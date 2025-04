Extranjero explicó por qué se asusta cada que su novia colombiana le habla en español

La colombiana ha compartido videos en los que se ve cuando su pareja le pide que no hable en su lengua natal, incluso, al decirle: te amo - crédito @mariaclarago27 / TikTok

La colombiana María Clara González y su novio, el australiano Matt Pantazi, se hicieron virales luego de que González compartiera una serie de videos en los que Pantazi se asusta cada que le hablan en español.

Nutricionista de profesión, González notó que su pareja sentía un miedo irracional por el idioma, un día en el que saltó de la cama, luego que dijera una frase en su lengua natal.

Pantazi no soporta que le toquen la cabeza y hablen al tiempo español - crédito @mariaclarago27 / TikTok

Desde entonces, ha estado subiendo videos con las reacciones de Pantazi a frases de canciones, palabras difíciles e, incluso, cumplidos.

En uno de ellos, incluso, se ve cuando el australiano le pide que no hable en español, ni siquiera para decirle: te amo. Lo que llamó la atención de sus seguidores y los llevó a explicar de dónde viene su trauma.

Tiene que ver con su antigua casa de la infancia - crédito @mariaclarago27 / TikTok

Según dijo, el temor que siente cada que la colombiana habla en español y le toca la cabeza está relacionado con su antigua casa de la infancia: “Para no hacer la historia larga, vivimos en una casa vieja, de unos 120 años, en Melbourne (Australia). Yo era un niño y, un día, con mi primo nos despertamos y caminamos hacia el corredor, sobre la media noche, y nos encontramos con una extraña figura en la puerta”.

Y añadió: “Antes, en la misma casa, habíamos encontrado libros del ejército, así que suponemos que era un soldado que solía vivir en la propiedad cuando, aún, era una granja. Hubo muchas ocasiones en las que vimos cosas, pero no sabría decir qué”.

Pantazi le ha pedido a González que no el hable más en español - crédito @mariaclarago27 / TikTok

El susto que se llevó siendo un niño, lo llevó a relacionar lo desconocido con lo paranormal. De ahí que, los gestos extraños de González mientras que habla en una lengua de la que conoce tan poco, como el español, lo hagan sentirse asustado:

“Siempre que ella lo hace con esa intención (de asustarme) porque siento que está abriendo puertas (al más allá) y no quiero ser poseído. Incluso si está diciendo ‘te amo’. No importa, es el primer pensamiento que tengo, todo el proceso parece un exorcismo y es la intención con la que lo hace, lo que me asusta”.

El miedo del australiano fue motivo de risa entre los seguidores latinos de González - crédito @mariaclarago27 / TikTok

Mexicana explicó que palabra que se utiliza con frecuencia en Colombia es inaceptable en su país:

La creadora de contenido mexicana Yess Rivera, que hace tres años decidió migrar a Colombia y montar un restaurante en Bucaramanga, compartió en sus redes sociales los retos a los que se enfrenta por las diferencias idiomáticas, incluso, hablando español.

Aunque ambos países comparten la misma lengua, algunas palabras o expresiones locales han generado situaciones incómodas para Rivera; ya que, a pesar de ser comunes en Colombia, tienen connotaciones completamente diferentes en México.

A tratado de acostumbrarse, pero, en tres años, no lo ha logrado - crédito @yessriveramx / TikTok

De acuerdo con Rivera, una de las palabras que más conflicto le genera es “hijuepucha”. Este término, ampliamente utilizado en Colombia como una expresión coloquial en situaciones problemáticas o “enredadas”, tiene un significado muy distinto en México, donde la palabra “pucha” se emplea de manera vulgar para referirse al aparato reproductor femenino.

Rivera explicó que, a pesar de llevar tres años viviendo en Colombia, aún le resulta difícil acostumbrarse a escuchar esta palabra. Aunque se algo común en Colombia: “Lo dice mi pareja, mi suegra, mi cuñada, mis compañeros de trabajo y hasta la abuela de la familia”.

“Hijuepucha” es utilizado como un sinónimo de “hijueputa”, una abreviación de “hijo o hija de puta”. No obstante, en Colombia, esta expresión ha evolucionado hasta convertirse en un término homófono, es decir, una palabra que puede tener diferentes significados dependiendo del contexto en el que se utilice. En contraste, en México, el término “pucha” conserva un uso vulgar, lo que explica la dificultad de Rivera para desasociar la carga negativa que aprendió desde pequeña.