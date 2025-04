Ella es María Alejandra Ramírez, la modelo webcam colombiana que llevó el debate del trabajo sexual al papa Francisco

María Alejandra Ramírez, colombiana de 26 años, discute con el Papa Francisco en el documental ‘Amén. Francisco responde’ - crédito ElBlogDePplucho/YouTuube

En un encuentro que buscó explorar las inquietudes y perspectivas de la juventud global, María Alejandra Ramírez, una modelo webcam colombiana, tuvo la oportunidad de dialogar con el papa Francisco en el documental Amén. Francisco responde, dirigido por los cineastas españoles Jordi Évole y Màrius Sánchez.

Este largometraje, de 83 minutos de duración, se estrenó el 5 de abril en las plataformas Disney+ y Star+ para América Latina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp

Ramírez fue una de los diez jóvenes seleccionados para participar en esta conversación, que abordó temas sensibles y controversiales como la identidad sexual, el feminismo, el aborto, la migración, los abusos en la Iglesia y el trabajo sexual, entre otros.

El documental, grabado en Roma a mediados de 2022, reunió a jóvenes de entre 20 y 25 años provenientes de diversas partes del mundo, incluidos España, Senegal, Argentina, Estados Unidos, Perú y Colombia.

El Papa Francisco Escucha Opiniones Juveniles Sobre Aborto, Feminismo E Identidad Sexual En Un Rodaje Dirigido Por Jordi ÉVole - Crédito Disney España

Durante más de una hora, el papa Francisco escuchó y respondió a las preguntas y reflexiones de los participantes, que representaban una amplia diversidad cultural y social.

En el caso de Ramírez, su intervención se centró en el trabajo sexual, un tema que generó un intenso debate en redes sociales sobre los límites de lo moralmente aceptable en la sociedad actual.

En declaraciones recogidas por El País de Cali, Ramírez explicó cómo llegó a formar parte de este proyecto.

La modelo, que trabaja en la industria del contenido erótico, relató que fue contactada inicialmente por la coordinadora del estudio al que pertenece.

“Me preguntaron si tenía tiempo para una entrevista. No estaba haciendo nada, así que accedí”, comentó.

Aunque en un principio no se le reveló el propósito de las entrevistas, estas continuaron de manera virtual hasta que finalmente le explicaron que se trataba de un documental en el que participaría el papa Francisco.

María Alejandra Ramírez admitió que la invitación la tomó por sorpresa, especialmente porque no profesa ninguna religión. Sin embargo, vio en esta oportunidad una ocasión única para dialogar con una figura de relevancia mundial. “Cuando me plantearon la figura del Papa Francisco, dije: ‘Ok, es una excelente oportunidad para conocer a alguien muy importante en el mundo’”, afirmó la joven a El País.

La caleña confesó que esperaba una actitud más rígida por parte del Pontífice, pero quedó sorprendida por su disposición al diálogo y su conocimiento sobre temas contemporáneos. Ella destacó la capacidad del Papa para conectar con los jóvenes y su interés genuino por comprender las realidades actuales. “Me sorprendió mucho que incluso supiera qué era una persona no binaria”, señaló.

La película ‘Amén. Francisco responde’ se estrenó en Disney+ y Star+ evocando conversaciones trascendentales - crédito elblogdepplucho/José Luis Yánez/Disney+ España/YouTube

A pesar de la experiencia, Ramírez aseguró que su visión sobre la Iglesia no cambió. “Estoy tan clara en mis convicciones, en lo que creo y en lo que quiero hacer con mi vida, que sus opiniones, si bien las respeto, no las tomaré en cuenta”, expresó.

La modelo resaltó que su encuentro con el papa no alterará su decisión de continuar trabajando en la industria del contenido erótico, una actividad que considera digna y que le ha permitido construir una vida estable para ella y su hija.

Ramírez, que tiene 26 años y es madre de una niña de nueve, compartió detalles sobre su vida cotidiana y su experiencia en la industria webcam. Según explicó, ella comenzó a trabajar en este sector hace cinco años, encontrando en él una oportunidad para salir adelante.

“Para mí, el hecho de llegar a esta industria fue lo mejor que me pudo pasar. Mucha gente tiene un concepto erróneo de este trabajo, piensan que a uno lo explotan, y realmente no es así”, afirmó.

La modelo describió su rutina como similar a la de cualquier otra persona: dedica tiempo a su hija, asiste al gimnasio y evita hábitos como el consumo de alcohol o tabaco.

Además, destacó que el trabajo en la industria del contenido erótico le ha permitido sentirse valorada y respetada, algo que considera fundamental en su vida.

Desde el estreno de Amén. Francisco responde, Ramírez ha recibido una avalancha de comentarios, en su mayoría positivos, según reportó El País. Aunque no depende de las redes sociales para su trabajo, reconoció que su participación en el documental ha incrementado su número de seguidores.

En cuanto a la percepción de la sociedad sobre el trabajo sexual, Ramírez señaló que ha habido un cambio significativo en los últimos años.

María Alejandra relató cómo llegó al proyecto que la puso frente al líder de la Iglesia Católica - crédito Disney+

“Antes había todo un tema de ocultamiento, se hacía con cierta vergüenza. Ahora no tengo ningún tipo de tabú, no lo niego, pero tampoco voy por la calle con un letrero que diga ‘soy webcam’”, explicó. Según la modelo, la industria ha evolucionado, permitiendo a muchas mujeres emprender en áreas relacionadas, como la venta de lencería y juguetes sexuales.

Aunque no se considera religiosa, Ramírez afirmó que cree en un ser supremo al que acude en busca de sabiduría. “Siempre le pido que me ilumine para tomar una buena decisión. A Él le agradezco siempre, cuando me llegan bendiciones y cuando debo aprender de algo”, comentó.

Durante el rodaje, María Alejandra destacó la actitud abierta y reflexiva del papa Francisco, que, según sus palabras, se mostró dispuesto a escuchar y aprender de las experiencias de los jóvenes.

“Siento que pudimos mostrarle al mundo, y en especial a él, qué es lo que se está viviendo hoy en día entre la juventud. Lo que pensamos y cómo nos sentimos”, concluyó.

Amén. Francisco responde no solo permitió a María Alejandra Ramírez compartir su perspectiva sobre el trabajo sexual, sino que también abrió un espacio para que el papa Francisco reflexionara sobre los desafíos y preocupaciones de las nuevas generaciones.

El documental se aleja de un enfoque estrictamente religioso para abordar los temas desde una perspectiva filosófica y humana, mostrando a un Pontífice dispuesto a adaptarse a los cambios de los tiempos.