Linda Palma de Noticias Caracol reveló sus planes para convertirse en mamá: es una decisión que tomó con su esposo

La presentadora de noticias aseguró que ha tomado la decisión junto a su esposo - crédito @lindapalma/ Instagram - Istock

Linda Palma, presentadora de Noticias Caracol, abordó recientemente una de las preguntas más frecuentes entre sus seguidores sobre sus planes para convertirse en madre.

Después de casarse en 2021 con el cantante Diego Pulecio, vocalista de la banda Don Tetto, las inquietudes de sus seguidores sobre los planes de la pareja para convertirse en padres son cada vez más constantes en los comentarios de las fotos que publican en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Recientemente, y en medio de una dinámica de preguntas y respuestas que organizo Linda en su Instagram, uno de sus seguidores le preguntó si dese convertirse pronto en madre.

“No es que me importe, pero ¿has contemplado la posibilidad de tener un hijo?“, preguntó el internauta.

La presentadora confesó que no ha contemplado en convertirse en madre - crédito @lindapalma / Instagram

Ante la pregunta, la presentadora de entretenimiento fue contundente en asegurar que no tiene planes de ser madre, y reveló que es algo que ha hablado con su pareja. “Jaja, no, mi esposo y yo no hemos pensado en hijos por ahora”, replicó Linda.

Ante las negativas de Linda y su esposo de convertirse en padre, varios internautas han especulado que esto se relaciona a la esclerosis, grave enfermedad que padece ella, sin embargo, en una entrevista que concedió para La Red hace unos años, confesó que en realidad nunca se ha visto en el rol de madre, aclarando los rumores.

Linda Palma habló de su enfermedad y cómo trata de mantener una vida normal

Como lo ha confesado la presentadora en varias ocasiones, fue diagnosticada en 2008 con una enfermedad autoinmune, llamada esclerosis múltiple, un trastorno que afecta al cerebro y la médula espinal, lo que puede provocar problemas de comunicación con el resto del cuerpo, según lo explica el portal Mayo Clinic.

Linda Palma habló de su enfermedad - crédito @lindapalma / Instagram

Incluso, en 2016 la presentadora de Show Caracol tuvo uno de los peores episodios de su vida debido a la enfermedad que la obligó a alegarse de la presentación por algunos meses, sin embargo, Linda ha dado partes de tranquilidad a sus seguidores confesando que ha podido mantenerse bajo control.

“En algún momento tuve mi recaída, no era capaz por mis propios medios de bañarme... Mis papás tenían que alimentarme, amarrarme los cordones y cuando Dios te da la oportunidad de volver a disfrutar de esas cosas, te vuelves consciente de lo importantes que son, siempre doy gracias a Dios por poder hacer eso... No sabemos cuanto tiempo vamos a estar acá”, dijo en una feria del libro celebrada en Valledupar en junio del 2024.

Incluso, en medio del evento, confesó que desde el 2016 aprendió a manejar su vida de otra manera, más que todo enfocándose en las situaciones que no puede controlar, por lo que ha aprendido a soltar y aceptar las cosas que el destino pone en su camino.

“Si las cosas se dan como quería bien y si no también, eso no es vida definitivamente... Por eso soy feliz de conocer gente nueva y estar en espacios distintos porque en algún momento no tuve la oportunidad de saborear cosas... En algún momento no podía caminar bien y cuando me levanto le doy gracias a Dios, agradezco mucho lo que tengo, cuando agradezco las cosas más sencillas, la vida se llena de amor”, añadió.

El tratamiento para la esclerosis múltiple

El portal experto en salud, Mayo Clinic explica que este tipo de trastorno no tiene cura, pero cuanta con un tratamiento que ayuda a disminuir las duras recaídas como la que vivió la presentadora en 2016.

Los tratamientos también se enfocan en evitar que la enfermedad avance y deteriore la salud del paciente, por lo que de conocer dos tipos de soluciones, los corticoides o el recambio plasmático, también conocido como plasmaféresis.

Los tratamientos para la esclerosis múltiple según Mayo Clinic - crédito Getty Images

Según Mayo Clinic, los corticoides son medicamentos orales o intravenosos que ayudan a reducir la inflamación de los nervios, mientras que en el caso del recambio plasmático se enfoca en extraer el plasma de la sangre del paciente, para ser mezclada con una proteína y volver a ser introducida en el cuerpo.