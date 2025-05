Petro volvió a convocar una marcha nacional para el 1 de mayo en respaldo a la consulta popular: “Queremos miles en las calles”

El presidente Gustavo Petro convocó a los colombianos a movilizarse este 1 de mayo en defensa de la reforma laboral - crédito @inforpresidencia/X

En un contexto marcado por el debate político y social que rodea las reformas impulsadas por el actual Gobierno, el presidente Gustavo Petro volvió a hacer un llamado a la ciudadanía colombiana para movilizarse el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. La convocatoria, que tiene como eje central la defensa de la propuesta de una consulta popular sobre la reforma laboral, busca posicionar el respaldo ciudadano como respuesta directa a los recientes tropiezos legislativos que han enfrentado las iniciativas gubernamentales en el Congreso de la República.

El anuncio de esta convocatoria no se realizó en la capital, sino desde La Dorada (Caldas), en medeio de un evento institucional en el que el presidente lideró la firma del contrato de concesión bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) para el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En ese escenario, el jefe de Estado reiteró la importancia de movilizar a la población en las calles del país, asegurando que se trata de un momento clave para fortalecer el ejercicio de la soberanía popular.

Gustavo Petro insiste en que la movilización del 1 de mayo es crucial para el destino de las reformas - crédito Joel González/Presidencia

“Que dejen hablar al pueblo, mañana vamos a luchar por la consulta. La Constitución dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y no en ningún rey. Mañana queremos miles de colombianos en las calles”, afirmó el presidente durante su intervención, haciendo un llamado explícito a que la ciudadanía se convierta en la voz principal en torno a las decisiones de trascendencia nacional.

La reforma laboral, que forma parte de un paquete de transformaciones sociales propuesto por el Gobierno Petro, ha tenido un difícil recorrido en el Congreso, especialmente en el Senado, donde fue hundida sin que fuera debatida en plenaria..

El presidente aseguró que apoya la 'mini' reforma laboral de Pinto para evitar acudir a la consulta popular, aunque reiteró que esta sigue siendo una opción real - crédito Joel González/Presidencia

En este momento, el presidente decidió respaldar la denominada ‘mini’ reforma laboral presentada por el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Libral, la cual fue radicada en el Congreso por medio del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Aunque inicialmente el mandatario expresó reparos hacia esta iniciativa, debido a que contiene elementos similares a los incluidos en la propuesta original que fue archivada, señaló que, a pesar de no estar de acuerdo por entorpecer los procesos, brindaría su apoyo con el objetivo de evitar tener que acudir a una consulta popular; sin embargo, advirtió que si esta nueva propuesta no llegaba a ser debatida en el legislativo, optaría por activar el mecanismo de participación ciudadana.

Ante este panorama, el presidente plantea la posibilidad de recurrir a un mecanismo de participación directa, como lo es la consulta popular, en la que se presentaría un cuestionario de doce preguntas orientadas a recoger la opinión ciudadana sobre distintos aspectos relacionados con los derechos de los trabajadores.

El presidente calificó la jornada como clave para demostrar el respaldo popular a su proyecto de Gobierno - crédito @SenadoGovCo/X

En su discurso, el presidente también enfatizó la idea de que la representación política debe responder a la voluntad popular. “Que decida no representar al pueblo no puede existir. Dice la Constitución que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y no es ningún rey o reyezuelo o reyezuela. Es el pueblo, el jefe, es el pueblo, el soberano, dice el himno nacional es el pueblo, el comandante. Y mañana lo vamos a demostrar”, señaló.

Estas declaraciones se dieron en vísperas de la conmemoración del 1 de Mayo, una fecha históricamente utilizada por organizaciones sindicales y sectores laborales para visibilizar sus exigencias en materia de condiciones laborales, seguridad social y garantías sindicales. No obstante, para 2025, el mensaje del Ejecutivo apunta a una movilización de carácter más político, centrado en la necesidad de defender las reformas estructurales propuestas desde la Casa de Nariño.

Durante un evento sobre infraestructura férrea en Caldas, Petro centró su discurso en el Día del Trabajo - crédito Ovidio González/Presidencia

“Mañana queremos millones de colombianos a lo largo y ancho de Colombia con otra voluntad, con otra cultura, con otra manera de pensar. Que ya no es el que agacha la cabeza siempre, que ya no es el que se deja engañar siempre y los días de elecciones vende su votico, como se vende la primogenitura que decía Saúl ¿era? ya no me acuerdo. El pobre vendió por un plato de lentejas su primogenitura y se fregó”, expresó, usando una metáfora bíblica para ilustrar su visión sobre el empoderamiento ciudadano.