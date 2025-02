Así respondió Juan David Zapata a las declaraciones de la Negra Candela respecto a que “Peluche” es su novio

EN VIVO - Liverpool vs. Newcastle United: Sin Arne Slot, Luis Díaz volverá a tener acción en la Premier League El entrenador de los ‘Reds’ fue sancionado luego de discutir con un juez en el partido ante el Everton, en el que también fue expulsado Curtis Jones, de Liverpool, y Abdoulaye Doucoure, de los ‘Toffees’

EN VIVO - selección Colombia vs. Australia: la Tricolor busca en la fecha 3 su único triunfo en la She Believes Cup 2025 La Tricolor femenina acumula dos derrotas en el torneo amistoso que se juega en Estados Unidos y que sirve de preparación para la Copa América Femenina, que se jugará en Ecuador en 2025