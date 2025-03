Hasta el manager de Beele se metió con Cara tras acusar al artista e Isabella Ladera de dejarla sin nada: “Que muestre los extractos bancarios”

La controversia entre Beéle y su exesposa, la comunicadora y corista Cara Rodríguez, sigue dando de qué hablar - crédito @caraoficial_ - @beele/Instagram

Las redes sociales se paralizaron cuando Cara Rodríguez, expareja de Beéle, confesó en un pódcast los problemas que había enfrentado junto al reguetonero.

De acuerdo con el relato de la creadora de contenido, el artista la dejó sin ingresos económicos e, incluso, tampoco se preocupaba por su bienestar a pesar de ser la madre de sus hijos.

Su relato tomó fuerza cuando dijo que “me dejó sin nada, ni siquiera podía hacer de ama de casa, porque hacían el mercado y ni siquiera eran capaces de echarme para un champú y un desodorante… y no les iba a pedir a mis papás, porque tienen con qué”.

Mánager de Beéle salió en defensa del cantante por declaraciones de Cara Rodríguez - crédito @superdakis/IG

Las reacciones en las redes sociales no tardaron en aparecer, pero una de las que llamó la atención fue la del mánager de Beéle, Diego León Vélez, conocido como Super Dakis, que envió una pulla a la expareja del cantante.

De acuerdo con Vélez, es necesario que después de las declaraciones de Rodríguez se revisen los movimientos bancarios de los últimos cuatro años, desmintiendo que se le habría quitado cualquier ingreso económico.

Mánager de Beéle pidió que revisen las cuentas bancarias de Cara, desmintiendo sus declaraciones - crédito @rechismes/IG

“Díganle que muestre los extractos bancarios de los últimos cuatro años y declaraciones de renta haber si estaba tan mal como dice. Bye (sic)”, fue el mensaje que replicó el mánager del artista colombiano, que actualmente sostiene una relación con Isabella Ladera.

Otro de los mensajes que se podía leer en su cuenta de Threads, decía: “En una historia mal contada, somos los villanos”.

Cara Rodríguez aseguró que fue traicionada por Beéle mientras atravesaba problemas de salud tras el nacimiento de su hijo - crédito Untalfredo/YouTube

Sin embargo, el mensaje que replicó el representante del artista en sus redes sociales, fue eliminado a las pocas horas de haber sido publicado y, los seguidores de Rodríguez como aquellos que respaldan a la creadora de contenido no tardaron en pronunciarse. Entre los mensajes que destacan están: “Entonces, ¿por qué borras?”; “Ya van a buscar que cara saque los pantallazos, además ella habló bien de ti”; “Pero si de ti no habló mal mijo, al contrario, dijo que eras tú el que le ayudaba cuando Beéle no lo hacía. NO TE PASES”, entre otros.

Beéle no se quedó callado y también se pronunció

Beéle rompe el silencio y responde a las declaraciones de Cara Rodríguez; el reguetonero niega algunas acusaciones y afirma que el caso ya está en manos de la justicia - crédito @beele/Instagram

Después de que se hiciera viral la entrevista que la expareja de Beéle concedió al pódcast Un Tal Fredo, el cantante no tardó en emitir un pronunciamiento al respecto de lo que estaba en juego con su nombre. El reguetonero aseguró que todo lo que dijo su exesposa en ese programa carecía de verdad, por lo que desmintió que haya tratado por todo lado vulnerarla.

“Camila, la supuesta medida de alejamiento que mencionas fue anulada por el juzgado el 27 de enero de 2025 por violaciones al debido proceso, así que deja de engañar a la gente”, escribió el artista, refiriéndose a una de las acusaciones de su exesposa en las que ella llegó a decir que “todo lo hacía porque estaba enamorada”.

Cara reveló que descubrió la infidelidad de Beéle a través de mensajes con Isabella Ladera, que ahora mantiene una relación con el cantante - crédito @caraoficial_ - @isabella.ladera/Instagram

Otra de las cosas que cuestionó el cantante, fue que su expareja hubiese utilizado el programa al que asistió para contar su versión y quedar como la víctima, pues él no ha dicho nada por respeto a sus hijos y protegerlos, ya que son menores de edad todavía.

“No lo hice público por protección a mis hijos menores de edad, pero estoy cansado de que los uses y me uses. No voy a hablar de mi vida privada y familiar, porque para eso instauré las acciones legales correspondientes”, agregó el artista colombiano a su declaración vía Instagram.

Finalmente, Beéle concluyó el contundente mensaje diciendo que él estaba contando su versión a un juez: “Tú quieres contar tu historia ante un pódcast, yo se la estoy contando a un juez”.