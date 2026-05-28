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Metro de Medellín dará servicio gratis para estas líneas el 31 de mayo de 2026 por las elecciones presidenciales

La finalidad de esta medida es incentivar a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

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El Metro de Medellín ofrecerá pasaje gratuito en sus principales líneas este domingo 31 de mayo, coincidiendo con las elecciones presidenciales, como parte de una medida oficial destinada a facilitar el acceso de los votantes a sus puestos durante la jornada electoral en la ciudad y el Valle de Aburrá - crédito Federico Gutiérrez / X

El empresa Metro de Medellín Ltda implementará la gratuidad del servicio en sus principales líneas el próximo domingo 31 de mayo de 2026, coincidiendo con la jornada electoral presidencial.

La decisión responde a lo estipulado por el Acuerdo Metropolitano número 3 de 2026, una medida que busca facilitar el acceso a los puestos de votación y fortalecer la movilidad ciudadana durante el desarrollo de los comicios.

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Liliana Gutiérrez, jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín, confirmó que la tarifa de cero pesos regirá para las líneas A y B, cubriendo los trayectos entre Niquía y La Estrella, así como entre el centro de Medellín y San Javier. El beneficio también se extenderá al Tranvía de Ayacucho y a los metrocables de las líneas K, J, H, M y P, los cuales conectan diversas comunas y barrios de la capital antioqueña.

El próximo domingo 31 de mayo, quienes acudan a votar en Medellín podrán desplazarse sin costo en las principales líneas del Metro de Medellín, una medida oficial adoptada para apoyar la participación ciudadana durante la jornada electoral presidencial - crédito @metrodemedellin / X

Para garantizar una mayor participación, la administración local reiteró que el uso gratuito del metro se mantendrá desde el inicio de la operación comercial hasta las 6:00 de la tarde. “Este domingo 31 de mayo el metro tendrá tarifa diferencial transitoria 0 pesos, dando cumplimiento al Acuerdo Metropolitano número 3 de 2026 expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, recalcó Gutiérrez en su cuenta de X.

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La medida fue comunicada de forma anticipada para que los usuarios puedan planificar sus desplazamientos con tiempo y evitar aglomeraciones. “Invitamos a todas las personas a planear con anticipación su viaje, a tener en cuenta el horario de la medida y a hacer un uso responsable de la red Metro”, recomendó la funcionaria. El llamado también responde a la experiencia de jornadas electorales anteriores, donde la gratuidad ha contribuido al orden y la agilidad del proceso electoral.

Horarios y cobertura del servicio gratuito

El acceso gratuito al Metro busca facilitar el traslado de los votantes durante la jornada electoral en Medellín - crédito @ficogutierrez / X
El acceso gratuito al Metro busca facilitar el traslado de los votantes durante la jornada electoral en Medellín - crédito @ficogutierrez / X

El sistema dispuso horarios diferenciados según el tipo de transporte. Las líneas A y B de trenes, así como el Tranvía de Ayacucho (línea T), operarán desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Los metrocables de las líneas K, J, H, M y P iniciarán su actividad a las 7:00 a. m. y finalizarán a las 10:00 p. m. El Metrocable Línea L, conocido como el turístico Arví, funcionará en horario especial, de 8:30 a. m. a 6:00 p .m. pero sin gratuidad.

El beneficio de tarifa cero no será universal dentro de la red Metro. La entidad precisó que no aplicará para los buses de las líneas 1, 2 y O, ni para las rutas alimentadoras de las cuencas 3 y 6. Estas exclusiones buscan mantener la operatividad y el control en servicios que presentan una lógica de funcionamiento distinta al sistema férreo y los metrocables de integración urbana. Después de ese horario, el sistema retomará su tarifa habitual en todas sus modalidades.

Restricciones y medidas complementarias para la jornada electoral

La Alcaldía de Medellín anunció otras determinaciones para facilitar el desarrollo de la jornada cívica. Entre ellas, la suspensión de la ciclovía y de las piscinas públicas administradas por el Inder durante el 31 de mayo. Los escenarios deportivos estarán abiertos únicamente para prácticas libres, pero todas las reservas, torneos y actividades organizadas se suspendieron temporalmente.

La medida de tarifa cero estará vigente hasta las seis de la tarde y no aplicará para todas las rutas del sistema - crédito Metro de Medellín
La medida de tarifa cero estará vigente hasta las seis de la tarde y no aplicará para todas las rutas del sistema - crédito Metro de Medellín

Además, las autoridades recordaron la entrada en vigor de la ley seca, que prohibirá la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional. La restricción regirá desde las 6:00 p .m. del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

Durante ese periodo, ningún establecimiento comercial ni espacio público podrá expender ni permitir el consumo de bebidas alcohólicas, tanto en zonas urbanas como rurales. Esta medida, vigente por disposición del Gobierno Nacional, tiene como objetivo preservar el orden público y evitar incidentes relacionados con la jornada electoral.

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