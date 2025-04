Valentina Taguado dedicó un mensaje cargado de nostalgia y gratitud a una de sus mejores amigas: “Fuiste, eres y siempre serás luz”

Este episodio ha generado una ola de apoyo hacia la influenciadora, que continúa equilibrando su vida personal con los compromisos de su carrera - crédito @valentinataguado/Instagram

Valentina Taguado, conocida por su papel como locutora en el programa radial Impresentables de la emisora Los 40, y por su creciente popularidad como influenciadora, atraviesa un momento difícil tras la pérdida de una amiga cercana de su época escolar.

La también participante de la nueva temporada de MasterChef Celebrity compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde dedicó emotivas palabras a su amiga fallecida.

Este suceso se suma a un periodo de cambios en la vida profesional de Taguado, que ha estado ausente del programa que la consolidó como una figura destacada en la radio.

La locutora utilizó sus historias de Instagram para expresar su dolor y rendir homenaje a su amiga, aunque no especificó las causas de su fallecimiento. En uno de los mensajes compartidos, escribió: “Solo espero que en la otra vida tengas las oportunidades que no tuviste en esta y seas absurdamente feliz”. Este mensaje fue acompañado por una fotografía de ambas y la canción Don’t Dream It’s Over de Crowded House, que sirvió como banda sonora para recordar los momentos compartidos.

Un homenaje cargado de nostalgia y gratitud

En sus publicaciones, Valentina Taguado mostró su agradecimiento hacia su amiga, a quien describió como una persona que iluminó su vida durante los años escolares. En otra de las historias, la locutora escribió: “Mi Juligans, fuiste, eres y siempre serás luz”. Finalmente, cerró su tributo con un mensaje que reflejaba la profunda conexión que compartían: “A la princesa que me ayudó a vivir el colegio y gran parte de mi vida más fácil, la que gritaba, lloraba, aplaudía, saltaba y reía carcajadas sin pena, GRACIAS. Tu vida nos dio luz, esperanza y fuerza a muchos. Sé que donde estés, estés tranquila y sonriendo como siempre te recordaré”.

Estas palabras resonaron entre sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo en redes sociales, destacando la sensibilidad y cercanía de la influenciadora con su comunidad. Este episodio personal se suma a un periodo de cambios en la vida de Taguado, que actualmente se encuentra participando en la nueva temporada de MasterChef Celebrity, lo que ha generado su ausencia en el programa radial que la catapultó a la fama.

El reciente homenaje de Valentina Taguado a su amiga fallecida ha mostrado una faceta más íntima y vulnerable de la locutora, en el que recuerda a sus seguidores que, detrás de su éxito profesional, también enfrenta desafíos personales. Este episodio ha generado una ola de apoyo hacia la influenciadora, que continúa equilibrando su vida personal con los compromisos de su carrera.

La ausencia de Valentina Taguado en ‘Impresentables’

La participación de Valentina Taguado en MasterChef Celebrity ha provocado que los seguidores de Impresentables expresen su descontento por su ausencia en el programa. Muchos de sus fanáticos consideran que el show no es lo mismo sin ella y han manifestado su deseo de que regrese pronto.

Taguado, que cumplió 32 años el pasado 5 de abril, ha demostrado ser una figura versátil en el mundo del entretenimiento. Además de su trabajo en la radio, ha incursionado en otros formatos televisivos, como su participación en Survivor y en algunos episodios del programa Sin Ánimo de Ofender.

Reconocimientos y desafíos en su carrera

A pesar de su éxito, no todos los proyectos de Valentina Taguado han resultado en victorias. Durante los Premios India Catalina, donde fue nominada junto a sus compañeros de Impresentables, no lograron llevarse el galardón, que finalmente fue otorgado a Julián Pinilla por su contenido en redes sociales. Este resultado no ha disminuido el impacto de Taguado en la industria, ya que su presencia en la radio y su incursión en la televisión continúan siendo reconocidas por el público.

La trayectoria de Valentina Taguado refleja su capacidad para reinventarse y asumir nuevos retos, tanto en el ámbito profesional como personal. Aunque su participación en MasterChef Celebrity ha generado incertidumbre sobre su futuro en Impresentables, su conexión con los seguidores y su habilidad para destacar en diferentes formatos aseguran que seguirá siendo una figura relevante en el entretenimiento.