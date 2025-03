Miguel Uribe lanzó polémica propuesta para profesores que salgan a marchar: “Día que haya paro, no habrá pago”

Miguel Uribe lanzó advertencia a los maestros del Magisterio en caso de hacer paros nacionales - crédito Colprensa

El reciente foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático adelantado en Armenia, Quindío, desató un fuerte conflicto entre el senador Miguel Uribe y el sindicato de maestros Fecode.

La discusión se desató después de que el precandidato revelara su ambiciosa iniciativa denominada “Educación para la Libertad”.

Este plan busca reformar profundamente el sistema educativo en Colombia, abordando problemáticas como la baja calidad de la enseñanza, la deserción escolar y deficiencias en infraestructura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Entre las estrategias más controvertidas, Uribe anunció que, bajo su Gobierno, si llega a ser elegido presidente, se suspenderán los pagos a los docentes que participen en paros.

“Conmigo en el gobierno se acaban los paros de Fecode. Día que hagan paro, día que no les pagamos el día de trabajo. ¡Se acaban! El derecho a la libre asociación no está por encima del derecho a educar a nuestros hijos. Pero, además, tengo que ser claro, Fecode no representa a todos los maestros", comentó el precandidato del Centro Democrático.

El sindicato de maestros se fue contra Miguel Uribe por polémica propuesta en caso de que los docentes salgan a paro - crédito red social X

Frente a las palabras de Uribe, el sindicato de maestros usó su cuenta de X para arremeter contra el senador, asegurando que estaba irrespetando los beneficios y derechos que les otorga ser una asociación sindical.

“Esta estigmatización viene de un señor que en sus casi 40 años nunca ha trabajado. Le queda grande entender el compromiso tan fuerte de los y las docentes a la educación y nuestra defensa acérrima de este derecho. Miguel Uribe respete al magisterio colombiano”, comentó Fecode.

Ante las críticas del sindicato, el precandidato Miguel Uribe respondió en la mañana de este lunes 10 de marzo, asegurando que los estudiantes pierden en promedio setenta y dos días de clase al año, es decir, un treinta y cinco por ciento del calendario escolar, debido a los paros recurrentes en las instituciones educativas.

Además, Uribe aseguró que detrás de estas interrupciones hay intereses políticos que afectan gravemente el derecho a la educación de millones de niños y jóvenes. En su postura, enfatizó que “es inaceptable que la educación de nuestros niños siga siendo sacrificada por intereses políticos”.

Propuesta de Miguel Uribe buscaría dejar salario a los maestros por los días que se encuentren en paro - crédito Colprensa

Miguel Uribe ratificó su polémica propuesta de implementar la política de “Día que haya paro, no habrá pago”, asegurando que de esta forma se evitaría que las interrupciones educativas sean empleadas como herramienta de presión por grupos políticos.

“Es inaceptable que la educación de nuestros niños siga siendo sacrificada por intereses políticos. No podemos permitir que cada año pierdan más de un tercio del calendario escolar por paros. Mi compromiso es claro: priorizar la educación, garantizar la calidad y respaldar a los docentes sin permitir la manipulación de Fecode”, respondió el senador del Centro Democrático

El precandidato también fue enfático al criticar el papel de Fecode, al que acusó de instrumentalizar a los docentes con fines políticos. Según Uribe, esta directiva sindical “ha causado un enorme daño al país al instrumentalizar a los maestros y abandonar la misión de garantizar el derecho a la educación”, lo cual afecta directamente a los estudiantes y sus familias.

El senador citó ejemplos concretos que respaldan estas acusaciones. Hizo mención de la presunta financiación irregular y los recursos donados por Fecode a la campaña presidencial de Gustavo Petro, así como la participación del gremio en el estallido social del mayo de 2021, que incluyó disturbios y violencia. A su juicio, estas acciones demuestran que los intereses del sindicato están lejos de la educación de los niños y jóvenes.

Uribe también se dirigió a los maestros, asegurando su respaldo y reconociendo la importancia de su labor. En sus declaraciones, sostuvo: “Nuestro compromiso es con la educación y con los profesores de Colombia. Les daremos todas las herramientas pedagógicas y el acompañamiento socioemocional necesario para su labor”.

Además, destacó la necesidad de trabajar en conjunto con la comunidad educativa, indicando que “hablaremos de calidad educativa con rectores y docentes, mientras que con Fecode solo discutiremos condiciones laborales, sin permitir su politización”.