Exparticipante del ‘Desafío’ reveló que su novia perdió al bebé que estaban esperando: “La peor noticia”

El influenciador Belmer Ospina, conocido popularmente como ‘Be’, compartió una noticia que marcó un momento difícil en su vida personal. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el exparticipante del programa Desafío confirmó que su novia, Alyson Salazar, perdió el bebé que ambos esperaban. Según explicó, la pareja había recibido la noticia durante una ecografía reciente, en la que se constató que el corazón del bebé había dejado de latir.

De acuerdo con lo informado por ‘Be’, la pérdida ocurrió durante las primeras semanas del embarazo, un periodo que, según los médicos, es especialmente vulnerable para muchas mujeres. En el video, el influenciador expresó que la noticia fue devastadora para ambos, ya que habían comenzado a construir una ilusión en torno a la llegada de su primer hijo. “Hace pocos días teníamos una nueva ecografía, entonces estábamos ansiosos, con el corazón lleno de ilusión y deseando ver una vez más a nuestro bebé. Sin embargo, las noticias no fueron las que esperábamos porque, lamentablemente, ya no latía su corazón”, relató.

En su mensaje, Belmer Ospina detalló que, tras recibir la noticia, Alyson tuvo que someterse a un procedimiento médico para limpiar su útero. Este tratamiento fue necesario para garantizar su salud tras la pérdida del embarazo. El creador de contenido explicó que, junto a su pareja, decidieron tomarse algunos días antes de compartir la noticia públicamente, ya que necesitaban reunir fuerzas para enfrentar este difícil momento.

El deportista también mencionó que los médicos no pudieron determinar una causa específica para la pérdida del bebé, pero señalaron que este tipo de situaciones son comunes durante las primeras 12 semanas de gestación. En el video, ‘Be’ pidió comprensión hacia su pareja, que no se encontraba en condiciones de hablar sobre lo sucedido. “Por obvias razones, Alyson no se siente bien para darles esta noticia y espero que ustedes lo entiendan. Después de enterarnos, ella tuvo que someterse a un tratamiento para limpiar el útero (...) Esto sucedió hace varios días, solo estábamos reuniendo fuerza suficiente para decirles porque fue algo que nos afectó demasiado”, expresó.

La esperanza de formar una familia permanece intacta

A pesar del dolor que ha significado esta experiencia, Belmer Ospina y Alyson Salazar han decidido no renunciar a su sueño de formar una familia. Según explicó el influenciador, ambos están determinados a intentarlo nuevamente una vez que Alyson se haya recuperado por completo, tanto física como emocionalmente. “La noticia de la llegada de nuestro bebé nos sembró una ilusión muy grande. Por esa razón, lo vamos a intentar de nuevo”, afirmó.

En su mensaje, ‘Be’ también agradeció a sus seguidores por el apoyo que les brindaron durante el anuncio inicial del embarazo y pidió respeto en este momento de duelo. Además, anticipó que podrían surgir comentarios negativos o especulaciones sobre sus intenciones al compartir esta experiencia en redes sociales, pero enfatizó que su objetivo es ser transparentes con quienes los han acompañado en este proceso. “Gracias por vivir con nosotros este momento de tanta alegría. Así como los hicimos parte de nuestra felicidad, también queremos que vivan junto a nosotros esta parte. Eso sí, con mucha prudencia y respeto porque ya sé que muchos van a decir que todo esto fue estrategia de redes” , concluyó.

El influenciador aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la frecuencia con la que ocurren pérdidas gestacionales en las primeras etapas del embarazo, un tema que, según él, no siempre recibe la atención necesaria. Aunque no profundizó en este aspecto, su testimonio pone en evidencia una realidad que afecta a muchas parejas y que, en ocasiones, se enfrenta en silencio.