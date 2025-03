Laura Sarabia reveló que ‘limó las asperezas’ con Francia Márquez tras choque en Consejo de Ministros: “Sanamos heridas”

La vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Laura Sarabia sostuvieron una reunión para superar las tensiones evidenciadas en el Consejo de Ministros - crédito @CancilleriaCol/X - Andrea Puentes/Presidencia

El Consejo de Ministros del 4 de febrero de 2025 continúa generando repercusiones por las tensiones evidenciadas entre varios miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro. El evento, transmitido públicamente, dejó entrever las diferencias internas que existen en el equipo de Gobierno, siendo uno de los puntos más comentados la aparente poca relación llevadera que había entre la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Laura Sarabia.

La reunión se desarrolló en medio de un contexto marcado por los escándalos de corrupción que han sacudido a distintas entidades del Estado y por los cambios en la estructura del gabinete. En ese espacio, la vicepresidenta expresó abiertamente su inconformidad con algunas actitudes de la ministra de Relaciones Exteriores, lo que generó una situación tensa que no pasó desapercibida para la opinión pública, teniendo en cuenta que el consejo fue televisado y todo quedó registrado.

Durante su intervención, Francia Márquez mostró su desacuerdo con la forma en que la canciller se ha dirigido hacia ella en diferentes ocasiones, al punto de solicitarle respeto: “No me parece en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: ‘Respéteme, que soy la vicepresidenta’”.

La vicepresidenta Francia Márquez se mostró decepcionada del Gobierno nacional por los actos de corrupción que han sido revelados - crédito @magicontrerasd/X

El pronunciamiento generó diversas reacciones, especialmente por tratarse de una alta funcionaria que ha sido reconocida por su defensa de los derechos humanos y su lucha por la inclusión social. La situación evidenció las dificultades que enfrenta el Gobierno para mantener la cohesión interna, en medio de la complejidad que implica coordinar a un equipo con visiones diversas.

La secreta reunión de Laura Sarabia y Francia Márquez: qué hablaron

No obstante, días después del Consejo de Ministros, la canciller Laura Sarabia reveló detalles sobre una reunión que sostuvo con Francia Márquez, con el propósito de superar las diferencias surgidas durante el encuentro. En una entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, la ‘mano derecha’ del presidente Petro explicó que la conversación fue clave para acercar posturas y restablecer la confianza mutua.

“Con la vicepresidenta Francia Márquez pude conversar hace un par de días. Hubo una conversación muy franca. Sobre todo, a decir trabajemos juntas porque la gente está esperando eso, trabajar juntas”, indicó la ministra, al destacar la importancia de la colaboración entre ambas para el cumplimiento de los objetivos del Gobierno.

Laura Sarabia destacó la trayectoria de Márquez como líder social y su papel en la defensa de las comunidades afrodescendientes - crédito Colprensa

Sarabia admitió saber la trayectoria de Márquez como líder social y su papel en la representación de las comunidades negras que ella representa: “Yo reconozco en la vicepresidenta que es una mujer joven, que representa unas luchas sobre todo el Pacífico colombiano, y que igual que yo ha sido víctima de estigmas, de calumnias —por ser mujer, por ser afro también—”.

Además, la canciller enfatizó en que el encuentro permitió no solo esclarecer los malentendidos, sino fortalecer el compromiso mutuo por trabajar en favor del país: “Creo y como se lo manifesté a ella, yo espero no solo encontrarme con ella a trabajar juntas en este Gobierno, sino sé que ella tiene más futuro que pasado y sé que la veré en otros escenarios donde seguro nos encontraremos y trabajaremos juntas, no solo por el Pacífico sino por nuestro país. Fue una reunión donde sanamos heridas y sobre todo creo que es una relación de poder reconstruir confianza”.

La vicepresidenta Francia Márquez ha sido reconocida por su lucha por los derechos humanos y la inclusión social, valores que con Laura Sarabia buscan fortalecer en su colaboración - crédito Vicepresidencia

La relación entre Sarabia y Márquez podría ser determinante para el éxito de las iniciativas del Gobierno, especialmente en lo que respecta a la inclusión social, la equidad de género y la lucha contra la corrupción. La canciller recalcó en la entrevista que este acercamiento sienta las bases para una colaboración más estrecha y efectiva, con el propósito de atender las necesidades de la población.