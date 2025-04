La vitamina A frente al sarampión: qué es cierto y qué no, según expertos

El saramión es una enfermedad que si no se trata adecuadamente puede ser mortal - crédito paho.org

En medio de un nuevo brote de sarampión en distintas regiones del mundo, circulan en redes sociales múltiples afirmaciones que ponen en duda la necesidad de vacunar, sugiriendo que bastaría con administrar vitamina A para prevenir la enfermedad.

Frente a este escenario, especialistas en salud pública y pediatría advierten que esta idea además de errónea, es peligrosa, ya que tergiversa el papel real que cumple la vitamina A en el tratamiento del sarampión.

“La vitamina A no es una alternativa a la vacunación”, afirmó el doctor Mark Schleiss, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en la Universidad de Minnesota, en diálogo con Medical News Today.

Los expertos afirman que el método más eficaz para tratar la enfermedad vírica es a través de la vacunación - crédito Mary Conlon/AP Foto

Esta precisión cobra relevancia ante la proliferación de contenidos que distorsionan la evidencia científica disponible, afirmando que la vitamina A puede reemplazar a la vacuna o evitar la infección inicial. Según Schleiss, lo que sí está demostrado es que su uso terapéutico puede reducir la gravedad del sarampión, pero nunca prevenirlo.

En ese sentido, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan la suplementación con vitamina A como parte del tratamiento en niños diagnosticados con sarampión, especialmente en países donde hay altos niveles de desnutrición. Estas instituciones sugieren dosis concretas durante dos días consecutivos para fortalecer el sistema inmunológico y reducir la posibilidad de complicaciones graves, como neumonía, diarrea o incluso ceguera.

La relación entre la deficiencia de vitamina A y un mayor riesgo de complicaciones por sarampión está respaldada por múltiples estudios científicos. “Sabemos desde hace décadas que los niños con deficiencia de vitamina A tienen un riesgo significativamente más alto de sufrir cuadros graves y letales de sarampión”, explicó Schleiss al portal especializado citado. De hecho, investigaciones epidemiológicas han demostrado que el uso adecuado de esta vitamina puede reducir la mortalidad asociada entre un 50% y un 80% en poblaciones vulnerables.

Estados Unidos es uno de los países que notificó brote de sarampión - crédito Julio Cortez/ AP Foto

A pesar de estas cifras, el uso de vitamina A debe entenderse como una herramienta complementaria, no sustitutiva. El doctor Jesse Erasmus, virólogo de la Universidad de Washington, remarcó que “el argumento de que la vitamina A es más eficaz que la vacuna carece de fundamento científico”. Para el especialista, estas creencias responden más a narrativas antivacunas que a datos clínicos verificados.

La vacuna contra el sarampión, desarrollada en la década del 60, ha sido una de las intervenciones más efectivas de la medicina moderna, con una eficacia del 97 % cuando se administran las dos dosis recomendadas.

Los riesgos de sustituir la vacunación por tratamientos no preventivos no son menores. Schleiss advirtió que “negar la eficacia de las vacunas mientras se promueve la vitamina A como reemplazo representa un acto profundamente irresponsable”. En el contexto actual, con coberturas de vacunación disminuidas en varios países tras la pandemia de Covid-19, el sarampión ha resurgido con fuerza, afectando especialmente a niños que no han recibido las dosis necesarias.

Expertos piden que no se desinforme respecto a los tratamientos para combatir el sarampión - crédito Mary Conlon/ AP Foto

Desde el punto de vista de la salud pública, la estrategia más efectiva sigue siendo aumentar las tasas de inmunización, junto con la identificación y tratamiento adecuado de los casos confirmados. La vitamina A, en este caso, aparece como una herramienta clínica valiosa cuando se utiliza de forma apropiada y en combinación con otras medidas médicas.

Los especialistas coinciden en que mantener altos niveles de vacunación, junto con estrategias de tratamiento basadas en la evidencia, es la única manera de evitar que el sarampión vuelva a convertirse en una amenaza masiva. Mientras tanto, las autoridades sanitarias continúan desmintiendo los mitos que circulan en redes sociales, recordando que “la mejor prevención contra el sarampión sigue siendo la vacuna, no la vitamina A”.