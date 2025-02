Identificaron a la agresora de Érika Morales, quien quedó cuadripléjica luego de un ataque en una discoteca: así fueron los golpes contra la joven de 20 años que pidió la eutanasia

Joven de 20 años a la que se le concedió la eutanasia luego de quedar cuadriplejía por un ataque en una discoteca de Nariño - crédito redes sociales

Erika Yanira Morales, de 20 años, quedó cuadrapléjica hace tres años luego de ser golpeada en la cabeza con una botella de whisky por un par de mujeres dentro de los baños de una discoteca en Pasto, Nariño.

El desafortunado hecho ocurrió el 2 de agosto de 2021, cuando la joven, que aún no había alcanzado la mayoría de edad, llegó a un establecimiento comercial de la ciudad, y en confusos hechos se presentó la agresión.

De acuerdo con declaraciones entregadas por Tatiana Morales, hermana de la joven, a Noticias Caracol, luego del incidente, del que aún se desconocen muchos detalles, Érika fue atacada por dos mujeres y “a causa de esos golpes mi hermana sufrió un infarto cerebral múltiple con múltiple incapacidad”.

Al llegar a un hospital, la joven permaneció por algún tiempo en estado crítico. Luego de algunas semanas, fue desconectada de los equipos, pero su cuerpo no respondió. No obstante, tras un año y siete meses en ese estado, recuperó la conciencia, pero perdió la movilidad de su cuerpo, y desde entonces ya no le es posible respirar por sus propios medios.

Tatiana aseguró que en ese momento el dictamen médico señalaba uno de los peores cuadros: “El especialista habló con mi madre y le dijo que el pronóstico no era alentador”.

Erika decidió solicitarle a su EPS, Emssanar, la eutanasia, comunicación que se hizo por medio de un sistema de abecedario que su familia diseñó - crédito Biel Aliño/EFE

Pasaron más de 17 meses para que la joven regresara a su casa, pero en condiciones totalmente contrarias a las que tenía el día del incidente. Desde entonces, ha estado bajo los cuidados de su madre, su hermana y una persona especializada en cuidados médicos. Sin embargo, hace un año la cambiaron de IPS, lo que generó un deterioro en su atención.

“Para nosotros ha sido muy difícil encontrar personal. Al día de hoy, es mi madre quien la cuida a ella y está pendiente de todo”, comentó Tatiana. Además, existe el agravante de que le comenzó a salir una úlcera en su cuerpo que le está causando fuertes dolores: “Está en grado 5″.

Además, la colaboración de su madre es de tiempo completo, pero debe responder por situaciones del hogar y de su hija que no pueden esperar: “Tuvimos que pedir ayudas para que ella pagara el arriendo, para que le llevara los pañales, cremas a mi hermana, entre tantas otras cosas que piden en un hospital”.

En vista de todo el panorama, y sabiendo que la situación no iba a avanzar para mostrar una mejora, Erika decidió solicitarle a su EPS, Emssanar, la eutanasia, comunicación que se hizo por medio de un sistema de abecedario que su familia diseñó para poder conocer sus pensamientos y necesidades.

El comunicado fue emitido tras el revuelo generado en medios de comunicación y redes sociales - crédito Emssanar EPS / Facebook

Luego de varios meses de lucha para que le fuera aprobado el procedimiento, a pesar de que ya es legítimo en Colombia, por fin Emssanar dio el aval. En un comunicado de prensa de la entidad prestadora de servicios de salud, aseguró que, después de aclarar que nunca negó el procedimiento, la joven continuará recibiendo el apoyo psicológico y los cuidados paliativos hasta que se lleve a cabo el procedimiento.

Así lo comunicó Tatiana por medio de un emotivo mensaje en sus redes sociales:

La joven reiteró lo difícil que fue la decisión - crédito Tatiana Morales / Facebook

“Quiero expresar que son muchos sentimientos encontrados, que esto no es fácil, no es fácil perder a una hermana, mi única hermana. Saben, ningún comentario malintencionado me importa hoy, solo sé que fue la prueba de amor más grande que le estoy dando a mi hermana, que ella va a estar bien, que logré que se escuchara, espero seguir luchando por la justicia de mi hermana. Es un hecho, todo fue aprobado. Lo demás ya es algo privado que llevaremos en familia. Muchas gracias por el apoyo prestado. Te amo hermana, logré que se escuche tu historia y tu dolor, te amo y sé que te vas a ir feliz”, escribió Tatiana en su publicación.

Hace algunas horas, se conoció la identidad de las jóvenes que serían las presuntas responsables de este ataque, responde a los nombres de Glair Gómez y Leidy León, y fueron señaladas por el círculo cercano de la joven.