El cambio extremo de Marcela Reyes: así lucía antes de ser una reconocida DJ de guaracha

En las redes sociales está circulando un video en el que se ve a la empresaria y DJ, Marcela Reyes, cuando no se había realizado ninguna cirugía estética y la comparación de cómo luce ahora.

Aunque el clip, que ha sido replicado por varios portales de chismes, tiene como objetivo mostrar que las mujeres pueden tener cierta mejora física, supuestamente, gracias al dinero y los procedimientos que se realicen, lo que más ha llamado la atención es el evidente cambio que ha tenido la artista.

En el clip se puede ver en primer lugar a Marcela Reyes junto a la presentadora y modelo Angélica Camacho, más conocida como La Hinchada. Luego está la DJ posando con un vestido pegado al cuerpo de color amarillo y finalmente aparece con la apariencia que tiene actualmente.

En las imágenes hay un texto que dice: “De Marcela Reyes aprendí que no hay mujer fea, sino pobre”, y se evidencian los cambios físicos que ha tenido la empresaria debido a los varios procedimientos estéticos que se ha realizado.

A pesar de que hasta el momento no se ha confirmado la procedencia de las fotos, varias personas indicaron en las redes sociales que sí es la DJ la que aparece en el clip e indicaron que no es la primera vez en la que se desempolvan estos recuerdos de ella, ya que hace unos meses se conocieron en las plataformas digitales otras fotos en las que se ve cómo ha cambiado.

De acuerdo con lo que fue expresado en su momento, Marcela se veía bastante diferente a la apariencia que tiene actualmente y posiblemente muchas personas no logran reconocerla en estas viejas fotografías por lo mismo.

Aunque la artista conserva sus rasgos y algunos detalles, varios usuarios han manifestado su asombro por la transformación. Algunos dijeron que esas fotos son del tiempo en el que Reyes trabajo como presentadora y confirmaron que por eso se conocía con La Hinchada.

En su momento, Marcela Reyes confesó en sus historias de Instagram, a través de la dinámica de preguntas y respuestas, cuántas cirugías se ha practicado y sorprendió con su honestidad.

“Nada más de retiros de biopolímeros tengo 4. Yo he pasado por el quirófano muchísimas veces. Tengo busto, nariz, marcación abdominal, cola, y ya, es que el busto me lo he hecho muchas veces, la cola también”, reveló la DJ.

Sin embargo, en esa dinámica también aprovechó para aclarar que en su rostro no tiene tantas intervenciones y aseguró que no son cambios como el público cree.

“En la cara solamente tengo la rinoplastia, no más. Yo no me he hecho bichectomia, jamás me la he hecho. (...) Lo que hago es ir donde mi doctora y ella me aplica botox me engrosa los labios, o sea ella es espectacular, ella me perfiló el rostro, o sea, yo nunca me he hecho cirugía de mentón”, explicó Marcela Reyes.

En otra oportunidad, otro usuario le preguntó cómo era ella antes de retocarse los glúteos y ella, sin problema alguno, respondió con un video en el que se ve hace algunos años sin cirugías a simple vista. Según las imágenes, está delgada, al natural y con su característico cabello largo de color negro.

“Ahí se veía bien espectacular”, “Hermosa cuando era más natural”, “No tenía necesidad de arreglar nada porque así ya era muy hermosa”, “Estaba bonita antes, al natural”, "Se ve muy chimba la vieja para que decir que no, solo le falta piernita, pero el exceso es malo. Las cirugías no son malas, las malas prácticas y querer más que la proporción del cuerpo es lo malo y eso es lo que no ven a momento de realizarlas", escribieron algunos usuarios en las redes sociales.