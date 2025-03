Manuela Gómez dijo si tiene posibilidades de ingresar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ tras polémica en reality peruano

La paisa admitió que no ingresó a la Casa por falta de apoyo del público y descartó otros motivos - crédito @manugomezfranco1/Instagram

Manuela Gómez Franco es una creadora de contenido antioqueña, reconocida principalmente por sus polémicas durante su participación en el reconocido reality de actuación Protagonistas de Nuestra tele, que la llevó incluso a ser “odiada” por algunos televidentes que seguían el desarrollo del programa.

Sin embargo, con la llegada de realities igual de controversiales al que participó en 2012, algunos seguidores en redes sociales piden que Gómez sea la participante que ingrese a “desestabilizar” La Casa de los famosos Colombia que, según anunciaron sus presentadores estelares Marcelo Cezán y Carla Giraldo, será muy pronto.

En medio de la incertidumbre, la empresaria paisa salió a hablar a través de sus redes sociales, para aclarar si tiene cerradas las puertas de los realities, entre ellos La Casa de los famosos Colombia, debido a presuntos incumplimientos en formatos parecidos, específicamente sobre su polémica participación en Combate Perú en 2014.

La también creadora de contenido negó que su ausencia en la segunda temporada del reality show, transmitido por el canal RCN, esté relacionada con problemas legales derivados de su participación en el programa peruano, como se había rumoreado.

De acuerdo con lo expresado por la influencer, la razón detrás de su no participación en el programa fue netamente por el resultado de las votaciones del público, en las cuales perdió frente a la también participante Melissa Gate.

Gómez explicó que este proceso fue completamente transparente y que aceptó el resultado sin inconvenientes. “Si yo hubiese ganado las votaciones, posiblemente estaría dentro, pero perdí contra Melissa y simplemente acepté mi derrota de la mejor manera, porque siempre pienso que al que le van a dar, le guardan”, afirmó Gómez, dejando claro que no hubo decisiones externas que afectaran su ingreso al programa y abierta la posibilidad de que sea una de las participantes en ingresar.

Gómez reveló detalles de su sorpresiva salida de reality peruano

En sus declaraciones, Gómez también abordó los problemas ocurridos durante su participación en el reality Combate Perú, donde reveló que enfrentó dificultades relacionadas con incumplimientos salariales.

Según relató, las condiciones prometidas por la producción no se cumplieron, lo que generó una experiencia complicada para ella y otros participantes. “Imagínense el mierd... por plata, uno por allá bien lejos, aguantando hambre literal. Todo lo que me prometieron no fue real”, expresó la influencer, evidenciando su descontento con la situación vivida en el programa.

Además, aseguró que incluso tuvo que intervenir para ayudar a un compañero eliminado a recuperar el dinero que le correspondía, lo que sería una muestra de las injusticias que se presentaron en dicho reality.

A pesar de estas experiencias, Gómez dejó en claro que su relación con el canal RCN sigue siendo positiva. Recordó su participación en otros programas de la cadena, como Survivor, y destacó que siempre ha encontrado puertas abiertas en esta empresa. “RCN siempre me ha abierto las puertas. La gente está especulando tantas cosas que no son”, afirmó, desmintiendo cualquier tipo de conflicto con el canal.

Y es que luego de que se conociera la posible entrada de un nuevo participante a La Casa de los famosos Colombia, las redes sociales de la antioquieña se inundaron de comentarios en los que piden que ingrese y le “eche una manito” a Yina Calderón, que mantiene un conflicto frontal con Melissa Gate.

"Manu tengo el presentimiento q entras Tu a la casa d los famosos porfavorrrr ponele el tatequieto a esa cabeza d fosforo por piedad 😆“; ”Mi manu entra a apoyar a yina ya melisa se pasó y entra a darla toda!!! Estás hermosa“; ”Creo que entrará a la casa de los famosos si si si (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.