Alerta se despidió de la ‘La casa de los famosos’ con un mensaje claro: “Mi intención siempre fue cuidar, no atacar”

En la noche del domingo 6 de abril de 2025, se confirmó que Alerta abandonó la casa estudio, pues en la gala de eliminación, el comediante Juan Ricardo Lozano fue expulsado de la competencia con apenas un 9,71% de apoyo del público.

Su salida causó sorpresa y nostalgia entre muchos de los seguidores del programa, quienes encontraron en el humorista un concursante con gran carisma, buen corazón y una actitud siempre solidaria hacia sus compañeros de encierro.

Con el fin de conocer cómo vivió este proceso y cuáles son sus reflexiones tras dejar la casa estudio, Alerta conversó con Infobae Colombia y habló con franqueza sobre los desafíos que enfrentó, la relación cercana que entabló con varias de sus compañeras y el conflicto que, inevitablemente, surgió con otra de las participantes.

Un reality “bastante fuerte” y lleno de retos

Alerta describió la experiencia en el reality como algo muy distinto a todo lo que había vivido antes, pese a que ya había participado en otros formatos televisivos.

En ese sentido, reconoció la dureza de la dinámica cotidiana: el encierro, la falta de contacto con la familia, la ausencia de información del exterior y las múltiples competencias, que impedían un descanso adecuado.

“No tener información, no tener a la familia, no dormir bien, no comer bien, siempre estar en actividad… todo eso hacía que no descansáramos. Fue un reality bastante fuerte”.

Según comentó, hubo un momento en el que empezó a sentir un cansancio notable que se evidenciaba en pequeños actos y bromas en los que pedía “pista para aterrizar”, haciendo referencia al deseo por volver a la normalidad.

Alerta explicó que, a pesar de la fatiga, afrontó cada día con la mejor actitud posible y aseguró que se marchó satisfecho con lo que pudo aportar:

“Salí feliz del reality, cuando me nombraron como el eliminado de la noche sentí hasta un gesto inconsciente de triunfo… Ya había dado todo de mí”.

La conexión con las mujeres de la casa

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la cercanía que Alerta tuvo con varias participantes femeninas.

El humorista afirmó que su intención siempre fue proteger y apoyar, especialmente a las compañeras con las que compartía cuarto desde el inicio como Karina y Melissa, a quienes describió como personas con las que entabló una relación de amistad genuina.

Respecto a Karina, que ha sido objeto de constantes críticas y confrontaciones por parte de otros participantes, Alerta se mostró firme en su postura solidaria:

“Mi responsabilidad con las mujeres del cuarto era protegerlas. Cuando las veía tristes, las consentía, les traía café… Se dieron malentendidos, pero mi intención siempre fue cuidarlas”.

También destacó la buena relación con Melissa Gate, reconociendo el potencial humorístico que forjaron juntos y lo mucho que le habría gustado tener más tiempo para desarrollar más ideas creativas dentro de la casa:

“Melissa es muy cómica y conectamos bien. Fue una unión enriquecedora”.

Por otro lado, mencionó a Yina Calderón, con la que estableció un lazo de respeto mutuo y aunque Yina se ha mostrado en un papel fuerte y confrontativa, Alerta vio en ella un “ser humano maravilloso” y dijo valorar su lealtad y compañerismo, sobre todo cuando esta lloró por su salida del programa.

El choque con Laura y el final inesperado

En medio de las relaciones positivas, también hubo roces que derivaron en momentos de tensión, por lo que el humorista admitió que su conflicto con Laura surgió a partir de comentarios que él consideró ofensivos hacia su esposa y hacia él mismo.

Esta situación escaló y fue, en sus palabras, una especie de “acción-reacción” que terminó por deteriorar cualquier intento de reconciliación.

“Ella me ofendió primero, incluso miente al decir que nunca nombró a mi esposa. Quise hacer las paces, pero su ego no lo permitió”.

Alerta lamentó que la atmósfera competitiva y la presión dentro de la casa contribuyeran a que las emociones se exacerbaran, provocando respuestas impulsivas.

Aun así, considera que el reality es un juego y que los desencuentros fueron consecuencia del encierro y las dinámicas propias de la competencia.

Un adiós lleno de aprendizaje

Al mirar atrás, Alerta reconoció que habría querido aprovechar mejor su paso por la casa de los famosos, en particular para mostrar más de sus personajes e iniciativas humorísticas; sin embargo, señaló que las condiciones restrictivas dificultaron el despliegue total de su creatividad.

“Me arrepiento de no haber hecho más cosas, de no haber sacado más personajes”.

Pese a ello, se va satisfecho con la experiencia y con los lazos de amistad que construyó, incluso se aventuró a mencionar quiénes considera que tienen mayor posibilidad de ganar la competencia:

“Creo que Melissa puede llegar lejos, o Emiro, él también es un buen líder”.