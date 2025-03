Mapa de inseguridad: estas son las zonas de Bogotá dónde más corren riesgo las mujeres

Las localidades Ciudad Bolívar y Kennedy lideran casos de violencia intrafamiliar con 73 y 71 registros en lo que va de 2025 - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

La seguridad de las mujeres en Bogotá enfrenta una crisis sin precedentes. Según un mapeo presentado por la concejala Quena Ribadeneira, el 90% del territorio de la ciudad presenta riesgos significativos para las mujeres, quienes se ven expuestas a diversas formas de violencia y acoso sin una respuesta adecuada por parte de las autoridades.

Este panorama incluye amenazas en la movilidad, el transporte público y hasta en los hogares, lo que reflejó una problemática estructural que afecta a miles de mujeres diariamente. Por lo que desde el concejo se levantó la voz para que la administración distrital tome cartas sobre el asunto y se asegure la protección de todas las mujeres de la ciudad.

De acuerdo con los datos revelados por Ribadeneira, las mujeres que se movilizan en bicicleta enfrentan un riesgo constante en las principales avenidas de la ciudad. Las vías más peligrosas para las ciclistas son la avenida Ciudad de Cali, la avenida Boyacá, la avenida de las Américas, la avenida Carrera 68, la avenida Caracas y la avenida Suba. En estas rutas, las mujeres no solo están expuestas a accidentes, sino al acoso y agresiones físicas, lo que convierte el uso de este medio de transporte en una actividad de alto riesgo.

El 90% de Bogotá presenta riesgos significativos para las mujeres, según Quena Ribadeneira - crédito Concejo de Bogotá

La situación en el transporte público no es menos preocupante. Según el mapeo, en 2024 se reportaron 420.000 casos de violencia sexual en el sistema de transporte público de Bogotá, pero solo 1.225 de estos casos fueron denunciados, lo que refleja un índice de impunidad del 99,71%.

Las estaciones de TransMilenio más peligrosas para las mujeres incluyen Ricaurte (NQS/Calle 13) en Los Mártires, avenida Jiménez (Caracas-Calle 13) en Santa Fe, Portal Américas en Kennedy, Molinos en Tunjuelito y Portal Norte en Usaquén.

La violencia intrafamiliar y los feminicidios agravan la crisis

El hogar, que debería ser un espacio seguro, también se ha convertido en un lugar de peligro para muchas mujeres en Bogotá. En lo que va de 2025, se registraron 498 casos de violencia intrafamiliar de pareja, siendo las localidades de Ciudad Bolívar (73 casos), Kennedy (71 casos), Bosa (57 casos), Suba (42 casos) y Engativá (40 casos) las más afectadas. Además, estas mismas localidades presentaron los mayores índices de riesgo de feminicidio, lo que evidenció una correlación preocupante entre la violencia doméstica y los asesinatos de mujeres.

La percepción de inseguridad entre las mujeres en Bogotá es abrumadora. De acuerdo con el mapeo, el 75% de las mujeres considera que la ciudad es peligrosa durante la noche. Esta percepción no solo está respaldada por las cifras de violencia, sino también por la falta de medidas efectivas para garantizar su protección.

Las avenidas Caracas, Boyacá, Suba y Américas figuran entre las más peligrosas para mujeres en bicicleta - crédito Concejo de Bogotá

Otro aspecto crítico señalado por Ribadeneira es la insuficiencia de casas refugio para mujeres en situación de riesgo. Actualmente, Bogotá cuenta con solo seis refugios ubicados en Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón y Antonio Nariño. Sin embargo, no existen refugios en las localidades del sur, como Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, que presentan los mayores índices de violencia. Esto deja a las mujeres en mayor peligro sin opciones inmediatas de protección.

“Bogotá debe ser también nuestra”, afirmó Ribadeneira al presentar el mapeo. Según la concejala, este análisis no solo busca alertar a las mujeres sobre los lugares de mayor riesgo, sino también exigir a la administración distrital acciones concretas para garantizar la seguridad y movilidad de las mujeres en la ciudad.

Aumento de delitos sexuales durante el gobierno de Galán

Por su parte, la concejala del Centro Democrático, Diana Diago, denunció un incremento significativo en los delitos sexuales durante el primer año de gobierno de Carlos Fernando Galán. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en 2024 se registraron 9.141 casos de delitos sexuales en Bogotá, lo que representa un aumento del 34,8% en comparación con el año anterior.

En 2024, Bogotá registró un incremento del 34,8% en delitos sexuales respecto al año anterior - crédito Diana Diago

Diago calificó este incremento como un fracaso en las políticas de seguridad y prevención de la violencia contra las mujeres. “El incremento del 38% en delitos sexuales en Bogotá muestra que las estrategias del gobierno de Galán no son efectivas. Las mujeres no caminan seguras, mientras el distrito invierte en kits de Dora la Exploradora para ‘prevenir la violencia’, en lugar de fortalecer las casas de justicia”, señaló la concejala.

Entre las localidades más peligrosas para las mujeres en términos de delitos sexuales, Los Mártires lidera con 926 casos, seguida de Ciudad Bolívar (921 casos), Suba (827 casos), Kennedy (776 casos) y Engativá (633 casos).

Diago enfatizó la necesidad de implementar una estrategia de seguridad basada en la prevención, la atención a las víctimas y el acceso efectivo a la justicia. Según la concejala, es crucial reforzar la presencia policial en las zonas de mayor riesgo, fortalecer las casas de justicia y las comisarías de familia, y garantizar mecanismos de denuncia eficientes que incluyan protección y acompañamiento real para las víctimas.

Ciudad Bolívar y Los Mártires encabezan las localidades con más casos de delitos sexuales en Bogotá - crédito Diana Diago

Además, Diago subrayó la importancia de invertir en educación y campañas de sensibilización para erradicar la violencia desde sus raíces. “Conmemorar el mes de la mujer no puede limitarse a gestos simbólicos como entregar flores o pañoletas. Eso no detiene agresores ni salva vidas. Necesitamos seguridad real, no discursos vacíos”, afirmó.