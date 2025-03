Karen Sevillano denunció que su imagen está siendo utilizada en una página de escorts: “Cómo así que estoy trabajando con la ‘dea’ en España”

La vallecaucana se pronunció a través de su cuenta de Instagram - crédito @letengoelchisme/IG

Karen Sevillano se ha caracterizado en redes sociales por el desparpajo con el que interactúa con sus seguidores, en donde cuenta anécdotas de la cotidianidad de su vida, que también le sirvió para alzarse con el triunfo en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La presentadora vallecaucana compartió hace poco una publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula más de tres millones de seguidores, en la que contó de una advertencia que le hizo una seguidora desde España.

Al parecer, las fotografías de Sevillano están siendo utilizadas en territorio ibérico en una página de damas de compañía o escorts.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La presentadora del 'after' confesó haberse conmovido por los comentarios fuertes que le hicieron a La Liendra - crédito @karensevillano/ Instagram

La historia, según dijo la influencer nacida en Tumaco, le generó un poco de inquietud, pero también le provocó risas, pues no logra comprender cómo hace la persona cuando se encuentra con el cliente si se ve diferente a las instantáneas.

“Yo dije: ‘¿cómo así?' ¿pero cuándo? ¿Cómo así que yo soy prepago en España? … Cómo así que yo estoy trabajando con la ‘dea’ en España y yo no me había enterado'”.

Según contó la creadora de contenido, la persona que le envió la advertencia a través de su cuenta oficial de Instagram, hizo la tarea completa y envió las imágenes que están siendo utilizadas para promocionar a la presentadora en el perfil de escorts.

Karen Sevillano se burló de que una página de escorts en España tiene su imagen - crédito cortesía Canal RCN

En la publicación que replicó a través de sus Instasotires, Sevillano muestra que la mujer que usa sus imágenes respondería al nombre de Lucía, con una de las fotografías que tomaron cuando presenta el After de La casa de los famosos Colombia con un vestido color rojo encendido, escote pronunciado y una abertura en uno de los costados del atuendo.

Asimismo, la página de acompañantes hace la advertencia que las instantáneas no han sido verificadas, por lo que pide no enviar dinero antes del encuentro.

La creadora de contenido se ha ganado el corazón de sus fanáticos con sus ocurrencias - crédito @karensevillano/Instagram

Las reacciones por la confesión de Sevillano no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente sus seguidores dejaron mensajes como: “Lo bueno es que ella se lo toma de buena manera y no duda en burlarse de la situación”; “la amo, en serio, ella es única”; “se le internacionalizó el negocio a Karen, se imaginan jjaja dizque la dea”; “mi amiga la más humilde cuando se burla de que trabaja con la dea”, entre otros.

La anécdota que vivió en un viaje a San Andrés

La creadora contó un impasse que tuvo en un viaje que realizó a San Andrés, cuando una joven se acercó a ella para pedirle una fotografía; sin embargo, las cosas tuvieron un leve giro, cuando la mujer le indicó que era su acompañante el que quería el recuerdo.

Al parecer, el hombre quería tener algo más que una fotografía, pues quería que la vallecaucana le hiciera un baile haciéndole una propuesta indecente.

Por medio de sus historias de Instagram, la mujer contó que un hombre en un hotel de San Andrés le pidió que se desnudará - crédito @rechismes/IG

Una mujer que la acompañaba interrumpió la historia y aseguró que en ese momento fue cuando Karen se alteró: “Yo dije, ¿cómo así que sin ropa? ¿Cómo así que sin ropa? Porque él me dijo que es que sí, quítate la ropa. Quítate la ropa. Quítate la ropa. Báilame aquí, báilame aquí sin ropa. Y yo... Y todo el que estaba en ese... Y la gente, y la gente alrededor, quedó como, ¿y ese qué? Y yo como, ¿y ese qué?”.

El hombre, no contento con eso, le dijo que si no era sin ropa, entonces que le bailara con una malla, comentario que terminó de sacarla de contexto. Solo se acordó que su novio no estaba en el momento y no fue testigo del incómodo y desafortunado episodio.