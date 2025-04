The Beatles Symphonic Fantasy: un homenaje sinfónico a la legendaria banda británica llega a Bogotá

Una orquesta sinfónica dirigida por Damián Mahler presentará las canciones más emblemáticas de la legendaria banda británica el próximo 26 de junio - crédito AP Fotos

El 26 de junio, el Teatro Astor Plaza de Bogotá será el escenario de un evento único que promete cautivar a los amantes de la música.

The Beatles Symphonic Fantasy, un espectáculo que combina la majestuosidad de una orquesta sinfónica con los inolvidables éxitos de The Beatles, se presentará bajo la dirección del reconocido maestro Damián Mahler.

Según informó el realizador del evento, Hurbat, este concierto busca rendir homenaje a la icónica banda británica mediante una reinterpretación sinfónica de sus canciones más emblemáticas.

El espectáculo contará con la participación de 30 músicos cuidadosamente seleccionados por The Cavern Club, un espacio emblemático en la historia de la banda. Entre los temas que serán interpretados se encuentran clásicos como Hey Jude, Let It Be, Yesterday, Come Together y All You Need Is Love. Cada una de estas canciones ha sido reimaginada con arreglos sinfónicos diseñados para resaltar la riqueza melódica y lírica que caracteriza el legado de The Beatles.

Un espectáculo único combinará la esencia original de la banda con arreglos orquestales diseñados para resaltar la riqueza melódica de sus clásicos - crédito Hubart

De acuerdo con la información proporcionada, The Beatles Symphonic Fantasy no solo está dirigido a los fanáticos de siempre, sino también a las nuevas generaciones que desean descubrir la música de la banda desde una perspectiva diferente. Este espectáculo ha sido concebido como un evento familiar, ideal para disfrutar en compañía de personas de todas las edades.

El maestro Damián Mahler, conocido por su sensibilidad musical y su experiencia en grandes escenarios, ha sido el encargado de dar un nuevo giro a los clásicos de The Beatles. Según detalló la fuente, los arreglos orquestales han sido diseñados para transformar cada canción en una experiencia épica, fusionando la esencia original de la banda con la grandiosidad de una orquesta sinfónica.

Detalles del evento y precios

El concierto se llevará a cabo en el Teatro Astor Plaza, ubicado en la Calle 67 # 11-58, en Bogotá. Las puertas del recinto abrirán a las 7 p. m., y el espectáculo comenzará a las 8:00 p. m. Las entradas están disponibles en tres categorías:

Platea: $249.000, más un cargo por servicio de $44.446.

Balcón: $199.000, más un cargo por servicio de $35.521.

General: $149.000, más un cargo por servicio de $26.596.

Boletería de The Beatles Symphonic Fantasy - crédito captura de pantalla MiTaquilla / Sitio Web

El acceso está permitido para personas mayores de cinco años. Según publicó la fuente, las boletas de ingreso serán enviadas al correo electrónico del comprador, identificadas con un código QR que deberá presentarse en la taquilla el día del evento. En caso de no recibir el correo en la bandeja de entrada, se recomienda revisar la carpeta de spam, ya que el mensaje provendrá de la dirección entradas@mitaquilla.com.co.

The Beatles Symphonic Fantasy se presenta como una oportunidad única para redescubrir la música de una de las bandas más influyentes de la historia. Según consignó la fuente, este espectáculo no solo celebra el legado de The Beatles, sino que también introduce una nueva forma de experimentar su música, combinando elementos del pasado y el presente.

La propuesta artística busca destacar la atemporalidad de las composiciones de la banda, llevándolas a una nueva dimensión emocional a través de la fusión con una orquesta sinfónica. Este enfoque permite que los asistentes vivan una experiencia musical que trasciende generaciones, reafirmando el impacto cultural y artístico de The Beatles en la historia de la música.

Nueva interpretación sinfónica de los éxitos de la legendaria banda inglesa busca conectar con todas las edades desde el Teatro Astor Plaza - crédito SoyTeatro/página web

Con una puesta en escena que promete ser tanto visual como sonora, The Beatles Symphonic Fantasy se perfila como uno de los eventos más destacados del año en Bogotá. La combinación de arreglos innovadores, la dirección de Damián Mahler y la participación de músicos seleccionados por The Cavern Club garantiza una noche inolvidable para todos los asistentes.