Petro expuso las deudas de las EPS a los centros de salud de todo el país y defendió su gestión: “Quieren quebrar el Estado”

El presidente Gustavo Petro encabezó el cuarto Consejo de Ministros televisado, desde la Casa de Nariño y habló sobre la crisis del sistema de salud - crédito Presidencia

Durante el Consejo de Ministros emitido el 25 de marzo de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, señaló que las Entidades Promotoras de Salud o EPS, aseguradoras públicas o privadas son las principales responsables de la crisis de medicamentos en el país.

Sobre la difícil situación que atraviesan, sostuvo que no tiene intención alguna de pagar sus deudas, ya que el Estado no tiene ningún tipo de vinculación con las empresas privadas. En ese sentido, dijo que si no cuentan con los recursos para mantenerse a flote y cancelar su deuda tendrán que ser liquidadas.

“Nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, y si no se liquidan, que es lo que la norma dice, se venden sus patrimonios y se entregan a sus deudores”, advirtió.

El gobernante de los colombianos también sostuvo que el valor de la unidad de pago por capitación (UPC) es suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia. Sin embargo, dijo que el problema del sistema es la corrupción y el mal manejo de los recursos por parte de las EPS.

“Entonces aquí la UPC es suficiente. Se la han robado. La maltratan, como hemos visto. Se la roban por el lado de las medicinas, se la roban por el lado de las EPS, se la roban por todas partes”.

Luego de su cuarto Consejo de Ministros, el jefe de Estado utilizó sus redes sociales para publicar un video en el que revela “la verdad de las deudas de las EPS privadas a las clínicas y hospitales”.

Deudas de las EPS según el Gobierno nacional - crédito Ministerio de Salud

Según lo expuesto por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, las aseguradoras tienen una deuda superior a los $20 billones.

“No tienen reservas técnicas. No tienen cómo operar. Pero lo más grave de todo es la deuda que tienen las intervenidas $17.7 billones. Las no intervenidas, $4.8 billones. Esto totaliza $22.5 billones”.

El presidente Petro intentó ejemplificar los pagos que realizan las EPS y por qué es necesaria la reforma a la salud que impulsa en el Congreso de la República.

“El valor reclamado por las IPS fue de 30 billones. El reconocido no fue sino de 9 billones y no se pagó sino 1 billón. O sea que quedaron debiendo. Si ahora entramos, no hay capital, no hay reservas, no hay patrimonio, pues va a quedar el sistema que no va a poderle pagar a nadie. Por eso es urgente la reforma”.

Ignacio Gaitán, presidente de Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo de Colombia (Afidro) habló sobre crisis de medicamentos - crédito @ignaciogaitanvillegas/Instagram

A propósito, se refirió a las declaraciones del presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (AFIDRO), Ignacio Gaitán, en las que aseguró que la teoría del acaparamiento se está utilizando para distraer a las personas del problema real: el sistema de salud está en crisis.

“El sistema no presenta un desabastecimiento, sino que está desfinanciado (...) el acaparamiento de medicamentos es una teoría para distraer la conversación sobre los pacientes que son lo más importante”, dijo en diálogo con Caracol Radio

Gustavo Petro habló sobre el sistema de salud - crédito @petrogustavo/X

En respuesta, el gobernante de los Colombianos defendió su gestión del sistema de salud colombiano, argumentando que sus acciones tienen como objetivo atacar la corrupción dentro del sistema que está costando multimillonarias sumas al país.

Incluso, sostuvo que los empresarios vinculados al sector de la salud buscan sacar la mayor cantidad de dinero al Estado, sin importar las consecuencias económicas.

“Subí los recursos de la salud a las EPS de 60 billones en el 2022 a 100 billones de pesos este año y piden más. Estamos ante unos negociantes voraces que quieren quebrar el Estado o sobreendeudarlo aún más”, escribió en su cuenta de X.