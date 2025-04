Margarita Reyes habló de su lucha contra el cáncer en medio de una batalla contra una fuerte adicción: “Me dolía estar viva”

La actriz reveló cómo fue sobrellevar el cáncer en medio de una adicción - crédito @un_fotografoo/ Instagram

La actriz y modelo colombiana Margarita Reyes, recordada por su participación en producciones como Oye Bonita, Diomedes, el cacique de La Junta, Mentiras Perfectas, entre otras, reveló el momento más complicado de toda su vida.

En una entrevista con el programa La Red, Reyes habló abiertamente sobre los desafíos que enfrentó durante la pandemia del covid-19, un periodo que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Reyes confesó que, en ese tiempo, atravesó una ruptura amorosa que la dejó emocionalmente devastada. “Cuando llegó la pandemia pasó de todo… tenía una relación sentimental y todo comenzó a romperse”, expresó. La combinación de esta pérdida personal, la falta de trabajo y el temor por el futuro generaron un “caos” que, según sus palabras, no supo cómo manejar.

Una ruptura la llevó a caer en depresión - crédito @maragara/Instagram

Reyes encontró en el alcohol un escape a su dolor. Durante la entrevista, la actriz admitió que su consumo se volvió descontrolado, al punto de afectar su rutina diaria. “No quería comer… Y puedo decir que la pandemia me alcoholizó completamente; era ejercicio y alcohol. A las 10 de la mañana ya estaba borracha”, confesó.

El impacto emocional de su ruptura amorosa y la incertidumbre global la llevaron a un estado de desesperación. Reyes relató que pasaba los días llorando y que llegó a un punto en el que no encontraba motivos para seguir adelante. Este periodo oscuro no solo afectó su salud mental, sino que también tuvo consecuencias físicas, ya que dejó de alimentarse adecuadamente y su cuerpo comenzó a deteriorarse.

Fue en ese momento, mientras lidiaba con su quiebre emocional y la adicción al alcohol, que Margarita empezó a notar algunas señales en su salud que la alertaron. La modelo confesó a La Red que todo inició con fuertes dolores abdominales y un agotamiento, lo que la llevó a buscar ayuda médica y le dieron la noticia de un diagnóstico de cáncer de útero en fase cuatro.

Aunque aseguró que la noticia fue devastadora, le aseguró al médico que en realidad la depresión por la que estaba pasando era más fuerte. “Yo le decía que no me importaba el cáncer, a mí eso no me duele, a mí me está doliendo estar viva”, reveló la modelo.

La actriz fue diagnosticada de cáncer en medio de su adición el alcohol - crédito @margara/ Instagram

La actriz de Oye Bonita detalló que fue su hijo la persona que le dio ánimo para salir adelante, por lo que después del complicado episodio de depresión, decidió buscar de nuevo ayuda médica, por lo que fue sometida a una operación que buscaba extraerla el útero.

“Entré a cirugía, duré como 4 o 5 horas y cuando salí, la doctora me dice que todo fue un éxito y que me pudo dejar parte del útero, porque el miedo era que yo entraría de una a menopausia, aun así, me importaba un pepino, yo lo único que quería era seguir llorando, me dejé como tres días en la cama sin comer y solo lloraba… Estaba en los huesos y no veía que me había salvado”, dijo la actriz.

Margarita pensó en acabar con su vida

En la entrevista con La Red, la modelo detalló que pese a que superó el fuerte momento con el cáncer, después de su recuperación siguió buscando la forma de acabar con su vida. “Alcancé a pensar en pastilla y cortarme, no era capaz, soy muy gallina y pensaba en doparme, morir dormida”, sin embargo, pensaba en lo que pasaría con su hijo Samuel.

“En ese momento, yo sentía a Samuel en la otra habitación, yo sabía que él estaba al otro lado y yo decía: ¿Cómo voy a hacer con Sami?, si yo me voy a morir en la otra habitación, es muy fuerte para él, pero en ese momento pensé que tenía que superarlo”, dijo la actriz.

La actriz y modelo reveló que fue su madre la que la sacó de la depresión - crédito captura Caracol Televisión

En medio de su desesperación, Margarita decidió abrirle el corazón a su madre y confesarle que quería acabar con su vida, momento en que su mamá llega a su casa y fue ella la que se encargó de mostrarle de nuevo el amor propio.

La entrevista dejó un impacto en redes sociales, donde los internautas destacaron el valor que tuvo la actriz para hablar del complicado momento. “Que linda tener el valor de decir todo el dolor que sentía”, “Mi mamá también me salvó la vida, por un problema financiero de mi empresa lo pensé también”, “Muy generosa al contarnos su experiencia”, fueron las reacciones en redes sociales.