Confirmaron el intercambio de Melissa Gate en ‘La Casa de los Famosos’ es un hecho, pero seguirá en competencia: “Puede ser eliminada”

Melissa Gatese se va de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito Canal RCN/Youtube

Continúan las revelaciones en La casa de los famosos en torno a Melissa Gate que abandonara el reality de manera temporal para concursar en otra versión del programa: La Casa de los Famosos All Stars, donde compartiría espacio con figuras de la talla de Niurka, Rey Grupero, Lupillo Rivera y Dania Méndez.

“Pocos pensaban que sería posible ver salir a Melissa Gate de La casa de los famosos antes de la final. Pero ahora esto será una realidad con un intercambio que dejará a 13 países de Latinoamérica impactados”, afirmó la cuenta oficial de la competencia.

El Canal RCN aún no se ha revelado a qué producción se unirá Melissa Gate ni quién ocupará su lugar - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

La salida temporal de Melissa del programa como parte de un intercambio, que promete sorprender a la audiencia, no asegura su futuro en la competencia. Así lo anunció Carla Giraldo durante el capítulo emitido el 5 de abril, señalando que está en manos de los colombianos votar por ella para que se mantenga en el programa y se pueda realizar el cambio.

“Melissa si se va de intercambio, pero ojo seguirá en competencia. Ella puede ser nominada y eliminada si ustedes no votan por su reina. Así que ella se va, pero se queda aquí en competencia como todos los otros concursantes de nuestra casa, así que el destino de ella depende de ustedes”, reveló la presentadora.

Carla Giraldo afirmó que aunque la participante estará fuera de la casa estudio corre el riesgo de salir de la competencia - crédito @carlagiraldo/IG

La noticia que entregó Giraldo causó revuelo en las redes sociales, los miles de seguidores del programa esperaban que con su intercambio no estuviera en riesgo de salir, ya que no estaba en Colombia.

Los admiradores de la creadora de contenido manifestaron que es momento de apoyar a Melissa para que gane el reality. De igual manera, destacaron que es una oportunidad única para la carrera de la influenciadora, por lo que entienden su decisión de aceptar la propuesta.

Así reaccionaron los fanáticos de Melissa Gate ante el más reciente anuncio en 'La Casa de los Famosos' - crédito @Mattsen09/X

“Tenemos que entender que es una oportunidad muy grande para Melissa de crecer su fandom a nivel internacional, y que en Telemundo puede sacar al 100% a meli gate. Tenemos que apoyarla”; “Bueno, Pandilla Gate, ¿quién dijo miedo? ¡Tocó darnos y duro con los Mexicanos, porque Melissa La Puta Ama Gate gana allá y acá y no pienso discutirlo con nadie! #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 #PandillaGate”, fueron algunos mensajes de apoyo para la participante.

Sus fanáticos planearon la estrategia de coordinarse para cuando Melissa esté en riesgo de salir de la competición, y hacer todo lo posible para que se mantenga en el reality sin importar el país donde recale.

“Confirmado, nuestra reina Melissa Gate se va el día lunes pero sigue con competencia aquí en Colombia podrá ser nominada. Así que fuertes a votar Team Pandilla Gate presente y más firme que nunca🫡🖤”. “Con Melissa todo sigue igual, la van a poder ver en el 24/7 a ellos les activan en el tv la imagen de Melissa, se vota igual desde Rcn, no se dejen confundir!!! Igual ella regresa, por eso se llama INTERCAMBIO”.

Mientras que, otros usuarios teorizaron que su salida se debe a que saben que es muy difícil que Melissa pierda en Colombia, por lo que buscan el intercambio para hacer el programa más interesante.

“Canal RCN Ya sabe que Melissa Gate no tiene rival en Colombia, y saben que de ser limpios y de no hacer nada la ganadora prácticamente es ella, pero como son Rcn no les queda de otra que ser sucios #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia”

Internautas aprecian la oportunidad que tiene Melissa Gate en el programa - crédito @emcargu/X

En otro escenario, si llega a ser confirmada como la nueva participante de La Casa de los Famosos All Stars estarían ante un nuevo icono del mundo digital, ya que confían que la colombiana puede ganarse el corazón de toda Latinoamérica.

“Si pasaran a Melissa Gate a #LCDLFAllStars realmente ellos no saben que es el fenómeno y puede ayudar a destapar a ciertas mustias”