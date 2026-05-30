Colombia

El ministro de Defensa explicó el operativo para garantizar la seguridad electoral y pidió “no vender la democracia por un tamal”

Pedro Sánchez anticipó que habrá 408.000 uniformados que se encargarán de cuidar a la ciudadanía durante los comicios del 31 de mayo

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Pedro Sánchez - Elecciones
El ministro habló sobre el plan que tiene la cartera para garantizar la seguridad durante los comicios - crédito Visuales IA

Desde Cali, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre la seguridad nacional durante los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el domingo 31 de mayo.

En primer lugar, Sánchez manifestó que la seguridad durante las elecciones no debe estar a cargo únicamente de las autoridades y recordó que la ciudadanía y las demás entidades deben ayudar a que la jornada sea positiva y sin problemas.

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La seguridad de las elecciones no depende solamente de la fuerza pública, depende absolutamente de todos los colombianos. La mayor fortaleza que tenemos es la articulación con nuestra gobernación, con nuestra alcaldía, pero también con los demás entes del Estado: la Registraduría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior”.

Consejo de Seguridad en Cali
El ministro declaró antes de los comicios desde la capital del Valle del Cauca - crédito Ministerio de Defensa

Debido al riesgo que existe en varias zonas del Cauca, Sánchez reveló que esta región es una de las prioridades del Gobierno nacional durante el fin de semana y se sumarán 10.000 uniformados.

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“El presidente de la República ha sido muy claro: desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para garantizar la democracia y enfocar el esfuerzo principal en el suroccidente del país, donde el departamento del Cauca es una de las prioridades. Y por ello siempre decimos que el Cauca no está solo, está toda Colombia con este departamento”.

Sánchez destacó la labor de los uniformados que, aunque no pueden votar, tienen la obligación de cuidar a la ciudadanía para que las elecciones se lleven a cabo sin contratiempos.

Son 408.000 hombres y mujeres de la fuerza pública que no pueden votar, pero que van a arriesgar la vida para que ustedes lo hagan. Y lo único que les pedimos es que lo hagan de manera libre, transparente, responsable y que respeten los resultados. Nada más tienen que hacer. Mientras tanto, nuestros militares y policías estarán en la profundidad de la selva, en las entrañas del peligro, para protegerlos a ustedes”.

Ministro de Defensa - Pedro Sánchez
Sánchez le pidió a los colombianos no vender su voto - crédito Ministerio de Defensa

Ante las denuncias por presunta compra de votos en varias zonas del país, Sánchez indicó que las autoridades estarán al tanto de todas las novedades y recordó que el primer responsable de hacer cumplir la ley es el ciudadano que rechaza ese tipo de propuestas.

A los votantes les decimos: no vendan la democracia por un tamal. Les pedimos más bien que salgan libremente a votar, que lo hagan de manera responsable, que elijan a quien consideren que es la mejor opción para Colombia, pero que lo hagamos masivamente. Ahorita estamos antes de las elecciones, que estamos listos. Durante las elecciones pedimos a todos los colombianos que tengan un comportamiento ejemplar y lo mismo posterior a ellas. No porque haya disturbios va a cambiar los resultados en las urnas. Que gane la democracia y no la barbarie. Que ganen las ideas y no los corruptos”.

De la misma forma, se pronunció sobre las versiones que afirman que hay zonas del país en las que los grupos armados están obligando a la ciudadanía a votar por un candidato.

“La MOE dijo claramente: hacer una conclusión de que constriñen directamente es superficial. Lo que encontramos en los datos es que no hay una relación directa fuerte entre el grupo criminal y la decisión que tome la persona en la urna”.

crédito Mebog
El ministro confirmó un respaldo de 408.000 uniformados durante los comicios - crédito Policía Nacional

El ministro de Defensa recordó que Colombia sigue siendo un país que vive un conflicto interno, resaltó los ataques con drones y otras modalidades de los que son víctimas los uniformados en el país y aprovechó para enviarles un mensaje a los cabecillas de los grupos armados.

“No hay lugar donde se puedan esconder los criminales. Más temprano que tarde les vamos a llegar, Esto muestra que la fuerza pública no está desmoralizada, no está con los brazos amarrados. Está actuando y está con la moral más alta que nunca para proteger a todos los colombianos”.

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