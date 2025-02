Gerard Piqué contó cuántas veces al día hace el amor con Clara Chía: “Ahora va mejor”

Gerard Piqué, 'ex' de Shakira desveló que tanto su economía como su vida sexual mejoró desde desde que está con Clara Chía - crédito @3gerardpique/Instagram

Gerard Piqué, ‘ex’ de Shakira, se refirió a su actual relación con Clara Chía, afirmando que con la joven publicista su vida se ha transformado para bien, tanto así que se animó a contar cuántas veces hace el amor al día con ella.

“El sexo es tabú para muchos, pero para nosotros es algo importante”, dijo.

Según el exfutbolista español, tanto su economía como su forma de ser y, su sexualidad han mejorado desde que ya no está con la estrella colombiana, madre de sus dos hijos Milan y Sasha: “Ya tengo un estilo distinto, ahora voy mejor de los dos aspectos. Estamos en crescendo siempre”.

En redes sociales empezó a circular video con fragmento de entrevista que Gerard Piqué concedió al programa español La revuelta en que tocó temas íntimos de su vida en pareja en los que sugirió que desde que está con Clara Chía todo ha sido para mejor.

Además. detalló cada cuánto tienen relaciones juntos. Existe una regla matemática en su noviazgo.

Gerard Piqué, 'ex' de Shakira habló de su vida intima con Clara Chía y habló de los cambios que ha tenido su vida - crédito @larevuelta_tve/Instagram

“Uno al día y si no compensamos con una cosa con la otra, cuadramos para que sea uno al día. En algún momento tiene que salir esa matemática”, contestó el también empresario de 38 años cuando el presentador David Broncano preguntó por el número de veces que ha hecho el amor en los últimos treinta días, sacando a la luz que con Clara Chía ese punto es mejor que en el pasado, pues ahora mantiene la regla de 30 veces al mes.

“Creo que es importante, creo que el sexo es un tema tabú en este país también, se habla poco, pero sí es algo muy importante y ahora va mejor, bueno desde años ha estado muy bien, pero ahora va mejor. En la vida tienes que ir en crescendo siempre. He cambiado el estilo, ya tengo un estilo distinto, ahora soy más centrado, ahora voy mejor de los dos temas”, añadió Piqué a su respuesta en la que prefirió hablar de su intimidad que de su fortuna.

“No se lo cree ni él, siempre me ha caído mal y seguirá pasando”, “no entiendo cómo Shakira pudo darle tantísimo tiempo a este tipo, no me entra en la cabeza”, “Shakira hiperventilando con los ojos fuera de órbita”, “dime de lo que presumes y te diré de qué careces”, “será fanfarrón”, “no se lo cree ni él los 30, parece que responde esperando que Shakira lo escuche”, “Shakira en estos instantes debe estar pensando la letra de su nueva canción...”, “le faltó aclarar que las 30 veces no son con la misma mujer”, estos son algunos de los comentarios que recibió el video en Instagram.

Gerard Piqué, 'ex' de Shakira reveló detalles de su amor con Clara Chía - crédito @3gerardpique/Instagram

Mientras que Shakira está de gira con su hijos, Gerard Piqué se fue de viaje con Clara Chía

Milan y Sasha, fruto del amor entre la cantante barranquillera y el exfutbolista catalán se han robado el show durante los conciertos que lleva hasta la fecha “la Loba” con Las mujeres ya no lloran world tour, de hecho, se rumora que, ta tenencia de los pequeños de 12 y 10 años de edad habría sido el detonante de una nueva pelea entre la estrella colombiana y su ‘ex’.

Shakira brindó concierto en Perú y su hijo Sasha lo disfrutó de principio a fin.

Es así como Piqué desató críticas al dejarse ver sin responsabilidades inmediatas con sus hijos, pues el empresario español aprovechó para realizar un viaje en compañía de su pareja Clara Chía a Marruecos, donde presenció algunos eventos deportivos programados previamente.

Según informaron medios españoles, la presencia de Piqué en este país estaría vinculada con la posible organización del evento Kings World Cup Nations, un nuevo proyecto en desarrollo de su compañía Kosmos. Sin embargo, lo que captó la atención mediática fueron las fotografías que salieron a la luz poco después, mostrando al exfutbolista español disfrutando de su tiempo libre junto a su pareja, Clara Chía.

En las imágenes difundidas se puede ver a la pareja sonriente y compartiendo momentos cercanos durante un partido de fútbol. Sentados juntos en las gradas, Piqué y Clara fueron captados tomados de la mano y disfrutando del evento deportivo.

Piqué se fue a Marruecos con su novia Clara Chía - crédito @SQPShow/X

Y es que, a principios de 2025, cuando se notificó que Piqué pasaría una temporada en Miami (Estados Unidos) para cuidar de los hijos que comparte con Shakira, surgieron especulaciones sobre posibles tensiones en su relación sentimental, dado que Clara permanecería sola en Barcelona (España). Sin embargo, su reciente visita a Marruecos disipa esas dudas, dejando en claro que la pareja sigue sólida.

El exfutbolista habría llegado al país africano desde el domingo 16 de febrero; sin embargo, recientemente se conocieron algunas instantáneas que comprobarían que la expareja de Shakira y su novia permanecen en el país africano y en el que parece ser el mejor momento de su relación.