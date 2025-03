Abogado de alias Papá Pitufo aseguró que las autoridades españolas lo liberaron: “Nunca fue prófugo”

El abogado Camilo Gómez (circulo superior) aseguró que su cliente piensa que esto es una persecución política - crédito Colprensa - Fiscalía General de la Nación - @camiloarojas08/Instagram

Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, ha optado por permanecer en Portugal y solicitar asilo político. Todo esto se da en medio de un proceso de extradición solicitado por el Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

El abogado defensor del señalado, Camilo Rojas, aseguró que su cliente tomó esta decisión tras considerar que el caso tiene motivaciones políticas más que jurídicas. Las afirmaciones del jurista que representa a Marín Buitrago, señalado como el ‘zar del contrabando’, enfrenta cargos relacionados con actividades ilícitas y permanece detenido en territorio portugués.

De acuerdo con las declaraciones de Rojas, que habló en el programa W Sin Carreta, y también con el programa matutino de la emisora W Radio, que el proceso de extradición ha estado marcado por irregularidades.

El abogado afirmó que ni él ni su equipo tuvieron conocimiento previo de la solicitud de extradición presentada por las autoridades colombianas. Según explicó, se realizaron peticiones formales al Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Cancillería para obtener información sobre el caso, pero no recibieron respuesta oportuna. Esto, según Rojas, vulnera el derecho a la defensa de su cliente, establecido en el artículo 510 del Código de Procedimiento Penal colombiano.

Las visitas efectuadas por Freddy Camilo Gómez Castro a la sede central de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Bogotá despertaron interrogantes - crédito Luisa González/Reuters

El desconocimiento de la solicitud de extradición

El abogado defensor señaló que la solicitud de extradición no fue notificada a su cliente, lo que constituye una irregularidad en el proceso. Según explicó, alias Papá Pitufo se enteró de la existencia de estas gestiones mucho tiempo después de que fueran iniciadas por el Gobierno colombiano. Rojas indicó que la imputación de cargos y la medida de aseguramiento contra Marín Buitrago se formalizaron apenas este año, lo que, en su opinión, evidencia un manejo tardío y poco transparente del caso.

En sus declaraciones, el abogado también destacó que Marín Buitrago no huyó de España, país donde inicialmente se encontraba. Según Rojas, su cliente tenía libertad de movimiento y decidió trasladarse a Portugal, donde se presentó voluntariamente ante las autoridades judiciales para enfrentar el proceso. En este contexto, Marín Buitrago solicitó asilo político, argumentando que el caso en su contra responde a intereses políticos y no a un proceso judicial imparcial.

“Nosotros, en ejercicio de la profesión, partimos de la buena fe frente al cobro de honorarios, he pedido toda la información legal que debo tener para ello (…) Diego Marín es cobijado por el principio de presunción de inocencia, no está condenado, no se tiene la certeza sobre si los recursos con los que paga los honorarios vienen de una actividad ilícita”, aseguró el jurista.

Gómez detalló además, y frente a la mención que se ha hecho por parte de medios de comunicación sobre su pasado y relación cercana con el expresidente Iván Duque y Roy Barreras, hoy embajador de Colombia al Reino Unido aún, pero que podría estar cerca a dejar su cargo.

Gómez se unió a la abogada apoderada de Papá Pitufo desde 2018, según documentos notariales, Gloria María Arias. Sin embargo, la jurista enfrenta una demanda en Colombia por presunto tráfico de influencias - crédito Gloria María Arias/LinkedIn

“Haber tenido un cargo público no me inhabilita para ejercer mi profesión. Tengo un desarrollo profesional en materia de derecho penal, es a lo que me dedico, no discrimino a los clientes que solicitan mis servicios, tengo varios clientes que pueden tener cuestionamientos éticos, políticos, pero esa es nuestra tarea”, afirmó el abogado defensor de “Papá Pitufo” al negar cualquier amistad con Barreras, y sumado a esto dijo que el contrato que se ganó con el Congreso fue a punta mérito a través de la Dirección Administrativa del Senado.

Adicional a lo anterior, y aparte de Gómez, junto a Gloría María Arias, la abogada que representa a Marín Buitrago según lo que se hallaron en varios documentos de vieja data, el equipo de abogados que supervisa este proceso también está integrado por John Villamil, que tiene como objetivo encargarse de temas más relacionados con los cargos por los que acusan hoy a alias Papá Pitufo.

Por tal motivo el abogado aseguró al medio radial que tiene “la representación para revisar el proceso de extradición, cómo se está dando y solicitar que Diego Marín, cuando responda en Colombia, cuente con todas las garantías (…) lo que se sabe es de un relacionamiento con políticos que no me consta”.

Por último, y frente a la jugada que pretende realizar Marín Buitrago, Gómez aclaró que su cliente “tiene doble nacionalidad, eso lo habilita para pedir asilo en Portugal, por esto se va allí”. Lo anterior, al explicar por qué el ‘zar del contrabando’ adelantó dicha solicitud.

Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, y su familia han operado al menos doce empresas en Estados Unidos, abarcando sectores como logística, carga, mensajería y partes para aviones, además de inversiones en bienes raíces - crédito montaje Infobae (Oak Row Equities y Policía Nacional)

“Desde abril 2024 había una presión mediática desde el Ministerio de Justicia de Colombia diciendo que irían directamente a España para solicitar que se le extraditara, por eso él se va a Portugal, no para evadir la justicia (…) A Diego lo dejan en libertad las autoridades españolas, él no se voló, nunca fue prófugo, tenía que acudir a unas citas y faltó a una porque se encontraba en el proceso de solicitud de asilo, allí es que se emite la circular roja, pero no era prófugo, estaba ejerciendo un derecho que consideraba necesario porque su proceso judicial podría tener un vicio”, aseguró.

El papel de la defensa y las acusaciones contra Marín Buitrago

Camilo Rojas explicó que su vinculación al caso se dio a través de la abogada Gloria María Arias, que lidera el equipo de defensa de alias Papá Pitufo. Aunque Rojas admitió no conocer personalmente a Marín Buitrago, señaló que ha mantenido comunicación telefónica con él en un par de ocasiones.

El abogado indicó además que su equipo está enfocado en garantizar que se respeten los derechos de su cliente durante el proceso judicial.

Diego Marín Buitrago es señalado por las autoridades colombianas como uno de los principales responsables de actividades de contrabando en el país. Sin embargo, su defensa sostiene que el caso tiene un trasfondo político que ha influido en las decisiones tomadas por el Gobierno y las instituciones judiciales. Según Rojas, esta percepción llevó a Marín Buitrago a buscar protección en Portugal, donde espera que su solicitud de asilo sea evaluada de manera justa.