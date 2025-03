Ingrid Betancourt puso en duda estado de Gustavo Petro durante el Día Cívico en Colombia: “¿Estaba borracho?”

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt lanzó duros comentarios contra el presidente Gustavo Petro y dudó de sus condiciones durante la jornada del 18 de marzo - crédito REUTERS - Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, fue protagonista de una jornada de contrastes durante el martes 18 de marzo de 2025. Por un lado, logró una masiva convocatoria en Bogotá y en algunas de las ciudades principales del país, en el inicio de la campaña para promocionar la consulta popular; pero, por el otro, una de sus reformas, la laboral, se terminó hundiendo en la Comisión Séptima del Senado, tras aprobarse por mayoría la ponencia de archivo, con ocho votos a favor de esta iniciativa.

Petro, por más de 30 minutos, se dirigió a los presentes en la plaza de Bolívar de la capital de la República, en un discurso que posteriormente fue transmitido en cadena nacional. Petro lanzó dardos a los congresistas que no le dieron vía libre a sus iniciativas; descalificó a los alcaldes que se opusieron a su declaratoria de día cívico y, fiel a su estilo, reivindicó la lucha armada al interior del M-19, grupo guerrillero del que hizo parte.

El Congreso ya le rechazó varias reformas al presidente Gustavo Petro. Además de la laboral, la segunda tributaria y otra versión de la de la salud, así como la de la educación - crédito Presidencia

Sin embargo, más allá de la voracidad de su discurso, y de los duros términos en los que se refirió a sus contradictores, causó alerta en algunos, al parecer, la aparente dificultad del jefe de Estado de hilvanar ideas durante su declaración, según sus críticos. Ese aspecto llamó, por ejemplo, la atención de la excandidata presidencial y directora del partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, que incluso fue más allá.

La despachada de la excandidata Ingrid Betancourt contra Gustavo Petro: “¿Estaba borracho?"

La política colombo-francesa de 62 años, que vive en el país europeo luego de los comicios de 2022 en los que se retiró en la víspera, no solo lamentó la manera en la que, según ella, se ha manipulado la obra literaria por excelencia del ya fallecido Gabriel García Márquez, como Cien años de soledad, y la historia de la familia Buendía. También sugirió que Petro estaría, al parecer, bajo los efectos de sustancias alcohólicas, como una vía para explicar su supuesta incoherencia.

“Qué tristeza oír a Gabo deformado de esa forma. Sus bellas imágenes de pureza y espiritualidad convertidas en revolución aburguesada de Ferragamo y su verbo instrumentalizado.Y... perdón, pero... ¿Estaba borracho Petro? No podía ni siquiera articular", expresó Betancourt, en un comentario que causó diversas reacciones; entre los que notaron la misma dinámica durante la presencia de Petro en la tarima, y los que arremetieron contra la excongresista por denigrar contra la imagen del presidente.

La exsenadora Ingrid Betancourt fue dura en sus comentarios con el presidente Gustavo Petro, al que cuestionó por su estado - crédito @Ibetancourtcol/X

El video con el que Betancourt cuestionó el estado de Petro, fue el mismo por el que la senadora María Fernanda Cabal, que además es precandidata presidencial del Centro Democrático, en la que -palabras más, palabras menos- sugirió que las condiciones físicas y mentales de Petro no eran las mejores. Y que por tal motivo debía ser valorado por profesionales de la salud, para demostrar sus competencias.

“Por qué las flores amarillas huelen a salvación y porque las mariposas amarillas anuncian revolución. Se van a acabar los 100 años de soledad. Dije ayer. Quizás sea el último Aureliano. Y me place porque los Aurelianos le vendieron el corazón a la violencia antes de amar, como en La Vorágine. Y por eso hubo 100 años de soledad en Colombia", habló el jefe de Estado, en un nuevo paralelismo con la obra literaria de García Márquez.

El presidente de la República continúa generando comentarios por sus analogías con la novela Cien años de soledad y sus mensajes en defensa de sus reformas - crédito Presidencia

“Reunir a unos cuantos fanáticos a los que les dio buses, sonido y tarima para terminar desvariando. Petro debería hacerse revisar”, dijo al respecto la congresista vallecaucana de 61 años, que no dejó pasar la oportunidad para irse lanza en ristre contra el primer mandatario. “Petro, en su verborrea irresponsable, lanza amenazas contra el Congreso, intentando intimidar a una rama del poder público. No lo permitiremos. Colombia es una democracia, no una dictadura”, agregó Cabal sobre el particular.