Los Patojos revelaron la decisión de la Fiscalía sobre el caso de la muerte de su mamá: “No nos dieron ninguna otra explicación”

Así le contestó Alirio Barrera a Gustavo Petro tras publicar caricatura: “Yo sí leo, Presidente, solamente que no me arrodillo ni me vendo” El jefe de Estado generó polémica en dos ocasiones, en las que lanzó un cruel comentario sobre la muerte de Pasaporte, el caballo del senador del Centro Democrático. En la segunda publicación, compartió una caricatura con tono ofensivo