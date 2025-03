José Rodríguez, eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’, aclaró relaciones sentimentales en ‘realities’ pasados: esto dijo

Polémicas sentimentales de José Rodríguez en otros ‘realities marcaron su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía del Canal RCN

El domingo 23 de marzo de 2025, el entrenador físico y creador de contenido José Rodríguez fue eliminado del reality La casa de los famosos Colombia.

El exparticipante obtuvo únicamente el 9,30% de los votos del público, un resultado que sorprendió a muchos seguidores del programa debido a su popularidad en redes sociales y su experiencia previa en otros programas de telerrealidad.

La trayectoria de Rodríguez en el reality estuvo marcada por diversas controversias que influyeron en la percepción del público. Entre las críticas más recurrentes se encontraba su decisión de modificar su acento caleño al ingresar al programa, lo que generó burlas y comentarios negativos en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El acento de José Rodríguez, influido por su infancia en España, generó burlas en redes sociales - crédito cortesía del Canal RCN

En diálogo con Infobae Colombia, el entrenador físico se refirió a las críticas a su acento y en respuesta a estos comentarios, explicó que su acento es resultado de haberse criado en España desde los 4 años de edad, tras emigrar con su mamá.

“Me fui a los 4 años para allá, literal me crie en España, por eso he podido escuchar que mucha gente critica mi acento, pero no tengo la culpa, o sea, ojalá yo me hubiera criado en mi país y no nos hubiéramos ido, pero como muchos colombianos, tuve que abandonar mi país por necesidad”, expresó.

Además, su historial en otros realities, donde se le vinculó sentimentalmente con varias participantes, también fue motivo de cuestionamientos. Estas situaciones, combinadas, afectaron su imagen pública durante su estancia en el programa.

José Rodríguez asegura que nunca se involucró sentimentalmente en sus ‘realities’ pasados - crédito cortesía Canal RCN

Ante esto, el creador de contenido también defendió su postura, aclarando que en dichos programas no se involucró sentimentalmente con ninguna compañera.

“Vean mi paso por otros realities y se van a dar cuenta. Mira, en el primero, que se llama Acapulco Shore, me apodaron ”el sin esperanza”, porque fui el único que no tuvo relaciones con nadie, y en el segundo, que es La casa de los famosos Telemundo, tercera temporada, tenía pareja fuera. Entonces, yo no me involucré con ninguna compañera durante el reality”, dijo para este medio.

Durante su participación en el reality colombiano, Rodríguez estableció una relación sentimental con Yaya Muñoz, pero esta fue víctima de comentarios negativos. Sin embargo, el creador de contenido aclaró que era la primera vez que sostenía una relación amorosa en un programa de convivencia.

La relación con Yaya Muñoz se convirtió en un elemento destacado de su estadía en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía del Canal RCN

“Así que te puedo decir que es la primera vez que tengo una relación sentimental ante todo un país, ante el mundo entero, porque esto se hace viral mundialmente y siempre pensé que tener una relación en un reality, era una desventaja, era una debilidad. Así que imagínate, si la gente piensa eso, está muy equivocada. Pero qué bueno, también entiendo que es porque no me conocen o no se han dado el tiempo de buscarlo y aquí te lo aclaro”, añadió.

En diálogo con Infobae Colombia, el entrenador físico reflexionó sobre lo que significó para él vivir una relación en un contexto tan expuesto como un reality.

“Sigo pensando que te da una desventaja hasta el punto que me dolió más cuando se fue Yaya, que cuando salí yo el domingo. Entonces, imagínate el punto de desventaja que es. Porque en una relación tienes los sentimientos a flor de piel, es muy intenso porque estás encerrado, entonces te puede jugar una mala pasada. Mira, por ejemplo, Peluche ahora estaba celoso hace dos semanas y eso no se ve bien. O mírame a mí, sale Yaya porque es un juego, Colombia lo decide, pero Melissa es la que la pone ahí y a mí eso me duele y nomino a Melissa, que no me caía mal. Entonces, siempre es una desventaja”, afirmó el influenciador caleño.

El entrenador calificó su paso por el ‘reality’ en Colombia como su experiencia más especial - crédito cortesía del Canal RCN

Además, el creador de contenido reveló que se encuentra ansioso de poder encontrarse con la presentadora: “Estoy muy ganoso de poder comunicarme con ella y saber si realmente me quiere tanto como yo la quiero a ella”.

La participación de José Rodríguez en La casa de los famosos Colombia no fue su primera incursión en el mundo de los realities. Sin embargo, aseguró que su experiencia en Colombia fue especial por tratarse de su país natal.

“Sí, estuve en otros realities en otros países. Gracias a Dios, esta vez tuve la oportunidad de estar en mi propio país y fue la mejor experiencia. Estoy muy agradecido con todos los proyectos, pero sí es verdad que estar en mi país es especial y puedo decirte que ha sido el más bonito en el que he estado”, afirmó en diálogo con este medio.