Piqué mostró su decepción por inesperado detalle que notó en sus hijos desde que viven con Shakira: “Debe haber cambios”

El presidente de la Kings League, Gerard Piqué, sigue en el foco de la polémica por sus constantes revelaciones sobre su relación con sus hijos Milan y Sasha, producto de su relación de más de una década con la cantante colombiana Shakira.

Desde que inició la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran circularon rumores de las diferencias del exfutbolista español con la intérprete de canciones como Hips Don’t Lie, Waka Waka, Loba, por el cuidado de sus hijos, que se mantienen bajo la tutela de su madre.

Gerard Piqué, que fue blanco de noticias por su relación con Clara Chía, indicó que las mecánicas con Milan y Sasha eran completamente distintas, pues ya no seguían los partidos como en el pasado

El ganador de la Copa Mundial de Fútbol de 2010 con la selección España desmintió las versiones que planteaban una mala relación con sus hijos. Sin embargo, confesó una situación que involucra a Sasha y Milan que le ha causado decepción.

Según relató en el pódcast Bajo los Palos, de Iker Casillas, mítico portero del Real Madrid, desde que sus hijos viven con Shakira no están tan vinculados al fútbol como cuando vivan en Barcelona.

Durante la conversación, el fundador de Kosmos sostuvo que otro factor que influye en esta nueva tendencia, es la inmediatez de las plataformas digitales que hacen resúmenes de los partidos de una manera rápida y puntal, lo que ha fomentado el desapego de los niños al fútbol.

El exfutbolista de F.C. Barcelona habló sobre varios temas importantes relacionados con la pasión hacia el fútbol de Milan y Sasha

“Lo he visto con mi hijo mayor, Milan, que es un obsesionado del fútbol y es culé como no te puedes llegar a imaginar. Nos ponemos a ver un Barça contra el que sea, un partido de Liga, y en el minuto 10 o 15, él toma el iPad y también va viendo el partido, pero no cada jugada, sino los goles”, afirmó.

Así las cosas, dijo que es fundamental que las delegaciones de cada país junto a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA por sus siglas en francés) planteen cambios para atraer la atención del púbico más joven que no disfruta, ni consume el fútbol como antes y mucho menos ven los 90 minutos que dura un partido del deporte rey.

“Toca adaptar este producto a las nuevas generaciones, no puedes vender los mismos 90 minutos de hace 30 años, debe haber cambios en todos los deportes, la gente quiere ver puntos, no tiempos muertos”, señaló.

Incluso, planteó la inclusión de creadores de contenido o streamers en la transmisión de los partidos para atraer más público que sea fanático de los influenciadores que suelen realizar en vivos y aportar al juego en materia de estadística y análisis deportivo.

“En el iPad a lo mejor está consumiendo el mismo partido porque hay algún streamer que lo está comentando o porque hay estadísticas y le gusta ver cuántos pases o chutes lleva cada uno”, agregó en el episodio del pódcast citado.

Gerard Piqué habló de su atareado ritmo de vida

El futbolista de Barcelona y la selección de España, Gerard Piqué, habló del ritmo de vida que tiene en la actualidad con sus labores de empresario - crédito @LaRevuelta_TVE/X

Piqué también habló sobre cómo ha sido su vida desde que se retiró del balompié en 2022. Su nueva faceta de empresario, según dijo, no le permite descansar, ya que invierte la mayoría de su tiempo en los proyectos de la Kings League, una nueva modalidad de fútbol que ha integrado a reconocidas figuras del deporte e influenciadores, logrando captar la atención de los aficionados.

Sus compromisos con este torneo lo obligan a viajar por todo el mundo, lo que afecta el tiempo que puede compartir con sus dos hijos.

“Miras atrás y ves todas estas cosas y es muy bestial. Supone un ritmo de vida que no es ni sano. Ayer estuve en París, mañana me voy a Miami y estaré diez días (…) Tengo la sensación de que estoy viajando más ahora que cuando era futbolista”, expresó el exdefensa en entrevista para el pódcast Som EVA.