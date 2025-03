Descubrió la doble vida de su novio y lo confrontó el día de su boda con otra mujer: “Se arrepintió de no haberse quedado conmigo”

Pamela soñaba con casarse con "Cristofer", un hombre al que conoció en la iglesia, pero su ilusión se desmoronó al descubrir su doble vida - crédito la.letra.pequena/YouTube

Las historias de infidelidad suelen despertar curiosidad y, con el paso del tiempo, muchas se convierten en anécdotas que provocan risas o asombro.

Ese es el caso de la creadora de contenido Pamela Estapelaa, que compartió en el programa La Letra Pequeña Show una experiencia que marcó su adolescencia y que permaneció en secreto hasta que un familiar del implicado decidió revelar la verdad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Yo vivía trepada en la nube pensando que me iba a casar con él”, dijo, sintetizando el sueño que la acompañó durante años y que terminó en un impacto emocional profundo.

Un inicio ligado a la iglesia

Pamela relató que creció en un entorno religioso y fue justamente en la iglesia donde conoció a aquel hombre, al que en su historia se refirió como “Cristofer”.

Cuando lo conoció ella tenía 13 años y él 17, aun con la diferencia de edad, la conexión fue inmediata, en parte alimentada por la dinámica que compartían en la congregación.

Según explicó, desde el principio él le prometió un noviazgo formal tan pronto cumpliera la mayoría de edad y, a futuro, un matrimonio que los llevaría a vivir en Francia.

Pamela conoció a "Cristofer" en un entorno religioso, donde la diferencia de edad no impidió que surgiera una conexión inmediata entre ambos - crédito la.letra.pequena/Instagram

A lo largo de varios años, Pamela depositó su confianza en este sueño, lo que la llevó a conocer a la familia de “Cristofer”, por lo que supo de sus planes y, a pesar de su corta edad, se involucró emocionalmente en esa relación.

“Yo vivía con él ese amor, pensaba que nos íbamos a casar”.

El viaje a Francia que cambió el rumbo

En 2019, un supuesto viaje de “Cristofer” para estudiar música y arte en Francia reforzó la ilusión de Pamela, pues él insistió en que, cuando formalizaran la relación, ella lo acompañaría a París.

Sin embargo, mientras se desarrollaban aquellos idílicos planes, la pandemia de 2020 y la llegada de 2021 parecieron acercarlos aún más, al punto de sentir que vivían “en el pico de la relación”.

Fue entonces cuando el hermano de “Cristofer”, que padecía una grave enfermedad, decidió darle a Pamela una noticia que lo cambiaría todo.

La confesión que lo desenmascaró

El hermano, según contó la creadora de contenido, la citó un lunes por la tarde y le dijo con toda franqueza: “Tú eres una gran persona, no mereces ser engañada de esta manera… él se casa el sábado”.

Así descubrió Pamela que su novio no estudiaba en Francia; en realidad, la prometida que lo esperaba allá hacía parte de una relación de cuatro años que él había mantenido de forma paralela, por lo que aquel hombre al que ella conocía desde los 13 estaba a punto de contraer matrimonio con otra mujer.

El hermano de "Cristofer", enfermo, reveló a Pamela que él se casaría con otra mujer, desenmascarando su doble vida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La noticia la tomó por sorpresa: “Yo esperé hasta el mismo sábado que él me confesara algo… que me dijera la verdad”, sin embargo, no hubo gesto alguno.

“Cristofer” siguió adelante con sus planes matrimoniales en Cali, sin que la aparición súbita de Pamela hiciera mella en su decisión.

En medio de la angustia, la joven llegó incluso a confrontarlo pocos minutos antes de la ceremonia albergando la esperanza de que él rechazara el matrimonio en el último instante.

Un desenlace fugaz

Nada de eso ocurrió, pues la boda se celebró y el matrimonio duró apenas dos meses.

Según relató Pamela, la relación de “Cristofer” con su flamante esposa se desintegró rápidamente y él terminó aceptando su error: “Al final, siempre se arrepintió de no haberse quedado conmigo, pero yo le agradezco a Dios no haber terminado con esa chanda de persona”, concluyó, dejando claro que no existió ninguna reconciliación en firme.

Lo más sorprendente es que, tras la breve unión, Pamela mantuvo un contacto intermitente con “Cristofer” durante un tiempo.

Pamela confrontó a "Cristofer" minutos antes de su boda, pero él siguió adelante con sus planes, dejándola devastada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esto, según confesó, se debió al apego y los años de relación, además de los vínculos que seguían existiendo con la familia; sin embargo, finalmente cada uno tomó caminos separados.

Con el paso de los meses, “Cristofer” tuvo una hija con otra persona y, en un acto que a Pamela le resultó desconcertante, la niña lleva su nombre.