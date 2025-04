Ryan Castro, Beéle, Lana del Rey y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Ryan Castro y Peso Pluma se volvieron a juntar en una colaboración para su sencillo "UN TRIO" - crédito @ryancastro/Instagram

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan nuevas producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante esta Semana Santa, varias figuras a nivel nacional e internacional se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos durante la última semana.

Beéle une fuerzas con Marc Anthony en “Dios me oyó”

Una colaboración sorprendente protagonizan el referente del afrobeat en el país y el ícono salsero, fusionando el urbano con el romanticismo que caracteriza al puertorriqueño, en el que representa su segundo junte desde que ambos fueron convocados para colaborar en Volver, tema de Piso 21 estrenado en febrero pasado.

“Vengo de una familia llena de cultura costera colombiana. Somos amantes de la salsa y la música africana desde siempre”, explica Beéle en un comunicado de prensa. “Tener ahora una canción con alguien a quien crecí escuchando, Marc Anthony, simplemente tiene sentido. Es más que un sueño hecho realidad. Es el destino”.

Ryan Castro y Peso Pluma vuelven a juntarse en “UN TRIO”

Tras el éxito de su previa colaboración Quema, ganadora de disco de platino, la dupla se vuelve a juntar en lo que promete ser una reminiscencia del “reguetón de la mata” a la par que contribuir en el ascenso de la carrera de ambos artistas.

Con la producción de SOG, habitual mano derecha de Castro, la pista se propone repetir lo que ya función con Quema.

El cantautor Simón estrena “Roses”

Siguiendo los pasos de su tio Jorge Villamizar, cantante y líder de Bacilos, este cantautor presenta su más reciente sencillo, el quinto de su carrera, caracterizado por su intimidad lírica, alternada con sonidos influenciados en el pop, la música urbana, y los tintes característicos del pop latino. Llega tras una separación sentimental y se propone conectar de manera profunda con personas que han vivido el dolor de una ruptura.

“Este tema es un llamado para ahorrar rosas para las personas realmente indicadas, es decir ahorrar tu tiempo y energía con quien lo merece, y es una invitación a valorarse y amarse por encima de cualquier cosa” afirma Simón en un comunicado de prensa.

Beto Cuevas estrena ‘Beto Cuevas Acústico’ con éxitos de La Ley y nuevos temas

El chileno decidió reimaginar algunas de las canciones que marcaron su historia —tanto en La Ley como en su carrera solista— durante un concierto grabado en el Teatro Teletón de Santiago de Chile bajo la dirección del legendario Humberto Gatica, reconocido por su trabajo en los álbumes más populares de La Ley.

Además de las nuevas versiones de Mentira o El Duelo, este lanzamiento incluye Todo Es Perfecto, una nueva composición en la que Cuevas aparece acompañado de Javiera Flores, una de las voces emergentes de la escena chilena.

“Esta canción no existía antes. Nació para este momento, para este formato, y Javiera le dio una luz especial. Habla de encontrar belleza incluso en la pérdida”, comentó Cuevas en un comunicado de prensa.

Johnny Lau presenta “En Un Millón”

El cantautor peruano, radicado en México y apadrinado por Noel Schajris que lo firmó para su sello Dynamo Productions, presenta un nuevo adelanto de su próximo larga duración + Yo Que Nunca.

“En un Millón es una canción muy especial para mí, la escribí una noche mientras mi esposa dormía en nuestra primera casa en Ciudad de México. Ese día reforcé la idea de que era una en un millón y que su loco corazón era mi más grande bendición. Desde esa noche la canción fue especial, tanto que se convirtió en la música que acompañó a mi esposa en su ingreso al altar el día de nuestra boda”, comentó el artista en un comunicado de prensa.

Julien Baker y TORRES presentan su LP conjunto ‘Send A Prayer My Way’

Dos de los cantautoras más destacadas en el panorama indie de los Estados Unidos se unieron en esta producción que explora el country, en lo que ya viene transformándose en una tendencia en alza en los últimos años.

En su caso, las letras oscilan entre la seriedad de temas como Dirt y otros más luminosos y desenfadados como Bottom of the Bottle o Sugar In The Tank.

Lana Del Rey estrena “Bluebird”

Lana Del Rey también se sumó a la onda country con su más reciente sencillo, el segundo de The Right Person Will Stay, décimo trabajo de estudio que se publicará el próximo 21 de mayo.

La pista explora la intimidad característica en la producción de la norteamericana, con instrumentación acústica y los infaltables añadidos de cuerdas que siempre elevan sus canciones a un nivel épico.

The Kooks vuelve a la carga con “Compass Will Fracture”

Pese a que el furor del indie en los 2000 ya está lejos, los británicos The Kooks no paran y no temen desdoblar su sonido cuantas veces sea necesario.

A lo largo de 2025 publicaron algunos sencillos que anticipan un nuevo larga duración, y el más reciente los ubica con el cuidado melódico que caracteriza a Luke Pritchard y compañía, pero también los muestra subiéndole el volumen a las guitarras y ofreciendo una pista vibrante y contagiosa.

King Gizzard & the Lizard Wizard presentan “Deadstick” y anticipan nuevo álbum de estudio

Pocos grupos tienen la capacidad de cambiar y abordar infinidad de estilos como lo hacen los australianos King Gizzard & the Lizard Wizard. Con el anuncio de su nueva placa Phantom Island programada para el 13 de julio (su álbum 27 en 15 años), publicaron el primer adelanto Deadstick en el que la guitarra y un ritmo contagioso son acompañados de una orquesta, en lo que parece ser un nuevo capítulo en su prolífica carrera.

“Este proyecto está lleno de amor, tiempo, energía, paciencia y crecimiento. No puedo esperar para volar con ustedes”, escribió Stu Mackenzie, líder de la banda en redes sociales.

Fontaines D.C. lanza la edición Deluxe de ‘Romance’

Pese a que su gira por Latinoamérica por problemas de salud del cantante Grian Chatten por una hernia discal de la que parece haberse recuperado satisfactoriamente, Fontaines D.C. sigue con la promoción de su aclamado LP Romance de 2024, y esta semana publicó su edición de lujo con novedades significativas.

Esta versión extendida incluye su sencillo It’s Amazing To Be Young, la inédita Before You I Just Forget y una nueva versión de su demoledora Starburster que, con solo un piano de fondo, fusionan con una versión de In Heaven (Lady in the Radiator Song), reconocida por su aparición en la película Eraserhead de David Lynch.