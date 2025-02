Gustavo Bolívar confirmó que Gonzalo Guillén cumplirá su arresto en Casa de Nariño

El condenado empresario, Carlos Mattos, vuelve a ganarle el pulso a Gonzalo Guillén en los tribunales. Infobae (Jesús Avilés)

Durante la noche del lunes 24 de febrero el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, ratificó que el periodista Gonzalo Guillén cumplirá una orden de arresto que tiene pendiente en la residencia presidencial.

El director del portal noticias La Nueva Prensa de esta manera dará cumplimiento a lo que estableció la orden de desacato que profirió la semana pasada el Juzgado 11 Penal del Circuito de Barranquilla que determinó que el comunicador incumplió con una rectificación sobre el empresario Carlos Mattos a quien señaló por varios delitos por los que no ha sido procesado, ni condenado.

“CONFIRMADO Miercoles 26, Jueves 27 y Viernes 28 El periodista Gonzalo Guillén @HELIODOPTERO pernoctará en la Casa de Nariño, gracias a la invitación que le hiciera el Presidente Petro a pagar su arresto domiciliario. Una gloria del periodismo no merece menos! [sic]”, publicó Bolívar en su cuenta oficial de la red social X.

El pasado sábado, el presidente de la República, Gustavo Petro, le ofreció el hospedaje en la Casa de Nariño para que efectuara la orden judicial, agasajo que Guillén aceptó y agradeció por la misma red social.

“La casa de un periodista libre y de un parresía. Parresía era el que decía lo que pensaba y tenía el coraje de decirlo ante el tirano, como sócrates [sic]”, expresó el mandatario en esa ocasión.

Sobre el nuevo trino del director del DPS, el comunicador también reaccionó y le agradeció, señalando que igualmente la Carta Magna lo protegía y que el silencio nunca ha sido una opción para él en su trayectoria en la prensa colombiana.

“Gracias por sus palabras. Iré a todos los arrestos que quieran darme pero no me callarán. No acepto que se me prohíba decir, con las pruebas en la manos, que los criminales son criminales. Al menos la Constitución Nacional me protege al disponer sin excepciones que “No habrá censura”. La libertad de prensa siempre la he defendido ejerciéndola [sic]”, publicó en la misma red social.

Trino de Gustavo Bolívar ratificando que Gonzalo Guillén cumplirá su arresto en la Casa de Nariño. (Crédito: @GustavoBolivar / X)

El pasado martes 18 de febrero, el Juzgado 11 Penal del Circuito de Barranquilla emitió un nuevo incidente de desacato contra Guillén, al considerar que no cumplió una tutela que le ordenaba rectificar las afirmaciones realizadas sobre Mattos, a quien señaló de “asesino, pederasta, paramilitar y violador de menores”, según informó la revista Cambio.

La nueva orden se suma a un arresto de tres días dictado a finales del año pasado contra el comunicador. Desde la misma instancia se concluyó que Guillén había incumplido una orden judicial que exigía corregir varias publicaciones hechas en la red social X. Esta decisión fue tomada el 8 de noviembre de 2024 por la jueza Martha Isabel Márquez, quien consideró que el periodista desobedeció un fallo de tutela emitido en junio de 2023 por el Tribunal Superior de Barranquilla.

El caso se centra en varias publicaciones realizadas en la cuenta personal de Guillén y en el portal La Nueva Prensa, medio que dirige, donde se refería al exdirector de la filial de Hyundai en Colombia con términos como “criminal” y lo acusaba de haber cometido “masacres impunemente”. Estas afirmaciones llevaron a los abogados de Mattos a emprender acciones legales, argumentando que las acusaciones carecían de sustento judicial y no estaban respaldadas por condenas.

Gonzalo Guillén, periodista y fundador del portal de noticias La nueva prensa. Infobae (Jesús Avilés)

El fallo de tutela que originó estas decisiones fue emitido el 6 de junio de 2023 por la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla. En este, se ordenó a Guillén y a su medio de comunicación rectificar las acusaciones contra Mattos, al considerar que vulneraban sus derechos al buen nombre y la honra. Los abogados del empresario sostuvieron que las publicaciones contenían acusaciones inconsistentes con las decisiones judiciales, asegurando que Mattos había sido absuelto de ciertos delitos mencionados en los mensajes.

Carlos Mattos, una figura controvertida en Colombia debido a diversos procesos judiciales relacionados con casos de corrupción, ha sido defendido por sus representantes legales, quienes destacan que las acusaciones de Guillén no están respaldadas por fallos condenatorios, y enfatizan que existen sentencias que exoneran al empresario de ciertos cargos.