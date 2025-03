Hassam, de ‘Sábados felices’, mostró a su nuevo amor: publicó fotos románticas junto a una mujer

Hassam mostró a su nueva pareja y sorprendió a sus seguidores en las redes sociales - crédito @oficialhassam/Instagram

El humorista Gerly Hassam Gómez Parra, conocido artísticamente como Hassam, volvió a ser protagonista de las redes sociales, esta vez por motivos personales.

El comediante compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que revelan detalles de su nueva relación sentimental. Las imágenes, publicadas durante la celebración de su cumpleaños número 48, muestran a Hassam acompañado de una mujer cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente.

La celebración tuvo lugar en una cabaña rodeada de naturaleza, donde la pareja disfrutó de una velada especial que incluyó una decoración romántica, velas, una piscina y una cena acompañada de vino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Hassam compartió su vida amorosa en redes sociales - crédito @oficialhassam/Instagram

En las fotografías se observa a Hassam y su pareja compartiendo momentos de cercanía y afecto, como un beso frente a la cabaña y otro mientras están sentados juntos. Además, el comediante acompañó la publicación con la frase en inglés “come and save tonight”, que en español significa “ven y sálvame esta noche”.

Este romance llega después de un periodo de soltería tras su separación de Tatiana Orozco, con quien estuvo casado durante 18 años y tuvo dos hijas, Mariana y Juanita, de 18 y 14 años respectivamente. La ruptura, que ocurrió en 2022, estuvo marcada por polémicas y acusaciones de infidelidad.

En una entrevista en el programa Sinceramente Cris, presentado por Cristina Estupiñán, Hassam describió su divorcio como una de las experiencias más difíciles de su vida, llegando incluso a considerar abandonar su carrera: “No quería hacer shows (...) creo que fue la experiencia más negra, oscura, e iba a tirar mi carrera a la borda”.

Las fotos en Instagram muestran cercanía con su nueva pareja - crédito @oficialhassam/Instagram

A pesar de los desafíos, al parecer, el comediante ha logrado superar esta etapa y ahora parece estar disfrutando de una nueva oportunidad en el amor.

Aunque la identidad de la nueva pareja de Hassam sigue siendo un misterio, los seguidores del comediante esperan que pronto la presente oficialmente. La publicación en Instagram desactivó los comentarios y ocultó la cantidad de “me gusta”, pero en poco tiempo fue compartida muchas veces, lo que demuestra el interés que genera la vida personal del humorista entre sus fanáticos.

Además de su vida personal, Hassam es ampliamente reconocido por su carrera en el mundo del entretenimiento. Su trayectoria comenzó en 2004 en el programa Sábados felices, donde permaneció hasta 2017 y regresó brevemente en 2021. Durante este tiempo, se destacó por su capacidad para interpretar personajes humorísticos, siendo el más conocido ‘Guevardo’.

La identidad oficial de la nueva pareja de Hassam sigue siendo un misterio - crédito @oficialhassam/Instagram

El comediante participó en otras producciones de Caracol Televisión, como Los canarios, donde interpretó a Próculo Rico, y La hipocondríaca, en la que dio vida a Patricio. Además, formó parte del Festival Internacional del Humor entre 2011 y 2016, y compitió en los realities Desafío 2013: África, el origen y Desafío 2015: India, la reencarnación.

El humorista también participó en la segunda temporada de MasterChef Celebrity, del Canal RCN, en 2019. En esa edición, llegó hasta las semifinales, donde fue eliminado junto al actor Diego Trujillo. La ganadora de esa temporada fue la cantante Adriana Lucía.

A pesar de los altibajos en su vida personal, Hassam ha mantenido una relación cercana con sus hijas, a quienes cariñosamente llama sus “bendiciones”. El humorista ha asumido un rol activo en la crianza de Mariana y Juanita tras su divorcio, demostrando su compromiso como padre.

El comediante comparte con sus hijas, a quienes llama "bendiciones" - crédito @oficialhassam/Instagram

Tras su separación, el comediante se tomó un tiempo para sanar y reflexionar sobre su pasado. En sus propias palabras, esta fue “la superación amorosa que más le ha costado pasar”, especialmente porque, como él mismo indicó, deberá mantener contacto con su exesposa por el bienestar de sus hijas.

“Por más que quiera evitar el contacto, mis hijas están ahí, entonces ese puente no se puede romper. La veo a ella a través de mis hijas todos los días, entonces me tocó aprender a amar ese recuerdo y entendiendo que ya no somos, con mucho respeto y esperando que esté feliz porque también quiero que mis hijas vean una mamá feliz, ese vínculo no se va a romper jamás, pero el duelo profundo mío sí fue tremendo”, expresó, en su momento, en el programa Sinceramente Cris de la periodista Cristina Estupiñán.