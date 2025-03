“¿Qué mirás con esa cara de matón?”: con gritos, Alfredo Mondragón atacó a Alirio Barrera en las instalaciones del Congreso

El Congreso vivió momentos de alta tensión luego de que Alfredo Mondragón y Alirio Barrera protagonizaran un enfrentamiento verbal tras el archivo definitivo de la reforma laboral - crédito @AlfreMondragon/X

El debate sobre la reforma laboral en el Congreso de la República de Colombia culminó en un tenso y acalorado enfrentamiento entre el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, y el senador Alirio Barrera, del Centro Democrático. La discusión, que inicialmente giraba en torno a la decisión de archivar la reforma, escaló a un intercambio de gritos y acusaciones en el recinto legislativo.

El proyecto de reforma laboral ya estaba virtualmente hundido, debido a que ocho senadores presentaron una ponencia negativa en su tercer debate. Finalmente, la iniciativa fue archivada con una votación de ocho votos a favor y seis en contra, lo que desató la furia de algunos sectores políticos, en particular del Pacto Histórico, que había impulsado la reforma como una de sus apuestas más importantes en el Congreso.

Uno de los momentos más tensos de la sesión se produjo cuando Mondragón, visiblemente molesto por la decisión, comenzó a gritar en la plenaria. Según videos que circularon en redes sociales, el representante se acercó al senador Barrera en un tono desafiante, lo tocó hombro a hombro y lanzó duras críticas a él y a su partido político.

En las imágenes se puede escuchar a Mondragón reclamando: “¿Fuera los tiradores laborales del país? Es el Senado, hombre. ¿Y por qué mirás con cara de matón? ¿Qué mirás con esa cara de matón? ¿O creés que te van a seguir comiendo, pues, como que vos el Centro Democrático? Los van a derrotar en la clase obrera en la calle”.

El enfrentamiento no terminó allí. Mondragón continuó con insultos y fuertes acusaciones contra el partido opositor, llegando a decir: “Deja de traer caballos, trae razones, o ¿el cerebro no te da para eso? No, no, guapo, me da miedo estar al lado de usted. Centro Democrático, especialistas en masacrar laboralmente al pueblo colombiano. No habló nada este, no dice una palabra y viene aquí a intimidar. Cuando quiere un debate, pues cuando usted piense. ¿Y usted cuándo piensa? ¿Y usted cuándo piensa? ¿Usted cuándo piensa?”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mondragón utilizó sus redes sociales para referirse al altercado y expresó en su cuenta de X: “Los del @CeDemocratico creen que la solución a todo es irse a puños. ¡No!, más bien cuando piensen les acepto un debate. NO LES TENEMOS MIEDO”. Su mensaje generó un gran debate en plataformas digitales, donde simpatizantes y opositores se pronunciaron sobre la discusión.

Desde el Centro Democrático, aunque no hubo un pronunciamiento oficial inmediato por parte del senador Alirio Barrera, algunos simpatizantes de la colectividad manifestaron su rechazo a la actitud de Mondragón, calificándola de violenta y provocadora. Varios sectores expresaron su preocupación por el tono en que se ha desarrollado el debate legislativo en los últimos meses, alertando sobre el riesgo de que este tipo de incidentes se vuelvan más frecuentes en el Congreso.

El archivo de la reforma laboral representa un duro golpe para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que había promovido el proyecto como una iniciativa clave para mejorar las condiciones laborales en el país. La reforma contemplaba modificaciones en materia de estabilidad laboral, contratación y derechos de los trabajadores, pero enfrentó una fuerte oposición desde diversos sectores económicos y políticos, de allí la “rabia” que mostró el representante.

A pesar de la intensidad del enfrentamiento y los constantes gritos de Alfredo Mondragón, el senador Alirio Barrera optó por mantenerse al margen, sin responder de manera directa a los señalamientos. En lugar de entrar en la confrontación, decidió alejarse del representante, que continuó expresando su inconformidad en voz alta. Más tarde, en declaraciones a los medios de comunicación, el congresista del Centro Democrático justificó el archivo de la reforma laboral y expuso sus razones para no respaldarla.

“Primero, la reforma tenía problemas de inconstitucionalidad. Segundo, no contaba con un aval fiscal. El ministro de Hacienda dijo en su última intervención que no lo necesitaba porque no tenía impacto económico, pero ¿cómo puede ser eso cierto? La anterior ministra dejó claro en un comunicado que el financiamiento se obtendría a través de impuestos y según el comportamiento del recaudo. Es decir, ni siquiera saben cuánto es el costo real de la reforma. Ahora pretenden que aprobemos algo que es inconstitucional, ilegal y que además perjudica a los colombianos”, afirmó Barrera.