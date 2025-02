Carla Giraldo reveló qué es lo más difícil de la maternidad y qué pasó con Cristina Hurtado con el error de “hizo la tarea”

Carla Giraldo sorprendió con detalles de su vida como mamá y su trabajo con Cristina Hurtado - crédito @carlagiraldo/IG

La actriz y presentadora colombiana Carla Giraldo ha sido una de las figuras más comentadas en el mundo del entretenimiento gracias a su participación en diversos proyectos televisivos, que inició desde niña.

Carla empezó a protagonizar con la telenovela Me llaman Lolita, estuvo en producciones como Francisco, el Matemático, Pobre Pablo, La ley del corazón y La primera vez, pero además, ha demostrado su versatilidad participando en realities como competidora y también como presentadora.

Giraldo incursionó en estos formatos con el pie derecho, ya que quedó como ganadora en Masterchef Celebrity 2021, y ahora se ha convertido en una de las anfitrionas y presentadoras más queridas y comentadas.

Carla Giraldo habló de su faceta como presentadora - crédito @carlagiraldo/IG

La casa de los famosos Colombia fue su debut como presentadora y generó diversas reacciones, especialmente por su dinámica con su compañera de la primera temporada, Cristina Hurtado, y los errores que cometió en varias oportunidades cuando recién empezó.

Durante una entrevista con LOS40, Carla Giraldo se refirió a su primera experiencia como conductora del programa y también a la relación que tuvo con Cristina en el programa. La actriz confesó que sus inicios en esta faceta fueron complicados y que sintió una falta de apoyo en el proceso.

“Fue terrible, nos fue fatal. Me funaron, me tildaron, mejor dicho. Me tiraron al agua cuando yo era la nueva y creo que faltó un poco de generosidad de la otra parte. Fuimos un caos total la primera semana. Todo nos falló, pero fue un tiempo de mucho aprendizaje. Lloraba absolutamente todos los días”, reveló Giraldo.

Carla aseguró que en algunas oportunidades se arrepintió de haber aceptado ese trabajo y se sintió mal por las equivocaciones que estaba teniendo al aire. Sin embargo, uno de los momentos más recordados de esa primera temporada fue cuando Hurtado le dijo en plena transmisión en vivo: “Usted hizo la tarea”, dejando entrever que Giraldo debía continuar con el guion y que no tenía conocimiento alguno y este fue el que más la marcó.

“Era la realidad. Estábamos hablando con los famosos y normalmente a Cris le gustaba recibir y despedir el programa, además de hacer las desconexiones con los participantes y hacer todo, y está bien. Pero entonces cuando salimos de hablar con los famosos se quedó callada. Yo dije: ‘sorpresas’ y ella me mira y dice: ‘Sí, sorpresas’, y yo: ‘Sorpresas’, esperando que ella dijera el resto porque yo no lo decía, entonces yo no había hecho la tarea. Entonces le digo: ‘Sorpresas nos dan los famosos todos los días, ¿con qué vamos, Cristina?’ Y ella me dice: ‘Dígalo usted’ y yo: ‘No, dígalo usted’, y ella: ‘Que no, dígalo usted que usted hizo la tarea’. En ese instante yo miré la cámara como quien dice o me salvan ya y me gritan con qué vamos o aquí me toca decir que ni idea. Ahí me gritan (señala el audífono): ‘Beneficios’, y entonces dije: ‘¡Beneficios! Chao, Colombia, nos vemos mañana’. Salí del set y me fui a llorar porque para mí fue como: ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando?”, confesó.

Momento en el que Carla Giraldo habría quedado expuesta por Cristina Hurtado - crédito @sandrasegovia16/TikTok

Para Giraldo, este momento representó uno de los más difíciles de su carrera, no entendía lo que estaba sucediendo y aseguró que ella solo le estaba dando su espacio porque era lo que le gustaba hacer a Cristina y siempre lo manejaban de esa manera.

“Si algo tengo que decir yo y rescatar siempre de ella es que es una mujer muy disciplinada, muy hermosa y que hace muy bien su trabajo para presentar. A ella la puedes parar dos horas a que hable en vivo y en directo y ella te lo hace. Yo en ese momento no tenía esa cancha y entonces claro, me votaron al agua y casi me ahogo, pero no, aquí estoy”, dijo Carla.

De todas formas, aprendió de la experiencia y se dio cuenta de que ella no tenía que ser como Cristina, sino que la habían contratado para ser Carla Giraldo y desde ese momento empezó a presentar fiel a su estilo, con ocurrencias, doble sentido, chistes y bromas, tal como se evidencia en la segunda temporada.

Durante la conversación, Carla también hizo revelaciones de su vida privada y de su trabajo como mamá, incluso dijo qué es lo que considera lo más difícil de la maternidad, con lo que causó sorpresa y risas entre el público y los locutores.

“Yo creo que la maternidad es una de las cosas más complicadas que hay. Guiar a un niño, darle consejos cuando tú la has embarrado tanto en tu vida, hacer tareas (se ríe). (...) La maternidad es muy difícil y de dos niños es más complicada aún; la maternidad de dos seres tan diferentes que se la pasan todo el día juntos, son niños que pelean, también porque yo me meto y termino peleando con ellos, entonces somos tres niños peleando“, confesó la actriz entre risas.

Carla también explicó que ahora que terminó su matrimonio tienen una custodia compartida con su exesposo lo que quiere decir que sus hijos están unos días con ella y otros con él.

Carla Giraldo aseguró que no quiere tener más hijos - crédito @carlagiraldo/Instagram

“Ahora, por ejemplo, que los tengo una semana y una semana no (porque están con su papá debido a que se separó) es más complicado porque te desprendes durante una, entonces es como a mirar cómo quedó lo de la semana pasada, si cumplimos o no, que cómo hacemos. Pero yo amo a mis hijos, yo creo que me enseñan ellos más a mí que yo a ellos, su amor, su bondad, su tranquilidad para haber llevado un proceso que para nadie es fácil“, indicó.

Finalmente, Giraldo dijo en la entrevista que no está interesada en tener más hijos, con los dos que tiene le parece suficiente, además, cree que la situación económica es complicada y que “todo esta caro”, entonces considera no traer más bebés al mundo.