Curiosa interpretación en inglés de un éxito de Diomedes Díaz en un colegio de Córdoba: el video es viral

El video se dio como parte de la celebración del Día del Inglés en el colegio ITA School del municipio de Lorica, en Córdoba - crédito Kenan Elias/Facebook

Un video que se conoció a través de las redes sociales ha causado todo tipo de reacciones debido a la particular manera en la que un artista vallenato invitado por un colegio en el departamento de Córdoba interpretó una de las canciones más famosas de Diomedes Díaz: Sin medir distancias.

Lo curioso en este caso es que el cantante (Kike Gutiérrez), aprovechando que se celebraba el Día del Inglés en la institución educativa, le regaló a los alumnos que se encontraban en la plaza donde se llevaba a cabo el evento una versión de la canción, pero en inglés.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La grabación se volvió viral de inmediato, por la manera en la que el artista descrestó a los alumnos, pero no ocurrió lo mismo en las redes sociales, donde los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar.

El caso se registró en el colegio ITA School, situado en el municipio de Lorica (Córdoba), dejando para la posteridad la grabación.

“Así si aprendo english”: “by Diomedes Days”

El video se convirtió en un nuevo caso donde la figura del famoso cantante vallenato sigue vigente, pese a que en 2025 se cumplen doce años de su muerte, luego de que el 22 de diciembre de 2013 sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando descansaba en su cama.

A través de un comentario en Instagram, el cantante vallenato Kike Gutiérrez confirmó que es él quien aparece en el video interpretando 'Sin medir distancias', en inglés. En sus redes el artista compartió imágenes con otros cantantes que representan al género como Poncho Zuleta - crédito @kikegutierreza/Instagram

Esto no ha sido obstáculo para que los amantes del vallenato, de los cuales Díaz es uno de los artistas con mayor preferencia en las nuevas y viejas generaciones, que siguen ambientado sus fiestas con canciones del guajiro, como Amarte más no pude; Mi primera cana; Sin medir distancias; Bonita; Tú eres la reina; La suerte está echada, e Ilusiones.

En el caso de Kike Gutiérrez que cantó el éxito de Díaz, el momento que causó risas entre los internautas se sio cuando entonó este fragmento: Llegó la hora de partir sin medir distancias / Y ni sombra quedará de aquel amor, que en la traducción del educador quedó así: “It’s time to go far without saying word / and no shadow will be seen from that old love”.

Sin medir el tono, pero de las palabras, las personas a través de sus celulares dejaron varios mensajes en algunas de las cuentas que replicaron el video que compartió el usuario Kenan Elias en Facebook.

“No sabíamos que Selena Gómez era de Valledupar...”; “Pues suena más rico así…”; “Que buena forma te practicar los tiempos verbales”; “Esa canción suena bien en cualquier idioma”; “Future POV: el único chico que salió de la vereda y progresó”; “Por lo menos habla inglés, sé de casos peores”, fueron algunos de los mensajes que se alcanzan a leer, dejando una sensación positiva entre quienes dieron su visto bueno a la versión de la canción en inglés.

Algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video, que se hizo viral - crédito @muyrandommedia/Instagram

Diomedes Díaz también descrestó a un youtuber coreano

La música de Diomedes Díaz, uno de los máximos exponentes del vallenato colombiano, sigue trascendiendo fronteras y generaciones, incluso once años después de su fallecimiento. En esta ocasión, el legado del llamado “cacique de La Junta” llegó hasta Asia, donde un creador de contenido conocido como el ‘Coreano Loco’ se volvió viral al reaccionar por primera vez a una de sus canciones más emblemáticas, La suerte está echada.

El influencer calificó la obra como “arte” y destacó la singularidad de la interpretación del artista colombiano.

El momento ocurrió durante una transmisión en vivo en la cuenta oficial de Instagram del streamer asiático, quien decidió explorar la música vallenata como parte de su contenido. La reacción del influencer no solo capturó la atención de sus seguidores, sino que también generó un amplio debate en redes sociales, especialmente entre los seguidores de Diomedes Díaz, conocidos como “diomedistas”.

El creador de contenido expresó su asombro ante el estilo único del cantante, describiendo su forma de interpretar como una mezcla entre canto y conversación.

El 'influencer' 'Coreano Loco' se viralizó con su sorpresa al escuchar la canción de Diomedes Díaz 'La suerte está echada' - crédito @coreanolocotv/Instagram

El análisis del influencer sobre La suerte está echada fue tan detallado como emotivo. El creador de contenido comentó que la canción parecía ser una especie de desahogo personal para el artista. “Diomedes se está desahogando (…) Pero es una forma muy diferente de cantar, esto es vallenato, ¿no? Después parece que está hablando, pero está cantando. Eso es arte”, afirmó durante su transmisión.

Estas palabras, junto con sus expresiones faciales de sorpresa y admiración, se convirtieron en el centro de atención en plataformas como Instagram y TikTok, donde el video rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios.