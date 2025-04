Yina Calderón nominó a Karina García y le dijo la verdad de frente en ‘La casa de los famosos’: “Estás pensando solo en ti”

La empresaria sorprendió al reemplazar a Lady Tabares con Karina García en la lista de nominados, desencadenando tensiones - crédito cortesía del Canal RCN

La semana 13 de La casa de los famosos Colombia estuvo marcada por una nominación que dejó a los participantes y los televidentes del programa sorprendidos.

La dinámica de esta semana incluyó un giro inesperado: cada concursante debía elegir una manzana que contenía un poder especial, lo que desató una serie de decisiones estratégicas y conflictos entre los habitantes de la casa.

Entre los poderes otorgados, se destacó el de intercambio, que fue utilizado por Yina Calderón para modificar la lista de nominados. La empresaria y DJ decidió salvar a Lady Tabares, conocida como por la película la vendedora de rosas, y en su lugar nominó a Karina García, una de sus amigas más cercanas dentro del reality. Esta decisión, que según Calderón fue tomada “con el corazón”, generó tensiones inmediatas y puso en riesgo la relación entre ambas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Yina Calderón acusó a Karina García de priorizar sus intereses personales sobre los del grupo de las "Chicas fuego" - crédito @Canalrcn/TikTok

Después del intercambio, Yina Calderón no tardó en confrontar a Karina García, acusándola de actuar de manera egoísta y de priorizar sus intereses personales sobre los del grupo conocido como las “Chicas fuego”.

En una conversación cara a cara, Calderón expresó su descontento con las acciones de García, mencionando que esta había buscado alianzas estratégicas con otros participantes, como Altafulla, sin considerar al resto de su equipo.

“Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hiciste y hasta hoy yo logré recopilar todo y darme cuenta de que tú estás jugando para ti. Estás pensando solo en ti y no en nosotras, yo lo sé por todos tus actos. No te habías terminado de cuadrar con Altafulla y ya tenías planeado todo lo que ibas a hacer con él. Bailando, le dijiste que te protegiera a ti y no hablaste de la salvación para nosotros cuando somos un grupo”, le dijo Calderón a García.

Durante una conversación cara a cara, Yina Calderón expresó su descontento con Karina García por sus alianzas estratégicas con otros participantes - crédito cortesía del Canal RCN

Además, la empresaria afirmó que Karina había mostrado actitudes que, a su consideración, evidenciaban ambición y falta de compañerismo: “Cuando a ‘La Tóxica’ le llegó la ropa hiciste show porque no te llegó a ti y así multitud de cosas, Karina (...) Tú solo piensas en ti, Karina, no piensas en nadie más porque a ti solo te importas tú y si me estoy equivocando, bueno, pero yo actúo con el corazón. Todas pensamos lo mismo”.

También destacó que prefirió a otros compañeros del cuarto “Fuego” que a García porque juegan con el “corazón”: “Tenía que nominar a alguien de Fuego y no iba a hacerlo con ‘La Tóxica, ni a Lady, ni a Emiro ni a Melissa. Aunque no son mis mejores amigos, están jugando con el corazón y no con la ambición. Tú estás jugando con la ambición y de esa forma no vas a llegar lejos (...) Tú pensaste en ti y no en nosotras”.

Estas palabras llevaron a Karina García al llanto, que aseguró que las acusaciones eran injustas y que siempre había pensado en llegar juntas hasta el final: “No me ignores, porfa, que yo siempre que te hablo tú me ignoras, o sea, si estamos acá es para hablar (...) eso no es así, cuando dije que me protegiera yo no me refería a ninguna de nosotras, simplemente a las groserías o cosas así, no del juego (...) Yo pensé que estábamos juntas hasta el final. Ustedes se están equivocando. Están equivocadas, Lady, no me dejes sola. Lady, se lo juro que se están equivocando, se lo juro que eso no es así”.

Karina García, visiblemente afectada, respondió al reclamo de Yina Calderón, negando las acusaciones de egoísmo y mostrando su frustración - crédito cortesía del Canal RCN

Las fuertes palabras de Calderón y las lágrimas de García ocasionaron comentarios divididos en las redes sociales. Algunos defendieron a la empresaria de fajas y le dieron la razón, mientras que otros se conmovieron por el llanto de Karina y por cómo rogaba que no la dejaran sola:

“Por qué atacan a Yina si dice la verdad”; “¡Ey! tenemos que entrar a Karina con la votación más alta que se pueda”; “Lo de la ropa de la Toxi. Si me di cuenta”; “Por culpa de Karina le tengo que dar la razón a Yina”; “Lady no me deje sola” eso duele 💔”; “Pero yina tiene la razón, Karina siempre es la yo no fui pero es la que siempre es”; “Todos vamos apoyar a Karina y Altafulla”.