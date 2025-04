Petro aseguró que Álvaro Leyva le daba consejos para hacerse “reelegir”: “Es una contradicción ni la hijuemíchica”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el excanciller Álvaro Leyva practica la doble moral - crédito Luisa González/Reuters

En la instalación de los Comités Ciudadanos de la Consulta Popular por el Sí, llevada a cabo el 24 de abril de 2025 en Soledad, Atlántico, el presidente Gustavo Petro criticó a su excanciller Álvaro Leyva por enviarle una carta acusándolo de tener un consumo problemático de drogas.

El primer mandatario negó los señalamientos en su contra y, además, cuestionó las actuaciones y declaraciones del exministro de Relaciones Exteriores. Pues, tras salir de la cartera, ha hecho varias críticas sobre Petro, pese a que, estando en el Gobierno, su postura era favorable.

De acuerdo con las explicaciones del presidente, Álvaro Leyva insistió en la idea de que debía conseguir la reelección presidencial, algo que no está permitido por la normativa colombiana. Incluso, afirmó que en varias ocasiones lo aconsejó para cumplir ese objetivo que, según detalló, no era suyo.

El excanciller Álvaro Leyva aseguró que el presidente Gustavo Petro tiene un consumo abusivo de las drogas y que pudo confirmarlo por su presunta desaparición en un evento oficial en París - crédito Luisa González/Reuters

“Ese mismo que puso la palabra drogadicto en la carta, todos los días vivía diciéndome: ‘este es el camino para hacerse reelegir’ ¿Cómo así? Entonces, dice que soy de lo peor, y entonces, todos los días, siendo canciller, me indicaba el camino que tenía que utilizar para hacerme reelegir. Esa es una contradicción ni la hijuemíchica (sic)”, dijo.

Petro, además, afirmó que siempre se negó a seguir los consejos de Leyva y que le hizo saber que no estaba interesado. “Entonces, ¿para qué quería que me reeligiera? Yo siempre le dije que no”, aclaró, asegurando que en la única manera en la que volvería a la Presidencia sería tras una “revolución” de la ciudadanía.

En ese sentido, afirmó que el exfuncionario cayó en la hipocresía y en la doble moral, algo que, desde su perspectiva, es “típico” en la población rica de algunas regiones del país.

El presidente Gustavo Petro negó estar interesado en la reelección. Aseguró que "lo peor" lo ha tenido que vivir cerca del poder - crédito Colprensa

En varias oportunidades, el jefe de Estado ha negado querer mantenerse en el poder por más tiempo del que se permite (cuatro años). Por varios meses, se especuló que, por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, Gustavo Petro intentaría revivir la figura de la reelección, para conseguir otro periodo de mandato. Sin embargo, el presidente se mantuvo en su postura de no querer más años de gobierno.

Incluso, tras el hundimiento de la reforma laboral en marzo de 2025, y por la cual espera convocar una consulta popular, se especuló que entre las preguntas de la dicha consulta se incluiría el tema de la reelección presidencial. No obstante, ninguno de los cuestionamientos aborda ese punto.

“No queremos (la reelección). Les voy a confesar, por mi experiencia propia (…), lo peor de lo peor de mi existencia humana es haber estado cerca del poder (…) No me quita el sueño la reelección”, aclaró el presidente en la instalación de los comités del “Sí” de la consulta.

Consulta popular: la advertencia de Petro al Senado

Gustavo Petro advirtió que la ciudadanía podría "borrar" de la historia a los congresistas que impidan el curso de la consulta popular - crédito Colprensa

Así las cosas, el primer mandatario confirmó que continuará con los esfuerzos de convocar a una consulta popular para que la reforma laboral que se cayó en el Congreso de la República pueda ser implementada. No obstante, para que la población pueda hacer efectivo ese mecanismo de participación, el Senado debe aprobarla para que la Registraduría Nacional del Estado Civil la convoque.

En ese sentido, Petro advirtió consecuencias negativas para los senadores que se nieguen a dar luz verde al texto de la consulta, bajo la premisa de que deben representar la voluntad de la ciudadanía que los eligió y por la cual ocupan sus curules en el Congreso.

“Si a los amigos de Efraín Cepeda (presidente del Senado) se les ocurre negar la consulta popular, el pueblo va a borrar a esos congresistas de la historia de Colombia”, dijo.