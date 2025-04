Así le contarán a Yina Calderón que Epa Colombia está en la cárcel

Yina Calderón, participante de ‘La casa de los famosos Colombia’, sigue sin saber de la captura de su amiga Epa Colombia debido al estricto protocolo del Canal RCN - crédito @yinacalderontv/Instagram y captura de pantalla Noticias Caracol

La captura de Daneidy Barrera Rojas, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, ha generado una gran controversia en el ámbito de la farándula colombiana.

Su detención, ocurrida el 30 de enero de 2025, apenas un día después del estreno de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, ha planteado un desafío para la producción del programa, que busca manejar con extremo cuidado la forma en que su amiga Yina Calderón se entere de la noticia.

La influencer fue arrestada por agentes del CTI de la Fiscalía en una de sus peluquerías y condenada a cinco años y tres meses de prisión por actos vandálicos cometidos durante el paro nacional de 2019.

Actualmente, Epa Colombia se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, enfrentando problemas emocionales y de salud, según declaraciones de su pareja, Karol Samantha. “No ha podido dormir bien, no quiere hablar con nadie, está muy afectada”, dijo Karol en una entrevista con la emisora Tropicana.

Mientras tanto, Yina Calderón, completamente aislada del mundo exterior debido a las reglas del reality, permanece ajena a la situación de su amiga. Por esa razón, el Canal RCN implementará un protocolo estricto para informarle sobre este hecho solo cuando sea eliminada o decida abandonar voluntariamente el programa.

El protocolo del Canal RCN para proteger a Yina Calderón

El Canal RCN tomó medidas para garantizar que la noticia sobre la captura de Epa Colombia no llegue a Yina Calderón mientras continúe en el reality. La producción ha prohibido a cualquier miembro del equipo de trabajo hablarle sobre el tema o darle pistas relacionadas con la situación legal de su amiga.

Cuando Yina Calderón salga del programa, ya sea por eliminación o decisión propia, será informada en un entorno controlado. Una psicóloga contratada por el canal será la encargada de comunicarle la noticia en un espacio privado, brindándole apoyo emocional y orientación profesional. Esta medida busca evitar un impacto emocional que pueda afectar la estabilidad de la participante.

“Me dijeron, incluso cuando Yina llega a salir, me dijeron: ‘Y nosotros le vamos a decir, es la psicóloga la que tiene que tocar ese punto’. Por la reacción que ella vaya a tener”, contó Laura González en una entrevista con la emisora La Mega.

La reserva del canal responde también al temor de que Yina Calderón, conocida por su carácter fuerte y reacciones impulsivas, decida abandonar el programa si se entera de la situación de Epa Colombia. La producción considera que esta noticia podría desestabilizarla emocionalmente, lo que afectaría tanto su desempeño en el reality como el desarrollo del formato televisivo.

La amistad entre Yina y Epa Colombia ha sido ampliamente conocida en el mundo del entretenimiento. Ambas han compartido historias de superación personal y han destacado por sus raíces humildes. Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón ha mencionado en varias ocasiones a su amiga, incluso enviándole mensajes a través de las cámaras para pedirle apoyo en las votaciones del programa.

En una de sus intervenciones, la DJ elogió el espíritu emprendedor de Epa Colombia, destacando cómo logró construir una empresa exitosa en el sector de la belleza a pesar de no haber asistido a la universidad y provenir de un entorno humilde: “Ella no fue a la universidad y viene de un estrato muy bajo, al igual que yo. Solo que ella es más ‘ñeronga’, porque es más calle, y yo soy más campesina”.

El manejo de esta situación por parte del Canal RCN ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa. La producción ha sido extremadamente cuidadosa para evitar filtraciones que puedan llegar a Yina Calderón dentro de la casa. Incluso, los nuevos participantes que ingresan al reality son advertidos de no compartir información del exterior, especialmente sobre temas delicados como el caso de Epa Colombia.

Un ejemplo de este control fue el ingreso de Laura González al programa, que, según relató en una entrevista con La Mega, fue instruida por la producción para no mencionar la situación de Epa Colombia a Yina Calderón. González explicó que el canal temía que esta noticia pudiera desestabilizar emocionalmente a la participante, lo que podría derivar en una renuncia anticipada.

“Obviamente yo conozco a Yina, yo decía, donde yo le diga, pues el problema es la situación que está Epa, la saco y obviamente el canal fue lo primero que me dijo (...) pero sí era muy complejo y más que yo soy una persona que no me callo las cosas (...) Y alguien me hablaba, me acercaba, que yo sabía que no podía como confiar en esa persona y yo decía, ‘Ay, no, ¿qué hago?’”, contó.

Además, los concursantes que abandonan el reality deben pasar por un periodo de transición antes de recuperar el acceso a sus redes sociales y dispositivos electrónicos. Este protocolo busca protegerlos de la sobrecarga de información y posibles impactos psicológicos tras su salida del programa.