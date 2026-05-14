Sergio Fajardo intensificó sus críticas contra Abelardo de la Espriella y afirmó que no merece ser presidente: “Se presenta como filósofo moral”

Sergio Fajardo cuestionó la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

El exgobernador de Antioquia y actual aspirante a la Casa de Nariño, Sergio Fajardo, emitió nuevamente fuertes cuestionamientos respecto a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, el dirigente político abordó los recientes pronunciamientos de su contrincante y expresó dudas sobre la idoneidad de su perfil para ocupar la primera magistratura de Colombia.

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Fajardo hizo referencia a la actitud pública de De la Espriella, señalando que “el señor se las da de filósofo, de filósofo moral”, en alusión a la imagen que busca proyectar el candidato.

El también exalcalde de Medellín analizó una declaración de su rival: “El que es un caballero, si se molestó, le pido disculpas. O sea, el problema es de ella porque se molestó”, haciendo referencia a la polémica foto que le mostró De la Espriella a una periodista del programa digital Piso 8 y por la cual pidió disculpas. Para Fajardo, esta expresión refleja una postura que considera inapropiada dentro del debate político nacional.

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Sergio Fajardo llamó "atarbán" a Abelardo de la Espriella - crédito @sergio_fajardo/X

El aspirante presidencial insistió en la necesidad de elevar el nivel del debate, subrayando que “no hay derecho, ese señor es un atarbán que no puede ser presidente de Colombia y lo digo yo rápido, cortico”.

Estas palabras, evidencian la tensión creciente en la contienda electoral y el distanciamiento entre los candidatos. Fajardo también sostuvo que la política requiere de “respeto y consistencia ética”.

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Por último, el candidato presidencial afirmó que los ciudadanos esperan respuestas claras y liderazgo basado en principios, no en confrontaciones personales.

“No puede perseguir la corrupción quien se ha lucrado con corruptos”: Sergio Fajardo arremetió en contra Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial Sergio Fajardo intervino en el debate electoral de Colombia con un mensaje en la red social X, donde lanzó críticas a sus adversarios y defendió su campaña como una opción de consenso en medio de un escenario marcado por la polarización.

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El exgobernador de Antioquia abordó el panorama de la primera vuelta, programada para el 31 de mayo, analizando la estrategia de sus rivales y la importancia de construir alianzas para una eventual segunda vuelta.

Fajardo inició su reflexión con una pregunta dirigida a todas las campañas: “¿De qué sirve ganar en primera vuelta y perderlo todo en segunda vuelta?”.

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Sergio Fajardo publicó un extenso mensaje en el que analizó el panorama electoral y cuestionó a Abelardo de la Espriella - crédito @Sergio_Fajardo/X

Esta frase sirvió de punto de partida para cuestionar la viabilidad de los proyectos políticos que, según él, no logran articular una mayoría suficiente para enfrentar el reto de la segunda vuelta presidencial.

En su análisis, Fajardo consideró que “la victoria de Abelardo de la Espriella no es improbable”. Con este planteamiento, ubicó al candidato de la extrema derecha como un competidor fuerte en el actual contexto político. Argumentó que existe un sector del electorado que, aunque inicialmente se inclinaba por Iván Cepeda, empieza a dudar, lo que podría beneficiar a De la Espriella en las urnas.

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“Para derrotar a Abelardo se necesita una mayoría social y política que va mucho más allá del petrismo radical”, afirmó Fajardo, subrayando la necesidad de forjar alianzas transversales.

El líder de centro dedicó algunas de sus críticas más directas a De la Espriella, a quien calificó como “un fantoche, pero peligroso”. Además, cuestionó su discurso anticorrupción con la afirmación: “No puede perseguir la corrupción quien se ha lucrado con corruptos”.

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Sigue el rifirrafe entre Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo de cara a las elecciones del 31 de mayo - crédito Colprensa y Reuters

En su mensaje, Fajardo también se refirió a la candidatura de Paloma Valencia, representante del Centro Democrático. Sostuvo que el respaldo del uribismo limita la capacidad de ese proyecto para sumar apoyos de diferentes sectores.

“El proyecto de Paloma sostenido por el uribismo no alcanza a construir mayorías inclusivas. ¿Qué hacemos? Todavía estamos a tiempo de reconstruir una mayoría democrática, progresista y moderada alrededor de nuestra candidatura”, escribió el aspirante.

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Fajardo advirtió que ni “la izquierda petrista” ni “la derecha uribista” lograrían vencer a De la Espriella si actúan por separado. Por eso insistió en la urgencia de reducir la confrontación política y promover acuerdos amplios.

Cerró su mensaje con una invitación a no resignarse: “¿Nos rendimos? No. Hay alternativa. Y hay tiempo”. De esta manera, Fajardo reiteró su llamado a evitar una Colombia dividida por extremos y a buscar una opción política incluyente.