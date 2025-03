Yina Calderón se despachó contra el Flaco Solórzano tras nominarla: “Es una justificación estúpida”

La empresaria se despachó contra el Flaco Solórzano por las razones que dio para sentenciarla - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

En la noche del 12 de marzo se llevó a cabo la gala de nominaciones en La casa de los famosos Colombia, donde cada uno de los participantes que sigue en competencia eligió a la persona que consideraba debería estar en la placa.

Como es habitual, el líder de la semana, que en esta oportunidad fue “el Flaco” Solórzano, también eligió a uno de sus compañeros para que estuviera en riesgo de eliminación.

La elegida por el veterano actor fue Yina Calderón, exponiendo los argumentos por los que él consideraba debería ser eliminada de la competencia.

“Quiero recordar las palabras de Marcelo: aquí vinimos competir. Y todos son competencia, espero que tengan eso claro. Entonces, yo no tengo enemigos, yo tengo rivales de competencia. Y en esa medida mi rival que en estos momentos voy a nominar es Yina Calderón“, expuso Solórzano frente a sus compañeros.

Las palabras del famoso no tardaron en generar escozor en la DJ, ya que aunque el actor dijo que “eres una de las más poderosas, fuerte, firme, frentera, dices las cosas de una … por eso te hago esa invitación de entrar al campo de batalla y te reto ahora”, Calderón no dudó en despacharse en contra del líder de la semana, calificando sus argumentos como “una justificación estúpida”.

“A mí lo que realmente me da p*tería y por tenerle respeto al señor, es que no le contesté como debía contestarle, qué pena pero Colombia estará pensando igual que yo eso es una justificación estúpida … Dígame: ‘Vea niña, la voy a nominar porque sinceramente su forma de ser no va conmigo’, pero ese cuento tan ridículo, cuando yo con ese señor soy una bacana”, expresó la DJ visiblemente molesta a La Toxi Costeña y Lady Tabares.

Agregó que por lo que se ha caracterizado a lo largo de la competencia es por ser una persona “bacana, respetuosa” y recalcó que el hecho de que una persona mande a otra a la placa de nominados “es porque no te quieren ver acá”.

Y concluyó: “¿Cómo así que porque eres muy fuerte te nomino? Parce, una persona de carácter quisiera llegar a la final con los fuertes”.

Estas declaraciones de la DJ no cayeron bien entre algunos de los seguidores del programa, quienes criticaron la actitud de Calderón teniendo en cuenta que se trata de una competencia que mide al más fuerte entre el público. Con mensajes como: “Fuera Yina”; “Botón para que salvemos a Melissa y se queme Yina de una vez por todas”; “creo que no ha entendido el sentido de la competencia, así es el juego”; “se molesta porque la nominan, pero su actitud con más de uno deja mucho que desear”, entre otros.

El mensaje que dejó “Coco” a Melissa Gate y Yina Calderón

Al día siguiente de que se produce la eliminación de un participante, este regresa a través de la pantalla ubicada en la sala de casa para hablar con sus compañeros que siguen en competencia. Coco, el más reciente eliminado de la competencia, aprovechó este espacio para dejarles un mensaje a las dos mujeres.

Este comunicado estaba especialmente enfocado tanto en Melissa como en Yina Calderón, debido a sus constantes roces en competencia.

“No más odio, no más rencor. Melissa, te lo digo de frente, no tengo rencor contra ti, no tengo ningún odio ni contra Yina ni contra nadie. Para mí el juego murió ayer. Fue un placer conocerlos a todos. Pásenla rico y Dios los bendiga”, finalizó Coco, dejando varias reflexiones entre sus compañeros y en especial, para las dos mujeres.