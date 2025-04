Valentina González, expareja de Ryan Castro, confirmó el fin de su relación, acabando con los rumores: “Sin escándalos, sin show”

Ryan Castro y Valentina González terminaron su relación después de cinco años juntos - crédito @ryancastrro/Instagram

A inicios de abril de 2025, los rumores de la ruptura de Ryan Castro con su prometida Valentina González, encendieron las redes sociales después de que el cantante fuera visto en las playas de Curazao con una modelo española de nombre Tatiana Kaer.

Los seguidores del intérprete de temas como Una noche en Medellín, El ritmo que nos une y Mujeriego, comenzaron a preguntarse por la relación que sostenía con González, con quien había decidido llegar al altar, pues estaban comprometidos. Sin embargo, no se conocía un pronunciamiento oficial de parte de alguno de los dos involucrados hasta ahora, que la empresaria decidió hablar al respeto.

Expareja de Ryan Castro confirmó que la relación con el paisa llegó a su final - crédito @rastreandofamosos/IG

En una historia de Instagram en la que aparece jugando con su mascota, la empresaria se pronunció con palabras de agradecimiento a todos aquellos que se han preocupado por su situación emocional y confirmando que el romance con Castro llegó a un triste final.

“Con esto quiero darle fin a los rumores y confirmarles mi ruptura, desde el amor y el respeto. A toda la gente linda que me sigue y me apoya, aquí estoy mucho más fuerte y con ganas de comerme el mundo, seguir adelante con mis metas y propósitos”, expuso Valentina en medio de la publicación mientras jugaba con su perrita.

Ryan Castro fue visto en la isla caribeña de Curazao paseando con mujer que no era su prometida Valentina González - crédito @ojovrealsinfiltro/Instagram

Según dijo, no había querido hablar del tema porque “quería sentirme mental y emocionalmente fuerte y hacerlo bien, sin escándalos, sin show y dándole el respeto a cinco años hermosos que tuve de relación”. Agregó que fueron años en los que aprendió que a veces el amor no es suficiente “y hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones”.

Finalmente, la empresaria aseguró que espera seguir contando con el apoyo de sus seguidores en el camino que emprenderá sola y que “hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones difíciles para estar bien”.

Tatiana Kaer subió imágenes con el mismo vestido con el que fue captada junto a Ryan Castro - crédito @tatianakaer/Instagram

Las reacciones por sus declaraciones no tardaron en aparecer, destacando que fue una dama al referirse de esa manera sin necesidad de exponer los problemas que tuvo con Ryan para que el romance llegara a su final. Algunos de los más destacados son: “Que aprenda la ex de Beéle, Valentina si es toda una dama y no anda de pódcast en pódcast dando pena ajena”; “una más en la lista de Ryan con sus amores”; “recoge sus cositas y chao, se quedó con el carro regalado y arranque y vámonos”, entre otros.

¿Cuándo anunció Ryan Castro su matrimonio?

Tras cumplir tres años de noviazgo, el exponente del reguetón paisa sorprendió a sus seguidores al anunciar que le había entregado anillo y a su novia y que esta le dio el sí, meses después, recordó este compromiso.

Sin embargo, de diciembre del 2024, aunque la pareja conserva las fotos de la pedida de mano en sus respectivos perfiles, desde finales de año no volvieron a dar señales de que su relación siguiera en pie, de hecho, de hecho, el artista ha ido dejando pistas como corazones rotos en sus historias.

La expareja de Aida Victoria Merlano, Westcol, publicó una canción de desamor de Ryan Castro - crédito @ryancatro/Instagram

“Una noche para celebrar el amor. Hace tres años empezamos con esta historia bonita, pasando buenas, malas, situaciones difíciles y momentos muy felices… aprendiendo y teniendo muy claro que no solo es ser una pareja bonita, que también el apoyo, la complicidad y las ganas de salir adelante nos vuelva un EQUIPO y que con amor y respeto se pueden lograr cosas muy bellas💛”, publicó González.

Por parte, el cantante del “Ghetto” no se quedó atrás y también compartió un corto pero contundente mensaje en su galería de fotos dedicado a su novia; sin embargo, este género todo tipo de comentarios por parte de los cibernautas. “¡Me les voy a casar! 👸🏼🖤🤴🏻”, señaló Ryan.