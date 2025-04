Cristina Umaña reveló detalles de su separación: un viaje de sanación, autoconocimiento y amor propio

Cristina Umaña habló sobre la sanación tras su separación y los límites que descubrió como mujer - crédito @lacrispetica/Instagram

La actriz colombiana Cristina Umaña abrió su corazón en una entrevista para Caracol Radio donde habló sin reservas sobre uno de los procesos más reveladores de su vida: la separación. Lejos de encasillarlo como un momento únicamente doloroso, Umaña lo describió como un punto de inflexión que la impulsó a descubrir fortalezas personales, sanar heridas profundas y, sobre todo, a redefinir el amor propio.

“Fue también increíble, porque también uno de separarse aprende un montón, crece”, aseguró la actriz al comenzar su relato, lleno de pausas reflexivas y verdades íntimas.

La actriz encontró el valor del merecimiento tras enfrentar la ausencia de su padre durante su infancia - crédito captura de pantalla/Caracol Radio

Uno de los aprendizajes más importantes que le dejó esa etapa fue comprender sus propios límites como mujer, qué podía tolerar y qué no. “Yo aprendí, ¿sabes? Qué cosas como mujer puedo soportar y qué cosas no puedo soportar. Eso para mí fue como muy importante”, afirmó con convicción. A partir de ahí, surgió un trabajo profundo de introspección que la llevó a cuestionarse sobre el merecimiento.

Umaña reconoció que su historia personal, marcada por la ausencia de un padre presente, influyó en cómo entendía su valor en las relaciones afectivas. “Aprendí mucho sobre el merecimiento, ¿sabes? Porque yo también en esto de no haber tenido un padre presente, también yo creo que en mi inconsciente sentía que tal vez no merecía ciertas cosas”, confesó. Entre esas cosas que antes se cuestionaba merecer están el bienestar, la felicidad, la lealtad y el amor recíproco.

Tras su separación de Lucas, el padre de su hijo, la actriz se enfrentó al reto de reconstruirse desde la independencia emocional. Empezó a hacerse cargo de sí misma y, con ello, llegó también un proceso de reconciliación con la figura masculina en su vida. “Cuando tuve a mi hijo también, empecé a trabajar mucho a mi padre, o al padre, ¿sabes? Y al masculino”.

Tras un ejercicio de perdón, Umaña reconstruyó su relación con su padre ausente - crédito @lacrispetica/Instagram

Este proceso de sanación interior no solo transformó la forma en que Umaña se relaciona consigo misma, también le permitió mirar hacia atrás y reinterpretar con otros ojos uno de los capítulos más sensibles de su historia personal: la ausencia de su padre durante su infancia. Con el paso del tiempo, y luego de enfrentarse a sus propias emociones y vacíos, la actriz empezó a desentrañar las causas detrás de esa ausencia que marcó buena parte de su vida. “Entiendo también a mi padre, por qué no estuvo, por qué no pudo estar, cuál era su historia de vida”, relató, dando cuenta de un cambio emocional sustancial.

Umaña reveló que mantiene una relación cordial con él, que vive en la Florida, y que el perdón es una pieza clave para reconstruir ese lazo. “Ya sabemos el tipo de relación que tenemos, está bien, creo que hay perdón… yo no le saco en cara ya, entiendo”, dijo con serenidad. Sobre la razón de su ausencia, fue directa pero sin rencores: “Era un culicagado, ¿sabes? También como con sus propios rollos y sus propias cosas, y con su incapacidad de ser responsable”.

En este proceso de revisión emocional, Cristina Umaña logró integrar sus aciertos, desaciertos y carencias como parte de su identidad, sin negar ninguno de ellos. “Yo soy la que soy también con todos mis… con los aciertos y los desaciertos que he tenido en la vida, con las soledades, con las carencias, y también eso es lo que he venido a trabajar y he aprendido un montón de eso”.

La actriz vinculó la independencia emocional con la reconciliación de sus raíces familiares - crédito @lacrispetica/Instagram

Sus palabras resonaron con una mezcla de honestidad y sanación. No como un testimonio de derrota, sino como un ejemplo de transformación interior. Una voz que no teme mirar hacia atrás para poder caminar con más fuerza hacia adelante.