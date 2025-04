Fue capturado el presunto homicida de Sara Millerey, la mujer trans terriblemente asesinada en Bello, Antioquia

El país recuerda con tristeza la tarde del viernes, 4 de abril, cuando a Sara le rompieron brazo y piernas para lanzarla a una quebrada, en las que esperaban que se ahogara - crédito X

En la mañana del miércoles 30 de abril de 2025, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá anunció la captura de Juan Camilo Muñoz Gaviria, señalado como el presunto homicida de Sara Millerey, mujer transgénero que fue brutalmente asesinada en Bello, Antioquia.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en Medellín, donde las autoridades manifestaron que este sujeto pertenecería a la banda conocida como El Mesa, dedicada al tráfico de estupefacientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las autoridades informaron que la captura se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía, como parte de las investigaciones en curso para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

“El sujeto fue capturado en coordinación con la Fiscalía General de la Nación por el delito de Tortura y Homicidio Agravado. Sería integrante del grupo criminal conocido como El Mesa”, informó la Policía en un comunicado.

- crédito Policía Nacional

De igual manera, el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, reveló que este sujeto era conocido con el alias de Teta, siendo uno de los presuntos implicados en el crimen de la integrante de la comunidad Lgbtiq+.

“Con este resultado se avanza en el esclarecimiento de este hecho delictivo y se fortalece la acción institucional contra actores criminales que afectan a poblaciones vulnerables”, declaró el alto oficial en su cuenta de X.

- crédito @FiscaliaCol/X

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación aseguró que este sujeto será presentado ante un juez de control de garantías, donde deberá responder por los delitos de homicidio agravado y tortura.

“En una acción investigativa coordinada por la Fiscalía General de la Nación, personal del CTI y de la Policía capturaron en Bello, Antioquia, a uno de los presuntos responsables del crimen de la mujer trans, cuyo nombre identitario era Sara Millerey González, ocurrido el pasado 5 de abril”, indicó la entidad acusatoria en la red social X.

- crédito @DirectorPolicia/X

Según información revelada por Semana, Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta, presentaba seis anotaciones judiciales en los juzgados de Bello y Medellín. Además, este sujeto ya había sido capturado en 2021 por su participación en el crimen del ciudadano Héctor Ismael Ramos Otero, ocurrido el 12 de abril de ese año en el sector de Buenos Aires, del municipio antioqueño.

“Una vez se conoció ese hecho lamentable, la Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación, inició investigaciones y de forma rápida, logró la ubicación, identificación y la captura de este sujeto, quien por homicidio agravado, pero también por tortura, es puesto a disposición de la autoridad competente”, declaró el alto uniformado.

Declaraciones Del Brigadier General Carlos Fernando Triana Sobre Captura Del Presunto Asesino De Sara Millerey En Bello - crédito Policía Nacional de Colombia

El homicidio de Sara Millerey González ocurrió en circunstancias que aún están siendo investigadas, pero que apuntan a la posible participación de varias personas vinculadas a El Mesa. Las autoridades continúan trabajando en la identificación y captura de otros implicados en el caso, con el objetivo de llevarlos ante la justicia y garantizar que este crimen no quede impune.

El atroz crimen de Sara Millerey, ocurrido el sábado 5 de abril, ha movilizado tanto a las autoridades como a colectivos sociales en la exigencia de justicia y una mayor protección para esta población.

Así ocurrió el crimen de Sara Millerey

Los hechos ocurrieron a principios de abril de 2025, cuando un grupo de personas interceptaron a la mujer trans de 32 años, donde la agredieron a punta de golpes y objetos contundentes, y siendo dejada en la quebrada Playa Rica del municipio de Bello, Antioquia.

En el tiempo en que estuvo sobre las aguas de este caudal, los agresores grabaron un video donde Sara Millerey hacía llamados de auxilio para que la retiraran del lugar. “Vea, aquí no se paren, vea. No se paren, aquí, vea”, se escucha la voz de un hombre. Se cree que es la voz de quien graba. Seguido a esto, una segunda voz, masculina, corea la indicación “vea, vea, aquí no se paren mal paridos, vea lo que pasa”, se escucha en el video difundido por las redes sociales.

Bogotá. Abril 09 de 2025. En el Parque de los Hippies se llevó a cabo una velatón en rechazo al asesinato de Sara Millerey, mujer trans oriunda de Antioquia, y a los crecientes casos de transfobia y transfeminicidios registrados en lo que va de 2025. (Colprensa - Cristian Bayona).

Ante el grito de desesperación, un residente de la comunidad alertó al Cuerpo de Bomberos de y la Policía, que la trasladaron hasta la Clínica María de Medellín, donde falleció el domingo 6 de abril, a causa de la gravedad de sus heridas.

El crimen generó conmoción en el país, tanto que el presidente Gustavo Petro solicitó a la Policía Nacional dar máxima prioridad a las investigaciones, mientras que el Ministerio de Igualdad activó la Mesa de Casos Urgentes para fortalecer la investigación bajo un enfoque de derechos humanos.

Entre tanto, la Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita detener a los responsables del crimen de Sara Millerey González.