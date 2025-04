Joven recibió un disparo mientras practicaba skate en el norte de Bogotá: patinadores aseguran que no es el primer caso

Joven Skater recibió un impacto de bala mientras realizaba la práctica en un parque de la ciudad de Bogotá - crédito David Toro/EFE

Alexander Correa, un hombre de 28 años, fue víctima de un disparo mientras practicaba skateboarding en un parque de la Ciudadela Colsubsidio, en la localidad Engativá, al noroccidente de Bogotá, en inmediaciones de unidades residenciales, el 3 de abril.

La víctima habló con City Tv y relató cómo vivió el momento del impacto ese día, inicialmente pensando que había sido un ligero disparo de una pistola de goma, debido a antecedentes previos muy similares a su situación.

“Siento un impacto a la altura de la lumbar, hacia la altura del riñón, como si fuera un puño que me hubieran pegado. Hubo un sangrado en el momento, pero como te digo, yo pensé que había sido una pistola de goma: por los diferentes casos que se han visto y demás, he visto que cuando pega corre la piel, como si raspara, yo sentía más o menos eso”, explicó Correa.

Al considerar la gravedad de la herida momentos después, fue trasladado a un centro asistencial, donde fue intervenido de manera urgente debido a que el impacto terminó comprometiendo uno de sus órganos: “un perdigón, una esquirla, no sabría bien, perforó el lumbar derecho, perforó el colon, afortunadamente y gracias a los médicos me salvaron la vida ese día”.

Joven de 28 años fue impactado por una bala mientras practicaba skate - crédito captura de pantalla City Tv

Cristian Piraján, representante del club de skateboarding, aseguró al sistema informativo que no es el único caso. El episodio que le ocurrió a Alexander es el cuarto incidente de este tipo, por lo que están recolectando material para poder sustentar los casos e identificar al responsable.

“Ya nos da miedo venir a patinar acá de noche, no sabemos si es del quinto o sexto piso, pero ya se está identificando, no queremos que esto siga pasando”, explicó Piraján al medio de comunicación.

Las declaraciones se basan en la repetición de estos ataques, que posiblemente estarían siendo dirigidos desde uno de los apartamentos de los edificios aledaños.

Por su parte, Santiago López, amigo del joven herido, comentó que, conociendo los antecedentes de otros compañeros, podría ser la misma persona la que está atentando contra estos jóvenes.

“El jueves 3 de abril el parcero recibió el impacto de bala, no sabemos por qué esta persona sigue actuando de esta forma, no es el hecho de que sucedan estas cosas por el hecho de estar practicando un deporte (...) deseamos que pronto pueda salir del hospital, hasta el sol de hoy sigue allá y esperamos que esta situación no vuelva a suceder”, señaló el joven.

Desde que fue internado, Alexander ha sido intervenido en tres ocasiones debido a las consecuencias que le dejó el disparo.

El medio afirmó que intento comunicarse con la administración o algunos residentes de los edificios aledaños al parque donde se realizan las prácticas del skate, pero le negaron la atención.

Mujer fue brutalmente golpeada al frente de su casa por un extranjero en Soacha

Un nuevo caso de violencia de género ha conmocionado a la ciudadanía. Un hombre atacó de manera indiscriminada a una mujer frente a su vivienda en el municipio de Soacha, causándole graves heridas. Los hechos se habrían presentado en la madrugada del 10 de abril de 2025.

La joven, de 25 años, identificada como Paula Corredor, residente del sector de Prado de los Rosales en la comuna 3 ‘León XIII’ del municipio, llegó a su casa tras una jornada laboral en un call center.

La joven de 25 años fue atacada al frente de su casa por un desconocido - crédito redes sociales/X

En una conversación con Noticias Caracol, la joven narró los momentos de angustia y el instante en que su agresor la interceptó: “Me bajé de la ruta, el muchacho parecía estar borracho o drogado. Empezó a gritar, yo le dije que no era la persona que él estaba buscando. Él estaba buscando un carro o algo así”, relató.

Los vecinos lograron escuchar los gritos y salieron a auxiliarla, por fortuna varios de ellos lograron detener al agresor y entregarlo a las autoridades, pero con lo que no contaban, es que este hombre iba a ser dejado en libertad horas después.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, se pronunció a través de su cuenta en X sobre la situación y aseguró que, a pesar de la captura del responsable, este fue dejado en libertad: “El agresor fue capturado en flagrancia, pero el caso fue clasificado como lesiones personales y remitido a conciliación. La vida y la dignidad de una mujer no pueden relativizarse. Desde el Gobierno de la ciudad, activamos todos nuestros protocolos y desplegamos todo el acompañamiento y la oferta de servicios. Seguiremos trabajando con firmeza para proteger sus derechos y su integridad”, expresó el alcalde.

La joven se encuentra en observación con sus ojos comprometidos y está a la espera de su evolución.