventos, 105 eventos que están planeados y aprobados por la Secretaría de Gobierno Municipal estarán cubiertos por todo el personal policial. Todo nuestro compromiso, de todas las especialidades, Inteligencia, Policía Judicial, Infancia y Adolescencia, la Seccional de Carabineros y Seguridad Rural, la Patrulla Púrpura estarán concentrados para atender los requerimientos de la ciudadanía en materia de seguridad”, expresó el coronel Alex Durán.

Asimismo, se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU), que permite la toma de decisiones en tiempo real en coordinación con entidades municipales y organismos de socorro, como la Secretaría de Tránsito, la Defensa Civil, la Cruz Roja, los Bomberos y Migración Colombia.

En cumplimiento de los decretos municipales 0472 y 0473 del 16 de abril de 2025, se implementó restricciones adicionales, como la prohibición del parrillero hombre y la circulación de motocicletas entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. Estas medidas buscan reforzar la seguridad en la ciudad durante el evento.

Restricciones de movilidad buscan mejorar la seguridad en Valledupar durante la celebración - crédito Wendy Peralta/ Colprensa

Por su parte, la Gobernación del Cesar contribuyó con la entrega de equipos tecnológicos a la fuerza pública, con una inversión de más de 16.000 millones de pesos. Según la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, se adquirieron 800 radios, de los cuales 500 están destinados a la Policía Nacional y 300 al Ejército Nacional. Durante el lanzamiento del plan de seguridad, se entregaron 250 unidades tecnológicas a la Policía Metropolitana de Valledupar para mejorar la capacidad de reacción y comunicación preventiva.

A pesar de los desafíos logísticos y de seguridad, el festival continúa siendo un símbolo del patrimonio cultural colombiano, atrayendo a miles de asistentes que disfrutan de la música, los desfiles culturales y las tradiciones que caracterizan este evento.