‘Coco’ contó que sus amigas Verónica Orozco y Carolina Cuervo no sabían que él se dedicaba a la limpieza en Estados Unidos

Gonzalo Escobar Coco contó que sus amigas Verónica Orozco y Carolina Cuervo intentaron convencerlo de regresar a Colombia cuando vieron a lo que se dedicaba en Estados Unidos - crédito cortesía Canal RCN y @telocuentacoco/Instagram

Gonzalo Escobar sorprendió al revelar que dejó la televisión en Colombia para mudarse a Estados Unidos, donde comenzó a trabajar limpiando colegios. Cuando sus excompañeras de OkiDoki se enteraron de su decisión, intentaron convencerlo de regresar a su país y lo apoyaron en la búsqueda de un nuevo proyecto en la actuación.

Según relató el actor, tiempo después de establecerse en Estados Unidos, cuando las actrices Verónica Orozco y Carolina Cuervo, amigas que conserva desde que interpretó a “Coco” en la recordada serie juvenil, fueron a visitarlo, él las invitó a pasar un día con él mientras cumplía con sus labores de limpieza. “Nadie sabía en qué estaba trabajando yo”, reveló.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Gonzalo Escobar "Coco" compartió la reacción que tuvieron Verónica Orozco y Carolina Cuervo cuando se enteraron del trabajo que tenía en Estados Unidos

Fue en conversación con RCN Radio que el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 compartió la sorpresa que se llevaron las actrices colombianas cuando vieron a lo que se dedicaba. Pues el actor ejercía un oficio muy alejado del medio artististico.

“Yo estoy en mi casa y me llama Verónica y me llama Carolina, me dicen: “Ay, mi amor, vamos para Estados Unidos y queremos visitarte.” Entonces, le contesto, “Listo chévere, llenen a mi casa”. Ya ambas ahí, me preguntan “Mi amor, ¿y tú qué estás?, hasta ese momento nadie sabía en que estaba trabajando yo.” Entonces, las convidé a trabajar conmigo y aceptaron”, inició contando el actor pereirano.

“Llegamos al cuartico, es el ‘janitor’ que es donde se guardan las cosas de aseo y entonces yo abro con mi llavecita tal y está todo lo de aseo. Y entonces ellas empiezan a mirar, un guante para Verónica, otro guante para Carolina y ellas empiezan a mirarme y me dice Vero, “Coco, en serio, nos tenemos que poner los guantes”, sí, vamos a limpiar. Y las cojo, trapero, escoba monto mi carro y me las llevo salón por salón ”, agregó sobre su historia.

Así reaccionaron Verónica Orozco y Carolina Cuervo al trabajo de ‘Coco’ en Estados Unidos

No pasaron más de cinco horas cuando las actrices decidieron romper su silencio y sentarse a hablar con Gonzalo para tratar de convencerlo de que en Colombia todavía tenía oportunidades en la pantalla chica.

Coco habría sostenido un romance con una de sus compañeras con las que grabó 'Oki Doki' - crédito @telocuentacoco/IG

“Me dice Carolina: Mi amor, pero tú estás loco ¿Por qué estás haciendo esto? ¿en serio trabajas limpiando colegios? Tú tienes tu carrera en en Colombia, devuélvete para Colombia. Allá tú consigues trabajo en televisión, ya, pero ya. No, Gonza, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, que no sé qué. Entonces yo le dije, “¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo?” Y las puse a limpiar el colegio, baños y todo”, añadió Escobar.

El actor que se convirtió en el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025, compartió este capítulo de su vida entre risas y reflexionó acerca del valor que tiene cada trabajo, hecho que le mereció recibir buenos comentarios por la manera en la que abordo el tema tanto con el público como con sus colegas.

“Así es coco, mis respetos y admiración, lección de humildad”, “aquí se destaca el Colombiano por eso, son personas con títulos profesionales y están aquí en esa clase de oficios”, “so se llama amistad”, “no puedo creer que cuentes tu experiencia 😮. Mucha gente empieza abajo pero con perseverancia se llega lejos”, “salud por esos colombianos guerreros y echaos pa lante. No como los que piensan que los dólares caen del cielo y colgaos de los árboles”, “esta es la historia de muchos Colombianos valientes acá en 🇺🇸 que dios los bendiga a todos”, “mi admiración y respeto ✊ aquí en USA toca hacer de todo señores, y hace parte de dejar el orgullo a un lado 👏👏👏 y emprender y no dejarse morir de hambre”, son parte de los comentarios que dejaron los cibernautas.

Coco y Verónica Orozco tuvieron un romance durante las grabaciones de Oki Doki - crédito @telocuentacoco/IG