Reconocido periodista de noticias Caracol confirmó que tiene cáncer: “No hay tratamiento curativo”

Fredy Calvache, reconocido periodista que ha dedicado su carrera a la cobertura de noticias en el departamento del Cauca, confirmó recientemente que padece de un fuerte cáncer.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el reportero compartió detalles sobre su estado de salud, revelando que los médicos han determinado que su enfermedad no tiene cura.

Según explicó, el tratamiento al que está siendo sometido tiene como objetivo principal controlar el tumor que tiene en el estómago y mejorar su calidad de vida.

En el video, Calvache, quien ha estado hospitalizado durante un mes, pidió a sus seguidores que lo acompañen con oraciones para superar esta difícil situación.

“No es muy bueno el diagnóstico que me traen los médicos, me han dicho que solamente van a controlar el tumor que tengo en el estómago para mejorar mi calidad de vida, pero que prácticamente no tiene cura”, dijo el reportero pidiendo oraciones a sus seguidores.

Fredy confesó en el mensaje que solo espera que su fe lo ayude a salir de este momento. “Sabemos que la última palabra la tiene mi Dios, es él quien todo lo puede, el que todo lo sabe. Así que imploro sus oraciones para que Dios sea escuchándonos y sanándonos, y quitándonos de raíz todo tumor”, agregó.

El mensaje de Calvache desató las reacciones en redes sociales, donde los internautas aprovecharon el momento para dejarle mensajes de apoyo ante la complicada situación.

“Dios te dará sanidad, solo confía”, “un abrazo muy fuerte, en nuestras oraciones estas”, “que Dios te dé esa sanación”, “así es, la última palabra la tiene Dios, tan mucha fe para que Dios te cure”, “mucha fortaleza, estás en nuestras oraciones”, fueron las reacciones en redes sociales.

Fredy Calvache ha construido una destacada carrera en el periodismo, especialmente en la cobertura de noticias locales en el Cauca. Según se puede observar en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de mil seguidores, el periodista ha documentado su trayectoria profesional desde al menos 2014. En una de sus primeras publicaciones, aparece en un automóvil de Caracol Televisión, medio para el que trabajó durante varios años.

A lo largo de su carrera, Calvache ha compartido imágenes de los diversos escenarios en los que ha trabajado, incluyendo coberturas en zonas afectadas por desastres naturales.

Recientemente, el periodista ha compartido en su cuenta de Instagram el proceso que ha llevado desde que fue hospitalizado y aunque en un video compartido el 29 de marzo, Calvache relatava que su salud estaba deteriorada solo por mínimos problemas de salud, el diagnóstico cambió.

El cáncer de estómago: un desafío médico

De acuerdo con información proporcionada por Mayo Clinic, el cáncer de estómago, también conocido como cáncer gástrico, ha experimentado una disminución en su incidencia en los últimos años.

Los datos revelan que los nuevos casos de esta enfermedad han caído aproximadamente un 1,5 % anual durante la última década, gracias a los avances en la investigación y la tecnología médica. Sin embargo, este tipo de cáncer continúa siendo un problema de salud pública, especialmente entre las personas mayores, quienes representan la mayoría de los diagnósticos.

Según Mayo Clinic, este tipo de cáncer, aunque potencialmente curable si se detecta en etapas tempranas, suele desarrollarse de manera lenta a lo largo de varios años, lo que puede dificultar su diagnóstico oportuno.

La edad es un factor determinante en la aparición del cáncer de estómago. Según los datos compartidos por Mayo Clinic, la edad promedio de diagnóstico es de 68 años, y cerca del 60 % de los casos se presentan en personas mayores de 65 años. Además, los hombres tienen un riesgo ligeramente mayor de desarrollar esta enfermedad en comparación con las mujeres.

Entre los factores de riesgo conocidos, destacan los antecedentes familiares de cáncer gástrico, la infección por la bacteria Helicobacter pylori, la inflamación crónica del estómago y la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Estos elementos pueden provocar cambios en el ADN de las células del estómago, lo que lleva a una multiplicación celular descontrolada y, eventualmente, a la formación de tumores.